ZZKRL i ZZPSRL przeciwko polityce p.o. Prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego

Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego (ZZPSRL) reprezentatywnej organizacji związkowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w skierowanym dziś do Ministra Infrastruktury piśmie popiera członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego uznał, że działania zarządcze wobec przedsiębiorstwa i pracowników prowadzone przez p.o. Prezesa PAŻP- Janusza Janiszewskiego za niedopuszczalne.

Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego Organizacja członkowska zrzeszona w strukturach OPZZ potępił m.in. szkalowanie, pomawianie i obrażanie pracowników PAŻP przez p.o. prezesa. Według Związku głównym powodem sporu wewnątrz firmy jest zła organizacja pracy i błędy zarządcze.

Wprowadzające w błąd jest informowanie opinii publicznej, że przedmiotem sporu są wynagrodzenia, a także sugerowanie, że ponad 80% Załogi przyjęło nowy regulamin wynagradzania z zadowoleniem. Jak podaje w swoim piśmie Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego na przyjęcie nowych warunków pracownicy zgodzili się w obawie przed utraceniem pracy. Jednocześnie PAŻP w trakcie trwającego procesu zwolnień grupowych zatrudniła 141 nowych, przy jednoczesnym zwolnieniu 135 bardzo doświadczonych, wyszkolonych pracowników związanych z organizacją przez wiele lat.

Cieszymy się, że mamy wsparcie naszych Koleżanek i Kolegów z Związku Zawodowego Pracowników Służb Ruchu Lotniczego w tym trudnym momencie. Nie zgadzamy się ze szkodliwą polityką prowadzoną od wielu miesięcy przez p.o. Prezesa Janiszewskiego. W naszej ocenie prowadzi ona do naruszenia procedur bezpieczeństwa, zwiększenia liczby zdarzeń lotniczych w przeliczeniu na liczbę operacji i utratę zaufania kontrolerów do pracodawcy. Liczby mówią same za siebie, obecnie są setki złożonych pozwów, do których wkrótce dołączą kolejne. Co napawa wielkimi obawami to wdrażanie zmian zarówno w systemie funkcjonalnym jak i organizacji pracy, bez wymaganych przepisami wcześniejszych analiz bezpieczeństwa wskazujących zagrożenia jak i wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. – powiedział Maciej Sosnowski przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.