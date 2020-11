11 innowacyjnych startupów międzynarodowego akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

Wirtualna klinika pomagająca pacjentom zmagającym się z Hashimoto, platforma umożliwiająca pracownikom elastyczną rezerwację miejsc parkingowych czy system do produkcji leków pozbawionych skutków ubocznych – to tylko niektóre z 11 projektów, które już w listopadzie staną do walki o tygodniowy bootcamp w Bostonie oraz 100 tys. zł w konkursie Young Innovator Awards. Rusza dwumiesięczna akceleracja w 4. edycji programu MIT EF CEE. Stawka jest wysoka!

Międzynarodowy akcelerator MIT Enterprise Forum CEE jest inicjatywą Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, która z sukcesem zrealizowała już 8 edycji programu podczas 5 lat swojej działalności. Nadrzędnym celem programu jest przede wszystkim wsparcie i promowanie startupów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także dzięki globalnej sieci firm współpracujących, pomoc w pozyskaniu nowych klientów, inwestorów lub partnerów biznesowych.

„Czas pandemii to trudny okres dla wielu organizacji, dla nas również, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Planowane przez nas działania związane z rekrutacją do jesiennej edycji przeprowadziliśmy online, by nie narażać siebie oraz Partnerów programu na kontakt z innymi osobami. Panująca sytuacja na rynku nie miała zbyt dużego przełożenia na liczbę zgłoszeń do programu, wręcz przeciwnie. Otrzymaliśmy prawie 250 aplikacji, z czego ponad 160 kandydatów przeszło, po weryfikacji formalnej, do kolejnego etapu – oceny merytorycznej. Proces analizy był długi, oceniliśmy i porównaliśmy technologie przedsiębiorców z określonymi potrzebami naszych firm partnerskich w obszarach technologii i innowacji w zakresie zaawansowanej produkcji, inteligentnej energii, zastosowań zdrowotnych czy ubezpieczeń. Wybraliśmy 11 innowacyjnych, kreatywnych i ciekawych świata przedsiębiorców. Jestem bardziej niż pewien, że dzięki naszemu wsparciu świat bardzo szybko o nich usłyszy” – powiedział Łukasz Owczarek, Head of Acceleration w MIT Enterprise Forum CEE.

Startupy, które zakwalifikowały się do programu MIT Enterprise Forum CEE, zyskują szansę współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i przejście akceleracji zgodnie z modelem 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej Billa Auleta, profesora Massachusetts Institute of Technology (MIT). To dla nich także szansa do globalnego networkingu, konsultacji z prawnikami, rzecznikami patentowymi oraz coachami sprzedaży. Nie bez znaczenia jest także szansa nawiązania relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami i inwestorami z USA.

„Zbliżająca się kolejna edycja programu MIT Enterprise Forum CEE jest inna niż pozostałe, a tym samym wyjątkowa w związku z trwającą pandemią COVID-19. W trakcie nadchodzących miesięcy szkoleń startupy będą miały możliwość nauczyć się między innymi jak dobrze prezentować się przed inwestorem i jak w niecałe 3 minuty powiedzieć najważniejsze informacje o swojej firmie – co jak wiemy, nie jest łatwe, ale nie niemożliwe do zrealizowania” – powiedziała Linda Plano, Pitching Coach w MIT Enterprise Forum CEE.

Dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i przyznanemu grantowi na projekt dotyczący programu MIT Enterprise Forum CEE, każda z firm, rozpoczynających akcelerację, otrzyma dofinansowanie w kwocie do 200 000 zł na realizację pilotażu, która odbędzie się przy współpracy z wybranym partnerem korporacyjnym, a także wsparcie w postaci usług doradczych – „Z doświadczenia wiemy, że w przyszłości może to zaowocować długofalową współpracą. Taki też jest cel naszego programu, by innowacyjne technologie przedsiębiorców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły nie tylko swoich odbiorców, ale i odpowiednie miejsce w biznesie” dodaje Owczarek

Po raz kolejny, startupy biorące udział w programie MIT Enterprise Forum CEE będą miały okazję stanąć do walki w konkursie CVC Young Innovator Awards, realizowanym dzięki partnerstwie z CVC Capital Partners – międzynarodową firmą doradczą. Nagroda toczy się o wysoką stawkę – czek o wartości 100 000 zł na dalszy rozwój działalności. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy (poniżej 30. roku życia), a technologia, którą oferują powinna cechować się wysoką użytecznością społeczną.

W konkursie od czterech edycji nagradzamy te firmy, które potrafią zbudować atrakcyjny model biznesowy i odpowiadać na ważne potrzeby społeczne. To założenie jest szczególnie istotne w czasie pandemii COVID-19, która cały czas niezwykle głęboko zmienia naszą rzeczywistość. Najlepszym przykładem tego, jak skutecznie łączyć te dwa założenia jest jeden ze zwycięzców konkursu – firma Genomtec. Dwa lata temu wygrywała konkurs jako ambitny start-up. Dzisiaj to dynamiczna, ale już w pełni rozwinięta spółka, która jest w drodze na giełdowy parkiet, a jednocześnie wykonała błyskawiczny zwrot tworząc pierwsze w Polsce szybkie testy na koronawirusa – mówi Krzysztof Krawczyk, Partner CVC Capital Partners.

Lista startupów, które zakwalifikowały się do programu

Amorphis Pharma Development to firma opracowująca ulepszone generycznie leki amorficzne, które staną się łatwiej dostępne dla pacjentów. Będą też skuteczniejsze, mniej toksyczne dla organizmu i tańsze.

CyberStudio to dostawca wyselekcjonowanych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT. Zapewnia ochronę organizacji przed cyber-zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi 24/7, przez cały rok.

Dobry Prąd to platforma pozwalająca porównać oferty energetyczne. Zapewnia użytkownikom łatwy proces zakupu lub sprzedaży energii odnawialnej.

Hashiona to aplikacja, wirtualna klinika, która pomaga pacjentom zmagającym się z chorobą Hashimoto i niedoczynnością tarczycy w polepszeniu jakości życia.

Minte.ai to inteligentne oprogramowanie B2B dla firm ubezpieczeniowych, pozwalające skrócić czas i obniżyć koszt likwidacji roszczenia osobowego, zwiększyć zadowolenie klienta, a także dostarczyć ustrukturyzowane dane medyczne.

Parkey to platforma zwiększająca efektywność wykorzystania biurowej przestrzeni do parkowania poprzez umożliwienie pracownikom elastycznej rezerwacji miejsc parkingowych.

PayTicon: to dostawca i sieć dystrybucji produktów pre-paid. Dzięki obsłudze przez szereg rozwiązań technologicznych, pomaga zarówno detalistom, jak i usługodawcom maksymalizować ich możliwości sprzedaży.

RevDeBug to platforma pomagająca w monitorowaniu systemów IT, która usuwa element zgadywania z procesu identyfikacji i naprawy błędów w oprogramowaniu. Dzięki czemu skraca jego czas aż o 50%.

SaniSmart to nowoczesne rozwiązanie do wywozu ścieków, które umożliwia monitorowanie poziomu szamba, przewidywanie terminu wywozu i automatyzację opróżniania.

SEMONI to oprogramowanie dla biznesu do semantycznej analityki tekstu, bazujące na wynikach własnych badań w obszarze sztucznej inteligencji (AI). Dzięki rozwiązaniu użytkownik dotrze do ponad 80% informacji będących do tej pory poza zasięgiem analizy.

Questpass to innowacyjny system reklamowy działający na zasadzie podobnej do paywalla. Opłata w Questpass polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące reklamy widocznej powyżej. W zamian na poświęconą uwagę użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do dalszej części artykułu.

Partnerami głównymi programu są trzy organizacje: Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, lider na rynku leków nowej generacji; system firm Coca-Cola w Polsce – lider rynku napojów bezalkoholowych, a także firma MCX – trzon silnej grupy wyspecjalizowanych spółek, będących dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu Fintech, energii odnawialnej oraz szeroko pojętego smart city. Partnerami wspierającymi są: CVC Capital Partners, HubHub, MDI Energia, Nationale-Nederlanden, PZU, Sollers Consulting oraz TVN Grupa Dicovery. Realizacja programu dofinansowana jest grantem przyznanym Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne.