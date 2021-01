Od jednoosobowego startupu do firmy zatrudniającej 5000 ekspertów i zbliżającej się do 1 mld zł przychodów – 15 lat Sii Polska

W styczniu 2021 roku Sii Polska obchodzi 15. urodziny. Wiele się zmieniło, ale firma pozostała wierna swoim podstawowym założeniom: misji, celom i wartościom. – W 2006 roku miałem nadzieję, że Sii Polska stanie się uznaną, dobrze prosperującą firmą, w której ludzie będą czerpać z pracy przyjemność i poczucie dumy. Dziś mogę z radością powiedzieć, że rzeczywistość przerosła wszystkie moje oczekiwania – mówi Grégoire Nitot, CEO i założyciel Sii Polska.

Ten rok jest wyjątkowy dla Sii Polska – w styczniu firma obchodzi 15-lecie działalności. Wiele się zmieniło przez ten czas, ale kluczowe rzeczy pozostały takie same. Od samego początku firma była zorientowana na ludzi, a decyzje były i nadal są podejmowane zgodnie z 14 podstawowymi wartościami, którymi kierują się Power People każdego dnia, aby osiągnąć 5 strategicznych celów: zysk, satysfakcję klientów, zadowolenie pracowników, wygrywanie z konkurencją i zabawę. Od samego początku Sii Polska była nastawiona na rozwój, zarówno pod kątem zatrudnienia jak i przychodów. Z każdym rokiem wskaźniki dynamicznie rosły, a ubiegły rok finansowy firma zakończyła w marcu 2020 z przychodami na poziomie 840 mln zł.

Power People – klucz do sukcesu

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem sukcesu Sii było ustanowienie i realizacja misji firmy: Power People, czyli identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników. Przez lata setki utalentowanych pracowników awansowało na stanowiska kierownicze. Inwestując w rozwój ludzi i stwarzając im możliwości rozwoju, Sii Polska zdobyła tytuł Great Place to Work, którym jest wyróżniana nagradzana od 2015 roku. Wyróżnienie jest przyznawane na podstawie anonimowego badania satysfakcji pracowników i audytu kultury organizacyjnej firmy. W przeciągu ostatniego roku spadł także wskaźnik rotacji pracowników.

– Jestem bardzo dumny, że tak wiele osób, które były z nami na początku, nadal jest częścią Sii. W 2006 roku miałem nadzieję, że Sii Polska stanie się uznaną, dobrze prosperującą firmą, w której ludzie będą czerpać z pracy przyjemność i poczucie dumy. Dziś mogę z radością powiedzieć, że rzeczywistość przerosła moje oczekiwania. Wiele już osiągnęliśmy, ale teraz skupiamy się na przyszłości, zwłaszcza że przed nami kolejne ważne kamienie milowe, jak 1 mld zł przychodów, który powinniśmy osiągnąć w obecnym roku obrotowym kończącym się w marcu 2021 – mówi Grégoire Nitot, założyciel i CEO Sii Polska.

Jedną z rzeczy, która pozostała niezmieniona, jest świetna atmosfera, z której Sii słynie. I staje się ona tylko lepsza wraz z dynamicznym wzrostem zatrudnienia, które osiągnęło poziom 5000 Power People w 14 lokalizacjach w całej Polsce. Kolejne lata przyniosły wiele wspaniałych wspomnień z licznych imprez, takich jak weekendy integracyjne i tematyczne bale karnawałowe.

Zespoły projektowe liczone w setkach

To, co także łączy ludzi w Sii, to projekty w ramach Programu Sponsoringu Pasji i Sii Power Volunteers, na które firma przeznacza obecnie 500 000 zł rocznie. Do tej pory pracownicy Sii pomogli dzieciom z fundacji charytatywnych, odnowili sale szpitalne, opiekowali się zwierzętami w schroniskach, prowadzili lekcje obsługi komputera dla seniorów oraz uczyli programowania. Ponadto w firmie powstało wiele społeczności poświęconych hobby, w których osoby z różnych lokalizacji i działów mogą dzielić się wiedzą techniczną i pasjami. Istnieją grupy zajmujące się programowaniem, testowaniem, żeglarstwem, wspinaczką górską, bieganiem, ogrodnictwem i wiele innych.

Jednak pewne rzeczy uległy zmianie na przestrzeni lat. Sii zaczynało od obsługi małych i średnich firm. Obecnie wiodące marki z różnych sektorów na całym świecie wybierają Sii jako dostawcę usług IT, inżynieryjnych, BPO i doradczych, w tym Mercedes, Puma, Roche, ABB, mBank, Volvo, Ingenico, Reckitt Benckiser, Credit Suisse, 3M, Qiagen i wiele więcej. Obecnie największy zespół realizujący projekty dla największego klienta liczy ponad 500 osób, a kilka innych jest tuż za nim z ponad 400 inżynierami na pokładzie. Na przestrzeni lat Sii Polska nawiązała także szereg prestiżowych partnerstw, między innymi z Microsoft, IBM, Google Cloud, Adobe i SAP.

Historia Sii rozpoczęła się w małym biurze o powierzchni 50m2 przy ulicy Szpitalnej w centrum Warszawy. Od 2006 roku firma zbudowała swoją bazę biurową w największych miastach Polski: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Pile, Białymstoku i Gliwicach. Obecnie biura Sii zajmują łącznie ponad 40 tys. m2 w biurowcach klasy A.