150 mln EUR na deeptech. OTB Ventures ogłasza nowy fundusz

Pozyskany właśnie przez OTB Ventures kapitał zostanie ulokowany w europejskim ekosystemie startupów.

OTB Fund II to największy fundusz deeptech w regionie. Pozwoli OTB umocnić pozycję m.in. czołowego inwestora na europejskiej scenie spacetech.

Łącznie, w ramach I i II funduszu, OTB Ventures będzie miał pod zarządzaniem ponad 300 mln EUR.

OTB Ventures ogłasza nowy fundusz – OTB Fund II. Fundusz, mający docelowo wielkość 150 mln EUR, jest pierwszym, który uzyskał wsparcie w ramach programu InvestEU Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. InvestEU to nowa inicjatywa, wspierająca kluczowe inwestycje w całej Europie – zgodnie z priorytetami polityki Unii Europejskiej, w tym założeń Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej.

140 mln EUR, pozyskane już na etapie pierwszego zamknięcia II funduszu (w tym 45 mln euro z InvestEU), oznaczają, że OTB Ventures osiągnęło rekordowo wysoki poziom pierwszego zamknięcia, gromadząc już 93% docelowej kwoty inwestycji funduszu.

Efektywny i szybki fundraising OTB Ventures to nie przypadek – potwierdza to istotną rolę funduszu w ekosystemie na rynku oraz jego aktywne zaangażowanie w tworzenie i rozwój przełomowych deeptechów w Europie. Nowy kapitał OTB zamierza wykorzystać inwestując w innowacyjne firmy technologiczne z 4 kluczowych sektorów. To automatyzacja i AI w przedsiębiorstwach, technologie kosmiczne, fintech oraz cyberbezpieczeństwo – a to wszystko ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie ochrony klimatu.

Sukces fundraisingu OTB Fund II napędzają również dotychczasowe wyniki pierwszego funduszu OTB o wartości 138 mln USD, finansowanego m.in. przez program European Scale-up Action for Risk capital (ESCALAR), wspólną inicjatywę UE i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF). Fundusz I osiąga ponadprzeciętne wyniki, zapewniając około 50% IRR brutto, jednocześnie zwracając udziałowcom już połowę zainwestowanego kapitału (stan na Q2 2022 r.). W 2020 r. OTB uruchomił też – wspierany przez UE – fundusz kosmiczny OTB Space Program I o wartości 22 mln USD. Kluczowe inwestycje całego OTB Ventures w 2022 r. obejmują m.in.:

– rolę jednego z liderów rundy A o wartości 16 mln USD w belgijskim SettleMint, platformie rozwoju aplikacji blockchain dla przedsiębiorstw,

– udział w rundzie finansowania serii B o wartości 40 mln USD w Silent Eight (Singapur), spółce specjalizującej się w AI w zakresie egzekwowania sankcji gospodarczych i zapobiegania przestępstwom finansowym,

– udział w serii A o wartości 65 mln USD w Kevinie (Litwa), startupie zajmującym się infrastrukturą płatności typu “konto do konta”,

– uczestnictwo w rundzie finansowania serii D o wartości 136 mln USD w fińskim ICEYE, jednym z liderów europejskiego spacetechu.

Adam Niewiński, współzałożyciel i partner zarządzający OTB Ventures:

„Jesteśmy dumni z faktu, że zostaliśmy pierwszą firmą venture capital, która otrzymała wsparcie w ramach nowej inicjatywy InvestEU. To finansowanie jest dla nas oznaką uznania dla jakości pracy, jaką OTB Ventures pokazuje na przestrzeni wielu lat, tak aby umieścić deeptech w sercu swojego modelu biznesowego. Wierzymy, że właśnie deeptech jest sceną nowego, globalnego wyścigu, w którym to Europa może odegrać wiodącą rolę. Wciąż będziemy więc aktywni na polu wzmacniania trwałej przewagi konkurencyjnej europejskiego ekosystemu deeptech. Widzimy tu wielki potencjał, na równi z wielką pulą talentu ludzkiego”.

Marcin Hejka, współzałożyciel i partner zarządzający OTB Ventures:

“Europejski sektor deeptech kwitnie i jest coraz bardziej doceniany przez inwestorów z całego świata. Świetną wiadomością jest jego wsparcie przez tak wyjątkowe organizacje jak Komisja Europejska i EBI. OTB Fund II ma przed sobą ambitne zadanie aktywnego towarzyszenia rozwojowi firm z branży deeptech w procesie osiągania przez nie dojrzałości rynkowej. Jesteśmy gotowi na współpracę z wyjątkowymi founderami działającymi w Europie i to już na wczesnym etapie ich biznesowej podróży„.

Prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odpowiedzialna za wszystkie operacje w ramach InvestEU:

“InvestEU wnosi na rynek bardzo potrzebne finansowanie, po to by wspierać europejskie przedsiębiorstwa, pobudzać innowacje, realizować nowe projekty infrastrukturalne oraz poprawiać ochronę środowiska w Unii Europejskiej. Finansowanie dostępne w ramach InvestEU pomoże europejskim przedsiębiorstwom utrzymać i tworzyć miejsca pracy, pobudzić wzrost gospodarczy czy społeczny oraz utrzymać globalną konkurencyjność unijnej gospodarki. Poprzez partnerstwa takie jak to z OTB Ventures, Grupa EBI zapewni firmom w całej Europie możliwość korzystania z InvestEU, przyspieszy transformację technologiczną w krajach UE i zapewni Unii utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji. To solidny fundament dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju w całej Unii, co czyni InvestEU inwestycją w dostatnią przyszłość dla kolejnych pokoleń Europejczyków.”

Alain Godard, Dyrektor Generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego:

„Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako partner InvestEU, wraz z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jest gotowy do wspierania innowacji, budowania nowych rynków, wzmacniania konkurencyjności oraz pobudzania zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. OTB Ventures zbudował silną pozycję w deeptech, a wsparcie InvestEU pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora.”