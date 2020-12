W drugiej połowie 2022 r. FCA Poland w Tychach zamierza rozpocząć seryjną produkcję samochodów hybrydowych i elektrycznych

W drugiej połowie 2022 r. FCA Poland w Tychach zamierza rozpocząć seryjną produkcję pierwszego z trzech nowych modeli samochodów osobowych dla marek należących do grupy. Związane jest to z nową inwestycją, która ma być realizowana w najbliższych latach w tyskiej fabryce. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) zgodziła się udzielić wsparcia temu przedsięwzięciu.

Inwestycja będzie dotyczyć rozbudowy i modernizacji zakładu FCA Poland w Tychach, która potrwa kilka lat. Celem jest uruchomienie produkcji zaawansowanych technologicznie modeli Jeep, Fiat i Alfa Romeo opartych na nowej koncepcji mobilności.

„Ta decyzja inwestycyjna, to będzie wielkie wyzwanie dla pracowników oraz managementu. Musimy przyzwyczaić się do myśli, że w tyskiej fabryce FCA będą produkowane nie tylko Fiaty, ale także samochody marki Jeep i Alfa Romeo – marki, które wiele znaczą dla przyjaciół motoryzacji” – powiedziała dr Henryka Bochniarz, członek Rady Nadzorczej FCA Poland podczas prezentacji nowego projektu.

„Jest to ważne wyróżnienie związane z reputacją, jaką ten team budował przez lata. Ta reputacja pozwoliła ułatwić decyzję związaną z inwestycją. Jest to team, w który warto inwestować, jest to team, który może wziąć odpowiedzialność za strategiczne projekty firmy” – powiedział Tomasz Gębka, dyrektor Zakładu Tychy, członek zarządu FCA Poland.

„W Grupie FCA jest wiele fabryk w Europie, obu Amerykach i Azji, z którymi współpracowałem w przeszłości i w których wdrożyliśmy system World Class Manufacturing. Podobnie jak zakład w Tychach gwarantują one najwyższą jakość i wydajność, koncentrując się jednocześnie na ekologii. Tym bardziej dziękuję za to zaufanie dane właśnie nam” – dodał Gębka.

KSSE przekazała decyzję o przyznaniu wsparcia dla Grupy FCA. Dotyczy ono stworzenia korzystnych warunków realizacji planowanej inwestycji poprzez zapewnienie FCA możliwości skorzystania z ulg podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument z decyzją przyjął Sławomir Bekier, dyrektor finansowy i członek zarządu FCA Poland, a symbolicznego przekazania decyzji dokonał dr Janusz Michałek, prezes KSSE podczas ogłoszenia inwestycji FCA w tyskiej fabryce.

„Dzięki realizacji inwestycji Grupy FCA, zaplanowanej na kilka lat, w KSSE na Śląsku będą powstawały nowoczesne samochody marek FCA z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. W ramach samej decyzji o wsparciu KSSE nasz inwestor zadeklarował ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w Tychach” – zaznaczył dr Janusz Michałek.

Ogłoszenie decyzji w tym roku ma także wymiar symboliczny, ponieważ na 2020 przypada 100-lecie marki Fiat i obecności Grupy FCA w Polsce. W 1920 r. w Warszawie powstała spółka akcyjna Polski Fiat, a 11 lat później w warszawskich Państwowych Zakładach Inżynierii rozpoczęła się produkcja pierwszych Fiatów na włoskiej licencji. Powojenna historia marki odrodziła się w 1965 roku w warszawskiej FSO wraz z produkcją nowego samochodu na licencji i osiem lat później w FSM w Bielsku-Białej, gdzie z linii montażowej zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126p. W 1975 r. ruszyła produkcja w zakładzie w Tychach. W 1992 roku Fiat Auto nabył FSM, powołując do życia spółkę Fiat Auto Poland, obecnie Fiat Chrysler Automobiles – Poland.

W skład Grupy wchodzi 13 polskich spółek, które zatrudniają 6,4 tys. osób. W ubiegłym roku aż 74 proc. produkcji polskich spółek FCA, o wartości ponad 12,4 mld zł, znalazło swoich odbiorców poza granicami kraju.

„FCA to nie tylko sprawne i nowoczesne przedsiębiorstwa, ale również wiarygodna organizacja, dla której czynnik ludzki jest kluczowym elementem sukcesu. Dzięki profesjonalizmowi tyskiej załogi możemy dziś świętować jedną z większych inwestycji motoryzacyjnych w Polsce i tym niezwykle mocnym akcentem przypieczętować setny jubileusz obecności Grupy FIAT na ziemiach polskich” – zaznaczyła dr Henryka Bochniarz.