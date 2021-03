365 dni pandemii – progres czy regres? 18 MARCA 2021 – XVI EDYCJA KURSU NA HR

Praca i nauka w formie zdalnej, kwarantanna, telekonferencje, lockdown, dystans to tylko kilka z wielu haseł, które towarzyszyły nam przez ostatni rok. Po 365 dniach pandemii przyszła pora na podsumowanie. Czy ten czas oznaczał progres czy regres? Odpowiedź na to pytanie poznamy już 18 marca 2021 r. – podczas XVI edycji konferencji Kursu na HR, która w tym roku odbędzie się w formie online.

W 2020 r. cały świat wsiadł do rollercoastera, którym sterował Covid-19 kierujący rynkiem pracy, pracodawcami, uczniami, studentami, nauczycielami, wykładowcami oraz życiem lokalnych społeczności i ich włodarzy. Wirus od 365 dni testuje ich wytrzymałość oraz odporność na skutki pandemii. Nie każdy poradził sobie na ostrych zakrętach, wiele rzeczy zmieniło się przez ten czas. W jakim momencie covidowej sztafety jesteśmy? Z jakiego punktu startowaliśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony? Co nie działa tak, jak powinno, a co jest sukcesem?

Grupa Progres – kolejny raz – zaprasza na Kurs na HR, podczas którego uczestnicy podzielą się doświadczeniami w radzeniu sobie z wyzwaniami covidowego rynku pracy. Wśród gości nie zabraknie przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i środowisk studenckich, naukowców oraz ekspertów z zakresu HR.

2020 r. zmotywował nas do dyskusji i sprawdzenia z czym – przez ostatnie 12 miesięcy – mierzyliśmy się każdego dnia. Jakie tematy poruszymy?

Przywództwo cyfrowe w czasach pandemii – dr hab. Paweł Korzyński prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Automatyzacja procesów HR – Marcin Olejnik – CEO Chatbots

Pandemiczny rynek pracy – dr Anna Pawłowska Wojewódzki Urząd Pracy

Psyche pracownika zdalnego i stacjonarnego – Małgorzata Czarnecka Human Power

Zarządzanie efektywnością pracy zdalne – Katarzyna Lorenc Business Center Club

Czy Polacy szukają pracy tymczasowej, czy i gdzie emigrują? – Iwona Wieczyńska Grupa Progres Sp. z o.o.

Gośćmi debaty będą: wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik, Martyna Rybka – Dyrektor HR w PORTA KMI POLAND, dr Łukasz Fojutowski – Prorektor Collegium Da Vinci Poznań i Justyna Kołodziej – wiceprzewodnicząca ds. HR w Zarządzie Krajowym Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Collegium Da Vinci Poznań.

W gronie patronów medialnych znajdują się redakcje CEO Biznes w Praktyce, dlaStudenta.pl, HitPraca.pl, hrpolska.pl, Magazyn Rekruter, OutsourcingPortal, Outsourcing&More Polska, Student.pl i Telestudent.pl.

Konferencja odbędzie się w formie online – 18 marca 2021 r. (czwartek, godz. 9:00 – 14:00).

Więcej informacji na stronie https://kursnahr.pl/ formularz rejestracyjny dostępny jest na https://forms.freshmail.io/f/prk16hf34v/euyuttjo2o/index.html?standalone