3M i PepsiCo po wynikach – pozytywne zaskoczenia

Wtorek przynosi kontynuację wzrostów amerykańskich indeksów giełdowych, które z niewielkimi przerwami zwyżkują już od połowy marca. W indeksie spółek przemysłowych Dow Jones Industrial Average najlepiej radzi sobie spółka Boeing, która drożeje o ponad 4 proc. Z kolei o ponad 3 proc. rośnie znany producent m.in. taśm klejących czy plastrów – firma 3M oraz spółka American Express. W indeksie Nasdaq 100 natomiast w górę pną się American Airlines, a także United Airlines – odpowiednio o ponad 7 i ponad 6 proc.

Jeden z liderów dzisiejszych wzrostów, spółka 3M, podała dziś przed sesją wyniki za 1 kwartał. Dochód netto w pierwszym kwartale wyniósł 1,29 miliarda USD. W przeliczeniu na akcję spółka z siedzibą w St. Paul w stanie Minnesota podała, że ma zysk w wysokości 2,22 USD (EPS). Wyniki przebiły oczekiwania Wall Street. Średni szacunek sześciu analityków ankietowanych przez Zacks Investment Research wskazywał na zysk na akcję w wysokości 2,02 USD. Producent kartek samoprzylepnych, powłok przemysłowych i ceramiki odnotował w raportowanym okresie przychody w wysokości 8,07 mld USD, przekraczając również prognozy. Trzej analitycy ankietowani przez Zacks oczekiwali 7,99 miliarda dolarów.

Również dziś przed sesją w USA pojawiły się wyniki PepsiCo. W pierwszym kwartale spółka odnotowało wzrost sprzedaży o 7,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza wzrost wartości do 13,88 miliarda dolarów. Wyłączając wpływ wahań kursów walutowych i przejęć, tak zwane przychody organiczne wzrosły o 7,9% w pierwszych trzech miesiącach roku. Zysk netto spadł jednak do 1,34 mld USD z 1,41 mld USD w porównywalnym kwartale ubiegłego roku. Skorygowane zyski wyniosły 1,07 USD za akcję, w porównaniu do 1,03 USD oczekiwanych przez analityków. PepsiCo jest m.in. właścicielem marki chipsów Lays, a wzrost sprzedaży przekąsek w okresie kwarantanny pomógł w osiągnięciu obecnego wyniku. Pepsi wciąż bardzo mocno skłania ku napojom energetycznym. Miesiąc po zakupie Rockstar Energy Beverages za 3,85 miliarda dolarów gigant z napojami i przekąskami powiedział we wtorek, że podpisał umowę na dystrybucję kolejnego napoju energetycznego: Bang, jest on trzeci co do wielkości w Stanach Zjednoczonych, po napoju Monster i Red Bull.

Dziś przed nami jeszcze publikacje takich spółek jak Alphabet, właściciel Google oraz Starbucks. To jedne z kluczowych publikacji na Wall Street.

