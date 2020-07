4 sposoby na wyróżnienie sklepu online na tle konkurencji

Ostatnio większość firm przenosi swoją działalność do sieci. Sklepy online wyrastają jak grzyby po deszczu, nic więc dziwnego, że konkurencja jest olbrzymia. Jakość produktów nie przesądza już o sukcesie podjętego przedsięwzięcia. Trzeba jeszcze zaplanować odpowiednią akcję marketingową, a przede wszystkim wyróżnić się czymś na tle innych. Budowanie niekonwencjonalnego wizerunku nie musi być jednak trudne. Wystarczy wykorzystać poniższe pomysły, a twój internetowy biznes zyska nowe oblicze.

Zaproponuj aktywację na profilu swojej firmy w mediach społecznościowych.

Prowadzenie strony na popularnych portalach społecznościowych to istotny aspekt współczesnego marketingu. Publikowanie postów i zdjęć zapewni stały kontakt z klientem, ale trzeba jeszcze w umiejętny sposób przyciągnąć jego uwagę. Dobrym pomysłem jest zaproszenie odbiorców do udziału w specjalnej aktywacji. Prowadzisz sklep z ubraniami? Zorganizuj konkurs na najciekawszą stylizację. Sprzedajesz książki? Zaproponuj, by klienci nagrywali filmik z recenzją ulubionej z nich. Sposobów na zaangażowanie odbiorców jest wiele. Ważne, by aktywacja była oryginalna, a jej wykonanie zabierało niewiele czasu. Nagroda dla autora najciekawszej odpowiedzi dodatkowo zmobilizuje odbiorców.

Zadbaj o projekt firmowego opakowania.

Budowanie korzystnego wizerunku to nie tylko zakrojona na szeroką skalę promocja w mediach, lecz także dbałość o estetykę opakowania naszego produktu. Pudełko dociera do każdego klienta, możesz więc zmienić je w profesjonalną reklamę. Właśnie taką usługę oferuje nam polski producent opakowań kartonowych, Kartony24. Wystarczy, że wybierzesz interesujący cię rodzaj kartonu, hasło i logo, a potem otrzymasz spersonalizowany projekt opakowania z nadrukiem. Grafika kojarzona z twoją firmą z pewnością przykuje uwagę klientów, a ponadto sprawi, że wykażesz się profesjonalizmem i dbałością o najdrobniejszy szczegół. Interesującym rozwiązaniem jest także zastosowanie specjalnej taśmy z nadrukiem, za pomocą której zwykłe pudełko zamienisz w estetyczne opakowanie firmowe. I to zaledwie w kilka sekund!

Dołącz do zamówienia gadżety reklamowe.

Przygotuj dla klientów coś specjalnego. Możesz podarować im zakładkę z zabawnym cytatem, kalendarz ze śmieszną grafiką lub specjalną kartę z podziękowaniem za zakupy w twoim sklepie. Do większych zamówień dołącz kubek albo koszulkę z interesującymi cytatami. Każdy lubi dostawać upominki, więc dzięki takim gratisom klienci z pewnością zapamiętają twój sklep, a zakładka w książce lub kalendarz na ścianie będą stale przypominać o możliwości zrobienia zakupów na twojej stronie. Można także rozważyć przekazanie bonu z kodem rabatowym na kolejne zakupy.

Wykorzystuj rozwiązania ekologiczne

Troska o środowisko to ważna sprawa. Pokaż swoim klientom, że dbasz o klimat i naturę. Możliwości w tym zakresie jest wiele. W niektórych sklepach internetowych zamiast taśm do owijania kartonu wykorzystuje się sznurek. Pustą przestrzeń w pudełku można wypełnić natomiast skropakiem ekologicznym, wykonanym ze składników pochodzenia roślinnego. U producentów dostępne są także wytrzymałe taśmy papierowe, w całości podlegające recyklingowi. Korzystanie z takich rozwiązań pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, którym kwestia ekologii nie jest obojętna. Klienci docenią i zapamiętają twoje starania. Ponadto w ten sposób połączysz marketing z wypełnianiem ważnej misji społecznej.

Powyższe wskazówki stanowią dowód, że budowanie korzystnego wizerunku sklepu internetowego to niekiedy kwestia dopracowywania detali. Jednak to właśnie detale sprawiają, że nasze produkty zyskują unikalny charakter, a klienci chcą do nas wracać. W marketingu nie można więc bagatelizować szczegółów, nawet projektu opakowania towaru. Takie elementy składają się na budowanie ogólnego wizerunku przedsiębiorstwa i przyczyniają się do odniesienia sukcesu.