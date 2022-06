5 porad jak skutecznie szukać pracy w branży IT

Wiele firm poszukuje specjalistów z branży IT, jednak zwłaszcza na początku ścieżki zawodowej ciężko jest znaleźć ciekawą ofertę pracy. Dlatego zanim zaczniemy przeglądać ogłoszenia, powinniśmy przygotować sobie profesjonalne CV i portfolio prezentujące nasze umiejętności. Jak i gdzie skutecznie szukać pracy w branży IT? Podpowiadamy.

Po pierwsze: dobre CV i portfolio

Zwłaszcza osoby, które są dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej i poszukują pracy w branży IT, powinny się przyłożyć, tworząc swoje CV i portfolio. Gdy nie możemy pochwalić się dużym doświadczeniem, powinniśmy wyeksponować w nim adekwatne do stanowiska kompetencje miękkie. Wśród nich wyróżnia się między innymi zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, czy pod presją czasu. Warto umieścić w nim również swoje dotychczasowe sukcesy i doświadczenia. W CV nie może zabraknąć też informacji o tym jakie języki programowania znamy i jakie narzędzia biegle obsługujemy.

W portfolio z kolei warto umieścić wszystkie swoje dotychczasowe największe sukcesy — może to być stworzenie strony internetowej, czy optymalizacja sklepu. Doświadczeni specjaliści w tym miejscu powinni zamieścić informacje o najważniejszych projektach, które zrealizowali oraz ich efektach.

Po drugie: branżowe portale z ogłoszeniami

Szukając pracy, warto rozpocząć od przeglądania ofert na dedykowanych platformach dla branży IT takich jak portal pracy it No Fluff Jobs. Strona ta jest bardzo przyjazna dla użytkownika, a przede wszystkim wymaga od pracodawców publikacji widełek wynagrodzenia, co pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ łatwo prześlemy CV jedynie w takie miejsca, które spełniają nasze oczekiwania finansowe. Ogłoszenia pogrupowane są na konkretne technologie lub poziom zaawansowania wymagany na stanowisku, co znacznie ułatwia wyszukiwanie ciekawych ofert. Portale, w których umieszczane są propozycje pracy dla wszystkich branż, warto zostawić sobie na sam koniec, kiedy wszystkie inne zawiodą.

Po trzecie: znajomi

Warto poinformować swoich znajomych, że obecnie poszukuje się pracy w branży IT. Być może mamy w swoim otoczeniu osoby, które wiedzą o wakatach w swojej lub zaprzyjaźnionej firmie. Nie ma nic złego w wykorzystaniu podczas poszukiwania pracy znajomości, ponieważ i tak będziemy musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną, której wynik uzależniony jest od tego jak się na niej zaprezentujemy.

Często rekruterzy z branży IT poszukują pracowników z polecenia. Dlatego warto poszerzać stale swoją sieć kontaktów, ponieważ być może znane nam osoby w najbliższym czasie zostaną poproszone o rekomendacje, dzięki czemu zdobędziemy interesujące nas stanowisko.

Po czwarte: media społecznościowe

Media społecznościowe obecnie odgrywają znaczącą rolę w procesie rekrutacji. Zwłaszcza w branży IT większość rekruterów szuka na różnego rodzaju portalach potencjalnych kandydatów do pracy. Dlatego warto zadbać o to, aby w nich zaistnieć. Dobrze jest uzupełnić swój profil i umieścić w nim wszelkie informacje, które można znaleźć w CV, czyli ukończone szkoły, kursy, znane nam technologie i narzędzia, a także doświadczenie zawodowe.

Warto również poszerzać na takich portalach swoją sieć kontaktów i zapraszać do obserwowania nie tylko osoby, które znamy, ale również rekruterów i przedstawicieli branży IT. Dodatkowo po każdym wykonanym zleceniu można poprosić klienta o wystawienie rekomendacji na naszym profilu, ponieważ taka opinia stanowi potwierdzenie naszych umiejętności.

Po piąte: wydarzenia branżowe

Osoby, które poszukują pracy w IT, powinny brać udział w spotkaniach dedykowanych tej branży. Często odbywają się one w formie wykładów lub prelekcji podczas których można dowiedzieć się wiele o nowościach, czy sytuacji w danym sektorze. Dodatkowo jest to świetny sposób na poznanie przedstawicieli wielu firm i nawiązanie nowych znajomości. W trakcie takich meet-upów często pracownicy różnych przedsiębiorstw informują, że prowadzą rekrutację.