5G Made By Poland: już 26 listopada konferencja o udziale polskich firm w budowie sieci 5G

Nadchodząca sieć piątej generacji może być rewolucją na polskim rynku cyfrowym i IT. Duże oczekiwania wiązane są m.in. z Open RAN i możliwością powstawania sieci prywatnych. Ale czy polskie firmy są na to gotowe? Czy Polska ma szansę stać się jednym z liderów innowacyjnych rozwiązań we wdrażaniu sieci 5G – m.in. na te pytania odpowiedzą eksperci podczas konferencji „5G Made By Poland: Open RAN i polskie technologie 5G” organizowanej 26 listopada przez Związek Cyfrowa Polska i IS-Wireless.

Perspektywa sieci 5G niesie ze sobą wiele sprzyjających warunków związanych z przeformatowaniem dotychczasowego modelu, w którym działają dziś dostawcy i operatorzy telekomunikacyjni. Nowe możliwości otwiera m.in. Open RAN i możliwość powstawania sieci prywatnych, co niewątpliwie zmieni cały rynek usług cyfrowych i IT, ale też może wpłynąć na całą naszą gospodarkę. – 5G to duża szansa dla innowatorów z branży cyfrowej. Na polskim rynku są dziś firmy, które oferują całkowicie nowe modele do wdrażania 5G. Warto wykorzystać ich potencjał, bo mamy szansę powalczyć o rolę lidera nie tylko w kraju, ale też na rynkach europejskich – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. I dodaje: – Dlatego warto się zastanowić, co zrobić, by pomóc polskim przedsiębiorcom w budowaniu ich pozycji m.in. poprzez sprzyjające regulacje.

Jak zauważa prezes Cyfrowej Polski, myśląc perspektywicznie o budowie i wdrażaniu sieci 5G w Polsce, należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe korzyści, jakie będą mieć wpływ na krajową gospodarkę.

-5G ma wprowadzić rewolucję w zakresie jakościowym, a jego właściwy rozwój będzie mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Kluczową kwestią w debacie o 5G powinna być rola naszego kraju. Czy będzie to miejsce konsumenta cudzych technologii i podwykonawcy czy może jednak twórcy i dostawcy własnych technologii na rynek polski i rynki zagranicznych partnerów? Od tego zależy nasza przyszłość. Możemy z powodzeniem iść własną drogą, z wykorzystaniem polskiej myśli technicznej. A modelem biznesowym, który w dłuższym horyzoncie gwarantuje najlepsze efekty jest właśnie Open RAN, którego jesteśmy nie tylko orędownikiem, ale przede wszystkim jedynym w Polsce dostawcą. Że sukces z wykorzystaniem Open RAN jest możliwy, pokazuje choćby przykład japońskiego operatora Rakuten – tłumaczy dr Sławomir Pietrzyk, współzałożyciel i CEO IS-Wireless

Partnerami wspierającymi wydarzenie jest Accenture oraz PTI. Konferencja wraz z debatą ekspertów odbędzie się 26 listopada br. od godz. 10 w trybie online. Rejestracja na wydarzenie prowadzona jest na stronie https://konferencja.cyfrowapolska.org