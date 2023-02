6 na 10 Europejczyków planuje zimowe wakacje, pomimo obecnej sytuacji gospodarczej

Blisko dwie trzecie (63%) ankietowanych spodziewa się odbyć co najmniej trzydniową podróż do końca marca. Wskazuje to na duży entuzjazm wśród turystów z całej Europy. Prawie jedna czwarta (23%) badanych planuje jeszcze w tym kwartale wyjechać za granicę. Wśród Europejczyków planujących taki wyjazd najpopularniejszą destynacją są inne regiony Starego Kontynentu – mają one przyciągnąć aż 72% podróżujących.

Na wyniki badania Allianz Partners’ Vacation Confidence Index, przeprowadzonego przez OpinionWay na początku 2023 roku, złożyło się 9 337 odpowiedzi respondentów z Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii i Włoch. Na ich podstawie zmierzono poziom zaufania konsumentów do podróży w I kwartale 2023 roku oraz sprawdzono główne obawy tej zimy.

Polacy kochają góry oraz bezpieczne podróże.

W niepewnych czasach wielu podróżnych wykupuje ubezpieczenie. Polscy turyści są w czołówce przezornych – aż 59% Polaków wyruszających w podróż decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia. Częściej swoje podróże ubezpieczają tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii (63%) oraz Holandii (68%). Wysoki odsetek ubezpieczeń wśród Polaków może być związany z ich ulubionym kierunkiem podróży, czyli górami. Aż 31% polskich wycieczek planowanych jest właśnie tam – zdecydowanie najwięcej spośród badanych państw.

Badania wykazały również inne ciekawe trendy.

Trzy najważniejsze powody zimowych podróży to: relaks, rodzina i odpoczynek w zgodzie z naturą.

W całej Europie prawie połowa (48%) ankietowanych twierdzi, że chce się zrelaksować. Jedna trzecia (32%) planuje spędzić czas z rodziną, a 31% chce cieszyć się przyrodą na wsi lub w górach.

Pomimo inflacji i kryzysu gospodarczego, osoby podróżujące wydadzą średnio ponad 1500 euro.

Średnia kwota przeznaczona w budżecie przez krajowych i zagranicznych podróżnych w okresie od stycznia do marca wynosi tej zimy 1547 euro. Jest to porównywalne z budżetami wakacyjnymi na lato 2022 w wielu krajach Unii Europejskiej – pomimo faktu, że wakacje zimowe są zazwyczaj znacznie krótsze. Latem 2022 roku Brytyjczycy przeznaczyli na ten cel 1823 euro, Francuzi 1836 euro, a Włosi 1607 euro.

Chociaż koszty nie osłabiają popytu, to zdecydowanie wpływają na plany podróży.

Rosnące koszty sprawiają, że równo połowa respondentów twierdzi, iż inflacja spowoduje zmianę celu wycieczki, skrócenie wyjazdu lub nawet jego odwołanie. Podobnie wśród osób, które nie planują podróży tej zimy, to właśnie brak pieniędzy jest największą barierą w podróżowaniu, wymienianą przez 53% respondentów. 42% wprost uważa, że podróże stały się po prostu zbyt drogie.

W związku z problemami w 2022 roku, obawy związane z zakłóceniami podczas podróży są wysokie.

W przypadku zakłócenia lub odwołania podróży, wiara w możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań pozostaje na niskim poziomie. Podczas gdy większość spodziewa się, że w razie potrzeby będzie w stanie znaleźć alternatywny transport lub zakwaterowanie, to wciąż wiele osób jest innego zdania. 33% twierdzi, że w razie odwołania pierwotnych planów nie znalazłaby alternatywnego transportu. Natomiast aż 29% jest przekonanych, że nie znalazłaby innego miejsca zakwaterowania.

Obawy o zdrowie nie powstrzymują nas już przed podróżowaniem.

Tej zimy zaledwie 2% Europejczyków podało obawę o zdrowie jako powód rezygnacji z podróży. Łącznie 39% respondentów jest zaniepokojonych sytuacją zdrowotną na świecie, co oznacza spadek o 6 pp. w porównaniu do lata ubiegłego roku.

Więcej osób kupuje ubezpieczenie podróżne, aby ochronić się przed odwołaniem lub zakłóceniem podróży, niż w celu pokrycia kosztów pomocy medycznej.

Spośród osób, które planują zakupić ubezpieczenie turystyczne przed podróżą, 51% chce zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas podróży, a 46% liczy na zwrot kosztów w przypadku odwołania. Dla porównania 38% kupuje je w celu pokrycia kosztów medycznych.

Badanie skomentował Joe Mason, Chief Marketing Officer – Travel, w Allianz Partners:

Tej zimy widzimy, że Europejczycy zdecydowanie chętniej wybiorą się w podróż dla przyjemności – nawet w obliczu wzrostu kosztów i niepewności gospodarczej. Minął już mniej więcej rok od czasu, gdy większość krajów europejskich zniosła ostatnie ograniczenia w podróżowaniu, a Europejczycy na nowo odkryli wyjątkowe korzyści, jakie niesie ze sobą podróżowanie: możliwość odpoczynku, spotkania z rodziną i cieszenia się naturą.

Jednak rosnące ceny zaostrzyły podział między tymi, którzy mogą sobie pozwolić na podróżowanie, a pozostałymi. Podczas gdy wiele osób chce i może wydać pieniądze na wypoczynek, powstała znaczna grupa osób wykluczonych z tego rynku. Jeśli ten trend utrzyma się do lata, może to oznaczać znaczne problemy dla branży turystycznej.

Nadal mamy w pamięci ubiegłoroczne zakłócenia w transporcie i ograniczoną liczba miejsc noclegowych. Zmienia to sposób korzystania z ubezpieczeń turystycznych: podczas gdy w przeszłości głównym powodem ubezpieczenia była ochrona przed nagłymi wypadkami i chorobami, dla wielu osób powodem jest teraz ochrona przed zakłóceniami. Zapotrzebowanie na ubezpieczenia jest większe niż kiedykolwiek, ale równie wysokie są oczekiwania wobec ubezpieczycieli jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów.