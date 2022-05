7 na 10 polskich konsumentów wybiera ekologiczną żywność, a prawie 60% sprawdza etykiety

Mimo że awokado czy nasiona chia zrobiły w ostatnich latach karierę, coraz modniejsze staje się sięganie po produkty spożywcze uprawiane lokalnie. To efekt wyraźnie widocznego zainteresowania konsumentów kwestią odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Można to dostrzec też w Polsce: według danych PayPal, 7 na 10 polskich konsumentów wybiera asortyment pochodzący z ekologicznych źródeł i przyjazny środowisku[1]. Czasem jednak nawet świadomi nabywcy potrzebują pomocy – zwłaszcza jeśli kupują w Internecie. Jakie korzyści mogą osiągnąć e-handlowcy, pomagając konsumentom w znalezieniu towarów pochodzących z lokalnych upraw?

W 2022 roku najpopularniejszymi artykułami będą te domowej produkcji, ekologiczna żywność cruelty-free[2] oraz ręcznie zbierane owoce. W Europie, w zależności od kraju, około 5-10% konsumpcji żywności jest efektem tzw. aktywizmu ekologicznego konsumentów[3], czyli chęci dostosowania swoich zakupów do osobistych przekonań przez osoby dbające o klimat. Aż 60% Europejczyków wybiera produkty ekologiczne i przyjazne środowisku[4], a robiąc zakupy w ten sposób, chętnie okazuje swoje poparcie dla społecznie odpowiedzialnych inicjatyw (takich jak Fair Trade).

Dla dzisiejszych kupujących ważna jest również jakość codziennego odżywiania. Aż 63% konsumentów w całej Europie zaczęło wybierać sklepy z ofertą produktów ekologicznych[5], – wynika z raportu PayPal „Trendy i możliwości: Europejski krajobraz branży spożywczej w 2022 r.”. Wyższa świadomość zdrowotna sprawia, że europejscy konsumenci częściej zwracają uwagę na pochodzenie kupowanych produktów, ich wartości i certyfikaty jakości. Aby mieć pewność co do właściwości odżywczych, klienci czytają etykiety i sprawdzają posiadane atesty. Co ciekawe, robi to już prawie 60% Polaków. Spośród tych, którzy zapoznają się z opisami, 74% osób w Polsce twierdzi, że świadomie porównuje produkty, aby wybrać te ze zdrowszymi składnikami[6].

Cena nie zawsze jest istotna

Dla wielu firm szybko stało się jasne, że zrównoważone zakupy nie oznaczają jedynie wizyty na lokalnym targu z torbą wielokrotnego użytku. Chodzi także o wspieranie ich aktywności w Internecie. W praktyce aż 70% amerykańskich konsumentów wspiera lokalne firmy, robiąc zakupy wyłącznie lub częściowo przez Internet[7].

“Tendencje w innych krajach mogą być bardzo podobne, ponieważ odpowiedzialna konsumpcja stała się istotna także w Europie Środkowo-Wschodniej. Konsumenci z tego regionu opowiadają się za zrównoważonymi produktami poprzez swoje portfele – w tym portfele elektroniczne. W Polsce aż 85% konsumentów kupuje artykuły spożywcze przez Internet[8], a to wyraźny znak, że nieustannie poszukują oni dobrych, odpowiednio wartościowych produktów” – wyjaśnia Efi Dahan, Dyrektor Generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią.

Oznacza to, że choć zakupy przez Internet często kojarzą się z poszukiwaniem jak najniższych cen, to istotnym czynnikiem jest także miejsce pochodzenia i jakość produktu. Co więcej, większość Europejczyków woli kupować na stronach internetowych i w aplikacjach, które wskazują im lokalne sklepy.[9].

“Pomimo ostatnich zawirowań gospodarczych, dla konsumentów jakość produktu zaczyna mieć takie samo znaczenie jak jego niska cena. Produkty zdrowe, uprawiane w sposób zrównoważony, ekologiczne i lokalne są szczególnie poszukiwane. Nasze dane potwierdzają, że choć 84% kupujących jest skłonnych podejmować decyzje na podstawie ceny towaru, to jeszcze więcej – 89% – bierze pod uwagę jego jakość[10]. To powinno wpłynąć na firmy, które do tej pory polegały na swojej strategii cenowej, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Nie jest to już główny czynnik i powinny one być tego świadome”, dodaje Efi Dahan.

Eko rewolucja warta miliardy

Przyjrzyjmy się teraz prognozom. W czasie pandemii 37% polskich konsumentów zadeklarowało, że zwiększyło swoje zainteresowanie produktami ekologicznymi[11], co stwarza nie lada okazję do wykorzystania przez branżę e-commerce, która ma się jeszcze bardziej rozwinąć, osiągając wartość 162 mld zł do 2026 roku[12]. Sektor e-grocery również byłby wielkim zwycięzcą, biorąc pod uwagę prognozy wzrostu rynku do 28,7% w ciągu czterech lat[13]. Czy jest coś, co jeszcze stoi na przeszkodzie?

“W tej chwili firmy internetowe stoją przed wyborem: dołączyć do ekologicznego trendu lub pozostać w tyle za branżą, która nieuchronnie zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju. Konsumenci chcą być informowani i edukowani na temat wpływu ich zakupów na środowisko. Sklepy e-commerce, które ułatwią im dokonywanie wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, wygrają. Zawsze lepiej jest coś kupić, jeśli wiemy, że nie tylko jest to dobre, ale także wspiera lokalnych producentów i rolnictwo”, komentuje Efi Dahan.

Sprzedawcy nie muszą od razu zmieniać swojej strategii. Ważne są także małe, ale regularne zmiany, takie jak współpraca z lokalnymi dostawcami, jasne etykiety i opisy produktów. Wszystko to i wiele więcej może w znaczący sposób przyczynić się do realnej zmiany świadomości konsumentów. Konkretne działania zależą od sytuacji danego sklepu internetowego, ale jedno jest pewne: angażowanie się w lokalne łańcuchy dostaw i działania na rzecz środowiska naturalnego z pewnością będą atutem w oczach potencjalnych klientów.

