7Levels: Premiera Football Cup 2021 już w Q1 2021 na Nintendo Switch

7Levels – studio specjalizujące się w tworzeniu i wydawaniu gier na Nintendo Switch ogłosiło właśnie datę premiery Football Cup 2021. Tytuł autorstwa słowackiego Inlogic Software zadebiutuje w Nintendo eShop już 4.02.2021, na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej. Cena gry wyniesie 9,99 EUR/USD.

7Levels odpowiada za przeportowanie tytułu i przystosowanie go do formuły gry premium. W związku z tym od podstaw stworzony został nowy system sterowania w pełni wykorzystujący możliwości konsoli Nintendo Switch oraz fizycznych kontrolerów, a ponadto rozwinięto tryby dostępne w wersji free-2-play. W wyniku szeroko zakrojonych zmian i poprawek w stosunku do oryginału, nastąpiła również aktualizacja związana z tytułem. – Produkcja, za którą odpowiada krakowska spółka zadebiutuje jako Football Cup 2021.

W związku z szeroko zakrojonymi zmianami i dużą ilością włożonej pracy, które jednocześnie spowodowały przesunięcie daty premiery, postanowiliśmy zaktualizować także tytuł. Football Cup 2021 ma ogromny potencjał i liczymy, że trafi w gusta użytkowników konsoli Nintendo Switch. Czekamy z niecierpliwością na dzień premiery – komentuje Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels.

Football Cup 2021 jest wersją premium gry Soccer Cup, obecnej na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Wg szacunków androidrank.org liczba pobrań ciągle aktualizowanej gry na początku grudnia przekroczyła 50,000,000(!). Średnia ocen wynosi wysokie 4.1/5 i składa się na nią ponad 417 000 recenzji, z czego blisko 272 000 z nich to nota najwyższa – 5/5.

Przypominamy, że ogłoszony latem tego roku Football Cup 2021 pozwala na rywalizację klubów oraz reprezentacji narodowych z całego świata. Użytkownik ma do wyboru dostępne cztery tryby: Sezon, Turniej, Trening oraz Kariera, a każdy z nich stawia przed graczem wyjątkowe wyzwania. Gra posiada też prosty samouczek, przywodzący na myśl ekrany ładowania z serii FIFA oraz gablotę, w której gracz może podziwiać zdobyte przez siebie trofea.