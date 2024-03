AGH oraz KPT wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA

14 marca 2024 r. ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). Zgodnie z nią, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO – Krakow DIANA Accelerator.

Głównymi obszarami działalności Krakow DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO. Dla Polski to szansa na wsparcie modernizacji technologicznej sektora obronności i rozwój firm w obszarze nowych i przełomowych technologii podwójnego zastosowania, czyli zarówno do celów cywilnych jak i obronnych. Akcelerację biznesową ma zapewnić przede wszystkim KPT, natomiast akcelerację technologiczną oraz dostęp do infrastruktury badawczej i laboratoryjnej – AGH. DIANA współpracuje z wyłonionymi w konkursach start-upami i firmami z całego Sojuszu, wspierając je finansowo, szkoleniowo i mentoringowo oraz zapewniając dostęp do szerokiej sieci inwestorów i przedstawicieli przemysłu.

Celem sieci DIANA, stworzonej przez NATO, jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe, technologie (ang. emerging and disruptive technologies), do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka, a także biotechnologia oraz nowe surowce i materiały, a także produkcja.

Rozwój technologii z potencjałem tzw. podwójnego zastosowania pozwoli na dynamiczny ich rozwój, dalszą komercjalizację oraz szybszą implementację przez sojuszników NATO. Konsorcjum AGH oraz KPT powstało z myślą o zwiększeniu potencjału akceleracyjnego Polski, a dołączenie do sieci DIANA niesie ze sobą ogromną szansę na stworzenie krajowego ekosystemu innowacji, czerpiącego z najlepszych praktyk ekosystemu natowskiego, obejmującego już dzisiaj przeszło 200 podmiotów stowarzyszonych w ramach sieci DIANA.

Jak mówi gen. bryg. Marcin Górka, Dyrektor Departamentu Innowacji, Przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów DIANA: – Od samego początku naszego udziału w programie DIANA zależało nam na umiejscowieniu jednego z ośrodków akceleratora w Polsce. Jest to bezwzględny warunek do tego, aby nasz kraj mógł w pełni wykorzystać szanse jakie oferuje DIANA – i nie mam tu bynajmniej na myśli samych startupów i innowatorów oraz polskich centrów testowych już włączonych do sieci DIANA, ale również polski ekosystem innowacji w szerszym ujęciu, a więc również fundusze kapitałowe, ośrodki akademickie, podmioty zbrojeniowe i oczywiście nas, żołnierzy. Bardzo się cieszę, że oferta Krakowskiego Parku Technologicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów.

Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH w Krakowie podkreśla: – Dla AGH jest to niezwykle istotne wyróżnienie i docenienie naszego naukowego potencjału. Dzięki dołączeniu to prestiżowego grona jednostek budujących akceleratory NATO bierzemy wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym odpowiedzialność za dostarczanie rozwiązań na najwyższym poziomie, które będą kluczowe dla bezpieczeństwa w Sojuszu. Traktujemy takie wyzwania z najwyższą powagą. Dla samej AGH to szansa na wzmocnienie i rozwój kluczowych obszarów badawczych. Wsparcie merytoryczne, mentoring ekspertów rynkowych są także nieocenione w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie mamy poczucie, że jesteśmy gotowi wnieść do programu DIANA najbardziej innowacyjne rozwiązania powstające w murach naszej uczelni.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego mówi: Krakowski Park Technologiczny sukcesywnie poszukuje specjalizacji w obszarze wspierania innowacji, a współpraca z NATO w zakresie innowacji obronnych jest przez nas postrzegana jako niepowtarzalna szansa dla innowatorów. Nasze działania podyktowane są zarówno przekonaniem, że to tzw. głębokie technologie budują najsilniejsze przewagi konkurencyjne w biznesie, jak i tym, że przyszłość należy budować na filarach innowacyjności, bezpieczeństwa i współpracy. W KPT wierzymy, że inwestowanie w innowacje obronne to nie tylko kwestia strategiczna, ale również odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

Zdaniem Jacka Siewiery, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, – Polski Ekosystem Innowacji, zgodnie z międzynarodową decyzją, otrzymał nową, niezwykle kluczową instytucję, utworzoną na bazie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Krakowskiego Parku Technologicznego – Krakow DIANA Accelerator, będący częścią Akceleratora Innowacji Obronnych NATO DIANA. BBN konsekwentnie wspierał tę ideę, gdyż współczesne bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od tego, czy będziemy w stanie odpowiednio wykorzystać potencjał jednostek badawczo – rozwojowych oraz parków technologicznych oraz od tego, jak skutecznie będziemy w stanie przetransferować i wykorzystać tą wiedzę do zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Umocowanie akceleratora właśnie w Polsce pozwoli na usprawnienie współpracy pomiędzy start-upami, inwestorami, podmiotami przemysłu obronnego, środowiskami akademickimi oraz użytkownikiem końcowym. Współpraca sojusznicza w sektorze bezpieczeństwa stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych modeli biznesowych i pozytywnie wpłynie na rozwój i wykorzystanie przełomowych technologii oraz istotnie wzmocni odporność państwa polskiego i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Mocną stroną DIANY jest nasza wyjątkowa transatlantycka sieć centrów talentów i liderów innowacyjności działających na rzecz wspólnego celu. Zasięg i różnorodność partnerów w sieci DIANA przyspieszy rozwój i wdrażanie przełomowych rozwiązań dla obronności, bezpieczeństwa i pokoju – mówi Prof. Deeph Chana, Dyrektor Zarządzający Akceleratora Innowacji Obronnych NATO (DIANA), a także Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Technologii w Imperial College w Londynie.

Udział w akceleratorze jest koordynowany przez Departament Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, który aktywnie wspiera udział Polski

w programie DIANA.

W AGH powołano także pełnomocnika Rektora ds. NATO DIANA, którym została Izabela Albrycht, członkini Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii w l. 2020-2022. KPT powołał pełnomocnika ds. technologii podwójnego zastosowania, został nim Bartosz Józefowski.