Ailleron i ArangoDB będą rozwijać produkty i usługi związane z AI Banking

Ailleron oraz ArangoDB łączą siły, aby zrewolucjonizować rynek rozwiązań IT dla sektora finansowego.

Ta współpraca pozwoli na integrację grafowej bazy danych ArangoDB z rozwiązaniami tworzonymi dla banków i sektora finansowego przez Ailleron. Dodatkowo, Ailleron wykorzysta grafową strukturę danych ArangoDB w swoim rozwiązaniu AI Banking i zwiększy jakość modeli machine learningowych oferowanych branży finansowej głównie w Europie i Azji.

To partnerstwo wiążę się z szerszym spojrzeniem na cyfrową transformację, zapotrzebowaniem rynku na grafowe bazy danych oraz wsparciem naszych klientów w kontrolowaniu różnych danych i zrozumieniu relacji między nimi.

„ArangoDB zapewnia grafowy model danych w ramach wielu innych modeli przechowywania danych. Dzięki tej technologii możemy w Ailleron rozwijać produkty i usługi związane z AI Banking takie jak Data Platform, modele Machine Learning, zarządzanie finansami osobistymi klientów banków i tzw. 360stopniowe spojrzenie na doświadczenia klienta instytucji finansowej. To pozwala na zidentyfikowanie najistotniejszych punktów styku między danymi pozyskanymi z różnych źródeł czy kanałów komunikacji oraz projektowanie rozwiązań dostosowanych do możliwości i oczekiwań naszych klientów. Mistrzostwo w zarządzaniu danymi daje przewagę naszym partnerom biznesowym, aby mogli stać się instytucjami pierwszego wyboru dla klientów szukających innowacyjnych produktów i rozwiązań finansowych przyszłości” – wyjaśnia Maciej Kasprzak, General Manager Ailleron.

Komercjalizacja i rozwój podejścia opartego na wielu modelach danych oraz skalowalnej analityce grafowej pozwoli instytucjom finansowym, w tym bankom, na wykorzystanie zaawansowanej analityki i uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym do obsługi, pozyskiwania i utrzymywania klientów.

„Doświadczenie w branży bankowej i solidne kompetencje w zakresie produktów AI sprawiają, że Ailleron jest godnym zaufania partnerem w zakresie oprogramowania. Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić współpracę z Ailleron, w roli integratora technicznych rozwiązań ArangoDB w sektorze finansowym” – stwierdził Frank Swain, Chief Revenue Officer w ArangoDB.

ArangoDB oferuje technologię natywnej, wielomodelowej bazy danych typu open-source dla złożonych operacji uczenia maszynowego. Ailleron zintegrował tę technologię z AI Banking, tworząc innowacyjne i kompleksowe rozwiązanie, które pomaga bankom komunikować się z klientami oraz płynnie i efektywnie zwiększać ich zaangażowanie w kanałach cyfrowych.

„Nasi klienci wymagają wysokodostępnych i wydajnych rozwiązań klasy AI. Dlatego, aby zapewnić im najnowocześniejsze oprogramowanie, wybraliśmy unikalną bazę danych ArangoDB, która jest w stanie wytrzymać każde obciążenie. Technologia ta pozwala nam zmniejszyć nakłady na rozwój i umożliwia elastyczne modelowanie danych od momentu ich importu. Dodatkowo, technologia ArangoDB pozwala na szybki rozwój i łatwe skalowanie, co jest ogromną zaletą dla naszych klientów z branży bankowej” – podkreśla Maciej Kasprzak.

Tandem zasobów oraz wiedzy Ailleron i technologii ArangoDB sprawia, że wdrażanie rozwiązań end-to-end dla banków jest szybsze niż kiedykolwiek. Ponadto, Ailleron może dostosować technologię ArangoDB i specyficzne modele uczenia maszynowego do istniejącej architektury oprogramowania swoich partnerów biznesowych.

Ailleron dostarcza innowacyjne rozwiązania i świadczy usługi technologiczne dla branży finansowej: banków, firm leasingowych i branży fintech. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r., a grupa Ailleron obsługuje ponad 160 firm w ponad 40 krajach.

ArangoDB to najwyżej oceniana grafowa baza danych, z ponad 12 000 obserwatorami na GitHub. Opiera się na koncepcji „graph and beyond”. Technologia ta służy jako skalowalny szkielet do analizy grafów i złożonych architektur danych w wielu branżach. Założona w 2015 roku ArangoDB Inc. jest prywatną firmą wspieraną przez Bow Capital, Iris Capital, New Forge i Target Partners. Jej siedziby znajdują się w San Francisco i Kolonii w Niemczech, z biurami i pracownikami na całym świecie.