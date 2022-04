Ailleron wchodzi z iLumio do Skandynawii

Zarząd Ailleron S.A. informuje o podpisaniu umowy z grupą Wild Arctic Resorts Oy z Finlandii („Grupa”) na wdrożenie aplikacji mobilnej iLumio w 2 hotelach.Kontrakt dotyczy wdrożenia aplikacji mobilnej iLumio, dostępnej na platformach iOS i Android oraz systemu iLumio CMS, przeznaczonego dla obsługi hotelowej. Aplikacja mobilna dla grupy Wild Arctic Resorts Oy będzie umożliwiała rezerwację pokoi, pełny automatyczny bezkontaktowy meldunek w hotelu, otwieranie drzwi za pomocą smartfona, płatności mobilne za usługi hotelarskie oraz posiłki, jak również szereg marketingowych oraz operacyjnych usprawnień, takich jak live chat, ankiety, rezerwacje atrakcji etc.

Podpisana umowa jest elementem większej inwestycji Wild Arctic Resorts Oy w rozwiązania smart dla swojej sieci hotelowej i jednocześnie łączy się ze strategią ekspansji, która przewiduje dodanie kolejnych resortów w ciągu 2 lat. Grupa planuje otwarcie kolejnych hoteli w 2022-2023, w których aplikacja iLumio również zostanie wdrożona. Podpisany kontrakt otwiera dodatkowo możliwość sprzedaży innych produktów Ailleron w ramach tej samej sieci hotelowej – takich jak iLumioTV i interactive kiosk.

– „Nowa umowa to krok w kierunku ekspansji na całkowicie nowym rynku. Skandynawia od lat jest doskonałym partnerem biznesowych dla polskich firm. Teraz także i my otworzyliśmy sobie drogę do bardzo dobrego rynku. Wierzymy, że nowe wdrożenie przyczyni się do pozyskania kolejnych klientów z tamtejszego rynku. Nasza platforma zapewnia zintegrowaną obsługę wszystkich ekranów prezentujących interaktywne informacje dla gości hotelowych, stały dostęp do multimedialnego centrum rozrywki, aplikacji mobilnej, inteligentnego sterowania urządzeniami typu BMS w obiektach a także dokonywania rezerwacji. To wszystko przekłada się w efekcie na zwiększenie sprzedaży usług dostępnych w ofercie hotelu. Jestem przekonany, że iLumio zagości w wielu hotelach i obiektach na terenie Skandynawii już niebawem.” – mówi Dawid Ślusarczyk. General Manager iLumio w Ailleron S.A.

Pierwszym hotelem, w którym będzie wdrożona aplikacja będzie Hotel & Spa Resort Järvisydän, którego historia sięga aż 1658 roku. To resort z ponad 140 miejscami noclegowymi dla gości. Drugim resortem jest Saimaa Holiday Oravi położony w środku Saimaa, największego pojezierza w Europie. Składa się on z 17 willi nad jeziorem, hotelu apartamentowego oraz kilku restauracji.

Wdrożenie aplikacji mobilnej jest zaplanowane na ostatni kwartał 2022 roku. Usługi supportowe wg umowy obejmują okres 2 lat. Wartość umowy nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na podstawie ostatniego opublikowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za IV kwartał 2021 roku. Wartość kontraktu na chwilę obecną nie przekracza 10% przychodów rocznych segmentu HotelTech wg Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2021 roku. Jest to natomiast istotna dla Spółki umowa ze względu na nowy obszar działania segmentu HotelTech, jakim jest Półwysep Skandynawski oraz na potencjał rozwoju współpracy. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

– „iLumio to autorskie rozwiązanie, które jest wybierane chętnie zarówno przez nowo budowane, jak i funkcjonujące na rynku hotele. Nasze narzędzie zostało wdrożone między innymi w obiektach takich znanych sieci jak: Hilton, Holiday Inn, Best Western, Puro, VALAMAR, StayCity LUX Collective, Crown and Champa, Sofitel the Palm czy Atlantis the Palm. System iLumio sprawdza się świetnie w instalacjach obsługujących stadiony sportowe oraz w placówkach medycznych. System doskonale wpisuje się w wymagania rynku w post covidowym biznesie hotelarskim i rekreacyjnym. ” – dodaje Dawid Ślusarczyk.

Wild Arctic Resorts Oy to Grupa założona 1986, która obsługuje ponad milion pobytów wakacyjnych rocznie. Ośrodki wypoczynkowe Grupy znajdują się w Finlandii, Szwecji i Hiszpanii, a należą do nich: 8 dużych hoteli spa, z których 1 znajduje się w Szwecji, 31 domów wakacyjnych w Finlandii, Szwecji oraz w Hiszpanii, 5 wakacyjnych miejsc na Gran Canarii, ponad 2000 domów wakacyjnych oraz 1145 pokoi hotelowych, 30 restauracji, 4 pola golfowe, 2 kryte parki rozrywki, 7 obiektów SPA.

Grupa należy do międzynarodowego systemu wymiany wakacyjnej RCI należącej do międzynarodowej grupy Wyndham. Holiday Club Resorts Oy jest własnością MahindraHolidays& Resorts IndiaLtd, która jest notowana na giełdzie oraz należy do indyjskiego konglomeratu turystycznego Mahindra&Mahindra.