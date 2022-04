Medicover przejmuje Allenort

Medicover, kontynuuje swój rozwój w obszarze zdrowia psychicznego oraz psychiatrii poprzez akwizycję sieci specjalistycznych placówek zdrowia psychicznego Allenort. Do portfolio Medicover dołączy m.in. pięć nowoczesnych centrów terapii wraz z pierwszym w Polsce kompleksowym prywatnym szpitalem psychiatrycznym. Akwizycja wspiera strategiczny rozwój sieci klinik funkcjonujących pod marką Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego, utworzonej w grudniu 2021 roku.

Medicover kontynuuje dynamiczny rozwój działalności w obszarze psychiatrii i psychologii. W grudniu 2021 r. firma zainicjowała nową markę – Mind Health Centra Zdrowia Psychicznego, pod którą funkcjonuje aktualnie osiem klinik (w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, we Wrocławiu i w Toruniu). Kontynuacją intensywnego rozwoju w obszarze zdrowia psychicznego jest akwizycja wiodącej sieci specjalistycznych centrów psychiatrycznych pod marką Allenort.

Allenort zapewnia opiekę pacjentom w:

pięciu centrach terapii (czterech w Warszawie i jednym w Białymstoku),

poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie,

prywatnym szpitalu psychiatrycznym, zlokalizowanym w stolicy kraju.

Kliniki Allenort to zespół placówek psychiatrycznych, obejmujących pomocą dorosłych, młodzież i dzieci z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych i problemów psychologicznych. Mazowiecki Szpital Allenort zlokalizowany w Warszawie to z kolei jedyny w Polsce prywatny szpital psychiatryczny o pełnym profilu działania, pomagający pacjentom zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Kliniki oferują kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla pacjentów w każdym wieku. Leczone są w nich m.in.: anoreksja, bulimia, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia psychosomatyczne, fobie, traumy i uzależnienia. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych terapii, terapii zespołowych, a także w ramach telekonsultacji.

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort to pierwszy prywatny szpital psychiatryczny w Polsce, oferujący kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii ogólnej, diagnostyki psychologicznej oraz psychoterapii uzależnień. Na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala pacjenci mogą skorzystać z 14-dniowych pakietów leczniczych i diagnostycznych, z możliwością przedłużenia pobytu, zaś na Oddziale Psychoterapii Uzależnień odbywają się 30-dniowe programy opieki terapeutycznej dla osób po detoksie oraz z uzależnieniami behawioralnymi (m.in. od hazardu, seksu, internetu). Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort to również jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, w którym możliwe jest skorzystanie z nowatorskiej metody leczenia depresji lekoopornej.

Dostęp w różnych lokalizacjach do licznych specjalistów, m.in. psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, dietetyków to mocna strona oferty Allenort. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że psychologowie i psychoterapeuci stają się w Polsce zawodami deficytowymi[1]. W samym Mazowieckim Szpitalu i Centrum Diagnostycznym załoga (włączając w to pracowników administracyjnych, sanitariuszy oraz techników) liczy ponad 80 osób.

Od dłuższego czasu strategicznie poszerzamy naszą ofertę usług ochrony zdrowia o obszar zdrowia psychicznego, które jest jednym z fundamentów zdrowego trybu życia. W 2021 roku pod szyldem Mind Health rozszerzyliśmy działalność i rozpoczęliśmy proces uruchamiania Centrów Zdrowia Psychicznego w wielu miastach Polski, a teraz włączamy do naszej rodziny lidera o ugruntowanej renomie, licząc na efekt synergii i na wzmocnienie naszej pozycji w tym obszarze – komentuje John Stubbington, COO Healthcare Services, Medicover.

Obserwując rosnące potrzeby naszych pacjentów w ramach opieki psychologiczno-psychiatrycznej, sytuację na rynku świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii i psychiatrii oraz rosnącą liczbę osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, chcemy być przygotowani do tego, by odpowiedzialnie i kompleksowo móc leczyć pacjentów w każdym wieku i poprawiać stan zdrowia psychicznego pacjentów w Polsce – dodaje.

Akwizycja Allenort to kolejny krok w rozwoju kompleksowej oferty Medicover. Wiąże się to z holistycznym podejściem firmy do kwestii ochrony zdrowia (włączając w to obszar zdrowia psychicznego i wellbeingu). Medicover, który zarządza portfelem placówek szpitalnych, w tym Szpitalem Medicover, czy Szpitalem Damiana, postrzega nową akwizycję jako ważny punkt na drodze do budowania pozycji lidera w obszarze eksperckiej opieki psychologicznej w Polsce.

Cieszę się, że kolejny projekt Allenortu w branży medycznej odniósł sukces. Zbudowaliśmy sieć klinik psychiatrycznych wraz ze szpitalem, tworząc nowy element zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, systemu w którym jesteśmy w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Zdrowie psychiczne, jako jeden z fundamentów zdrowego i nowoczesnego stylu życia, jest niezbędnym elementem zdrowia społeczeństwa – podkreśla dr Grzegorz Goryszewski, prezes zarządu Allenort.

Allenort to jednostka jednocześnie badawczo-rozwojowa i biznesowa, o ugruntowanej pozycji rynkowej, kreująca nowe standardy postępowania w ochronie zdrowia. Dlatego z przyjemnością przekazuję ten projekt operatorowi medycznemu, z ogromnymi perspektywami na intensywny jego rozwój w przyszłości. Zmienia się jedynie właściciel, a sieć Klinik Terapii Allenort, jako projekt, będzie kontynuowany i systematycznie rozbudowywany. Jak dotąd wszystkie stworzone ośrodki medyczne Allenortu, zarówno kardiologiczne, kardiochirurgiczne, jak i neuroradiochirurgii funkcjonują z powodzeniem na rynku medycznym, skutecznie uzupełniając publiczną ofertę medyczną w Polsce – dodaje.

Przejęcie zespołu centrów psychiatrycznych Allenort to kolejna tegoroczna inwestycja Medicover w ramach Pionu Usług Szpitalnych. Wcześniej firma sfinalizowała przejęcie Grupy CDT Medicus, czołowego prywatnego dostawcy usług medycznych na terenie legnicko-głogowskim, a także podpisała umowę nabycia działalności Nasz Lekarz w Toruniu.

W skład portfolio Allenort wchodzą:

Warszawa

Mazowiecki Szpital i Centrum Diagnostyczne Allenort im. prof. Antoniego Kępińskiego

Centrum Terapii Myśliborska

Centrum Terapii ProPsyche

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Terapii Psychomedica im. doktora Dariusza Wasilewskiego

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort” nr 58P

Białystok

Centrum Terapii Białystok

Nadzór operacyjny nad Allenort będzie sprawował zespół zarządzający Centrum Medycznego Damiana (należącego do portfolio Medicover).