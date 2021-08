Akcjonariusze Grupy PTWP zdecydowali się przeprowadzić program motywacyjny dla kluczowych pracowników

Grupa PTWP, notowany na NewConnect wydawca branżowych serwisów online oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przeprowadzi program motywacyjny dla kluczowych pracowników. O jego wdrożeniu jednogłośnie zadecydowali akcjonariusze na NWZA, które odbyło się 26 sierpnia 2021 r. Maksymalna wielkość programu to ok. 4% obecnego kapitału zakładowego (5% kapitału zakładowego po umorzeniu akcji własnych). Akcje zostaną zaoferowane pod warunkiem wygenerowania co najmniej 5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w 2021 r. Cena jednej akcji wyniesie 11 zł.

– Postanowiliśmy wprowadzić program motywacyjny, aby dodatkowo docenić zaangażowanie kluczowych pracowników Grupy PTWP. Zależy nam na integracji kluczowych celów zespołu z interesami i strategią całej firmy. Program zostanie uruchomiony po osiągnięciu w tym roku skonsolidowanego zysku Grupy w wysokości minimum 5 mln zł brutto. Po podsumowaniu drugiego kwartału br. jesteśmy głęboko przekonani, że ten cel jest możliwy do zrealizowania z dużą nawiązką. – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz PTWP.

Akcje trafią do pracowników i współpracowników, w szczególności kierowników oraz szerokiej kadry, członków organów spółki, współpracujących z Grupą nie mniej niż 3 lata. Cena jednej akcji wyniesie 11 zł. Łącznie spółka PTWP przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów. Wielkość emisji to ok. 4% obecnego kapitału zakładowego i 5% po rejestracji przez Sąd umorzenia 292 674 akcji własnych (Spółka posiada aktualnie 293 474 akcji własnych stanowiących 19,9% kapitału zakładowego). Docelowo akcje objęte programem zostaną wprowadzone do obrotu w trybie subskrypcji prywatnej w drugiej połowie 2022 roku.

W drugim kwartale br. Grupa PTWP wypracowała 3,9 mln zł zysku brutto. Narastająco, osiągnięty zysk brutto wyniósł 4 mln zł. Grupa wyraźnie zwiększyła swoje dochody dzięki koncentracji biznesu na portalach online, budowie platform e-commerce oraz wykorzystaniu nowych technologii także w działalności pozostałych spółek Grupy – np. w interaktywnych transmisjach i organizacji eventów w formie hybrydowej.

Obecnie we wszystkich spółkach Grupy PTWP pracuje ponad 150 osób.