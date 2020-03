Amazon otwiera ultranowoczesne centrum logistyczne w Gliwicach

Największe zrobotyzowane centrum logistyki e-commerce w Gliwicach to kolejny, ósmy już obiekt logistyczny Amazon w Polsce i trzeci na Śląsku. Od 2014 roku firma stworzyła w kraju łącznie ponad 16 000 stałych miejsc pracy. Teraz, dzięki inwestycji na Górnym Śląsku, liczba ta wzrośnie o kolejny tysiąc.

od 20 zł/godzinę brutto, pakiet dodatkowych świadczeń i możliwości rozwoju kariery. Trwa rekrutacja na stanowiska specjalistyczne i poziomu początkowego.

, jest największym budynkiem Amazon w Polsce, wykorzystującym technologie Amazon Robotics. Imponująca liczba 3 900 robotów transportowych wesprze pracowników w realizacji zamówień.

Otwarcie centrum w Gliwicach jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskich oraz europejskich klientów na usługi Amazon.

Cieszymy się, że to właśnie w Gliwicach powstało kolejne nowoczesne Centrum Logistyki E-commerce Amazon. Wychodzimy z atrakcyjną ofertą pracy, jednocześnie dając szansę na rozwój w jednej z najbardziej dynamicznych firm technologicznych na świecie. Amazon w Gliwicach wesprze także lokalne społeczności i współpracujące z nami przedsiębiorstwa – mówi dyrektor regionalny Amazon w Polsce, Marian Sepesi. Na Śląsku działają już dwa budynki firmy w Sosnowcu – jeden o powierzchni 11 000 m2, specjalizujący się w nadrukach na koszulki i etui na telefony oraz drugi, o powierzchni 105 tys. m2, realizujący zamówienia na odzież i obuwie.

Centrum w Gliwicach będzie największym budynkiem firmy w kraju, wykorzystującym technologie Amazon Robotics. Pracownicy odpowiedzialni będą za realizację zamówień klientów na produkty o małej i średniej wielkości, takie jak książki, rzeczy codziennego użytku czy elektronika. 3 900 robotów transportowych, dzięki innowacyjnej technologii Amazon Robotics pomoże w składowaniu i kompletowaniu zamówień pracownikom. Pozwala to nie tylko na ograniczenie czasu wysyłki przesyłek do klientów, ale również na znaczące zwiększenie przestrzeni magazynowej.

Rekrutacja do Amazon Gliwice

Pracę w nowym centrum Amazon znajdą specjaliści na stanowiskach kierowniczych, między innymi w finansach, HR, logistyce czy inżynierii oraz pracownicy stanowisk poziomu początkowego. Firma oferuje nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie od 20 zł/godzinę brutto, ale również szereg dodatkowych świadczeń oraz inne atrakcyjne benefity.