Amerykanie coraz chętniej inwestują w europejskie nieruchomości

Jak podaje międzynarodowa firma doradcza Savills w swoim najnowszym raporcie, aktualny poziom cen coraz bardziej zachęca inwestorów z Ameryki Północnej do inwestowania w nieruchomości komercyjne na Starym Kontynencie. W 2022 r. przeznaczyli oni na inwestycje 48 mld euro, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu ze średnią pięcioletnią. W tym czasie inwestorzy z Europy ulokowali na zagranicznych rynkach nieruchomości znacznie mniej kapitału – 36,6 mld euro.

Według prognoz Savills, do końca bieżącego roku inwestorzy północnoamerykańscy będą ponownie stanowili największą grupę inwestujących w nieruchomości w Europie.

Eksperci firmy Savills przewidują, że w 2023 r. inwestorzy singapurscy, którzy tradycyjnie charakteryzują się elastycznością, nadal będą inwestować w różnych sektorach i krajach Europy. Singapur coraz częściej jest postrzegany jako prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy w Azji, przez który przepływa kapitał zagraniczny pochodzący z innych krajów regionu Azji, Australii i Oceanii.

„Przewidujemy, że w 2023 r. europejski rynek nieruchomości będzie przyciągał zróżnicowane grono inwestorów zagranicznych. W dużym stopniu będą oni poszukiwali okazji inwestycyjnych, a zwłaszcza aktywów znacząco przecenionych. Z kolei inwestorzy mniej skłonni do podejmowania ryzyka skoncentrują swoją uwagę na poszukiwaniu aktywów generujących przychód w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach i sektorach na terenie całej Europy. Czynnikiem decydującym przy ich wyborze będą trendy długoterminowe ze względu na oferowaną przez nie większą stabilność oraz odporność na wahania rynkowe” – mówi James Burke, dyrektor w dziale europejskich rynków kapitałowych i globalnego doradztwa inwestycyjnego w Savills.

„Według naszych prognoz, aktywność inwestycyjna w Europie utrzyma się na niskim poziomie aż do drugiego półrocza, kiedy to gospodarka zacznie stopniowo wracać na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Przewidujemy, że całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości w 2023 r. wyniesie od 230 mld do 240 mld euro, co będzie oznaczało spadek o 17-20% w ujęciu rocznym” – komentuje Lydia Brissy, dyrektorka w dziale badań rynków europejskich w Savills.

„W Polsce, wzrost czynszów do pewnego stopnia kompensuje rosnące stopy kapitalizacji, zapewniając bufor bezpieczeństwa dla cen nieruchomości. Znaczące spowolnienie dynamiki w sektorze budowlanym sprawiło, że koszty budowy powróciły do poziomów notowanych na przełomie roku 2021 i 2022. W 2023 r. z pewnością będziemy świadkami kontynuacji ubiegłorocznego trendu w związku z aktualną wysokością kosztów finansowania, co będzie się przekładać na rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami cenowymi kupujących i sprzedających. Wraz z normalizacją wskaźników ekonomicznych możemy spodziewać się powrotu do aktywności transakcyjnej. Jednocześnie inwestorzy będą koncentrować się na selektywnym inwestowaniu, preferując aktywa zapewniające ochronę kapitału przez inflacją, oraz na inwestycjach oportunistycznych” – podsumowuje Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.