Anwim pozyskał 229 mln zł na dalszy rozwój sieci MOYA

Anwim S.A., właściciel sieci stacji paliw MOYA, podpisał umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 229 mln zł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację rozbudowy sieci stacji paliw MOYA. Do 2028 roku spółka chce mieć minimum 700 punktów w całej Polsce.

Każdego roku przybywa ok. 50 nowych stacji MOYA – spółka zamierza utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na budowę, modernizację i zakup stacji paliw. Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje długoterminowo ze spółką Anwim, wspierając realizację długofalowej strategii rozwoju. Zaufanie jednej z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce jest potwierdzeniem zdolności spółki do efektywnego zarządzania finansami i projektami inwestycyjnymi.

– Anwim to stabilna i wiarygodna spółka, która od lat cieszy się wysokim zaufaniem klientów oraz partnerów biznesowych. Wyrazem tego zaufania są pozyskane środki od Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 229 mln zł. To kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju – jesteśmy przekonani, że umocni pozycję spółki na rynku paliwowym. Finansowanie będzie istotnym wsparciem dla dalszego rozwoju sieci stacji paliw MOYA – jesteśmy liderem pod względem dynamiki wzrostu i tę pozycję zamierzamy utrzymać – podkreśla Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim S.A. i dodaje – Konsekwentnie realizujemy naszą strategię i założone cele. Zagęszczanie sieci MOYA to, obok inwestycji w rozwiązania ekologiczne, jeden z filarów rozwoju GK Anwim.

Sieć stacji paliw MOYA składa się obecnie z 430 punktów na terenie całej Polski, a do końca przyszłego roku będzie ich 500. Poza sprzedażą paliw, stacje w swoich sklepach przystacyjnych oferują szeroki asortyment towarów, w tym marki własne popularnych produktów, takich jak płyn do spryskiwaczy czy napoje energetyczne. Firma rozwija także koncept gastronomiczny Caffe MOYA, z bogatym wyborem napojów i przekąsek. Dzięki konsekwentnemu zagęszczaniu sieci oraz wprowadzanym nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak aplikacja Super MOYA, szybko rośnie grono stałych klientów MOYA. Istotną część biznesu stanowią także klienci flotowi, którzy mogą skorzystać z programu MOYA firma, a dzięki akwizycji holenderskiej spółki The Fuel Company, usługi flotowe sieci dostępne są w całej Europie.

Anwim S.A. zajmuje się również importem oraz dystrybucją paliw na terenie całego kraju. Strategia rozwoju firmy to także rozwój zielonych inwestycji, w tym budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcja i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii.