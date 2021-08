Automatyzacja dropshippingu w Sky-Shop

W dropshippingu, magazynowaniem, pakowaniem i wysyłaniem towarów do odbiorców docelowych zajmują się hurtownie i producenci, z którymi współpracujesz. Jako sprzedawca, sporo czasu poświęcasz jednak na przekazywanie zamówień do kontrahentów, od których pozyskujesz asortyment. Automatyzacja dropshippingu, o której piszemy w artykule, pozwoli Ci go zaoszczędzić. Dowiedz się więcej na jej temat.

Dropshipping bez automatyzacji w praktyce

W dropshippingu, za znaczną część procesu realizacji zamówienia odpowiedzialny jest dystrybutor. Nie oznacza to jednak, że zamówienie złożone w Twoim sklepie internetowym (lub marketplace) realizuje się samo i bez Twojego udziału.

Musisz je przecież odpowiednio przetworzyć. Prowadząc sprzedaż internetową w oparciu o model logistyczny, jakim jest dropshipping, samodzielnie analizujesz każde zamówienie, a przy okazji:

Przypisujesz produkty do hurtowni , w jakich musisz je zamówić;

Zamawiasz produkty u kontrahentów , od których je pozyskujesz;

Przekazujesz dystrybutorom dane niezbędne do wysyłania paczek;

Przy dużej liczbie transakcji czy szerokim wachlarzu produktów, samodzielne przetwarzanie zamówień okazuje się trudne, żmudne i czasochłonne. Automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni (full dropshipping), jest zatem sporym udogodnieniem.

Full dropshipping – zalety

Dzięki automatyzacji dropshippingu, możesz zarabiać na handlu w sieci w sposób niemal całkowicie pasywny. Korzystając z automatycznego przesyłania zamówień do hurtowni dropshipping, musisz jedynie:

opłacać zamówienia składane w hurtowniach;

zająć się marketingiem produktów i sklepu;

rozliczać sprzedaż we właściwy sposób.

Automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni pozwoli Ci też uniknąć konieczności wynajmowania specjalisty czy zatrudniania pracownika do obsługi przychodzących zamówień, gdy sprzedaż znacznie się rozrośnie.

Jak wygląda automatyzacja dropshippingu?

W rozwiązaniu full dropshipping z automatyzacją, każde zamówienie jest przetwarzane przez oprogramowanie do sprzedaży internetowej, które:

rozdziela produkty z zamówienia i automatycznie przypisuje je do odpowiednich hurtowni; zmienia status zamówienia, wysyłając klientowi wcześniej przygotowaną przy konfiguracji maili systemowych wiadomość; automatycznie zamawia odpowiednie produkty w hurtowniach, w których są dostępne; przekazuje hurtowniom/producentom wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia dropshipping.

Automatyzacja dropshippingu wymaga nie tylko pobierania danych od kontrahentów, ale i przesyłania im tych, które zostały zapisane po stronie sprzedawcy (np. danych klientów).

Można więc uznać, że full dropshipping to zautomatyzowana, dwukierunkowa integracja oprogramowania e-commerce z hurtownią dropshippingową.

Automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni w Sky-Shop!

Full dropshipping to rozwiązanie, dzięki któremu można ograniczyć czas poświęcany na obsługę sklepu internetowego do minimum. Nie powinno więc dziwić, że w pełni zautomatyzowane sklepy cieszą się sporym zainteresowaniem.

Od jakiegoś czasu dostarcza je https://sky-shop.pl/. Wydawca platformy e-commerce typu SaaS w wygodnym abonamencie, która sprawdza się świetnie jako kompletny system do sprzedaży w dropshippingu, oferuje automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni.

W module:

Produkty przydzielane są do odpowiednich hurtowni i zamówień automatycznie.

Lista zleconych zamówień aktualizowana jest średnio co godzinę.

Istnieje możliwość wykluczenia poszczególnych towarów z automatycznego zamawiania w hurtowniach.

Full dropshipping ze Sky-Shop

Automatyzacja dropshippingu Sky-Shop działa w połączeniu z modułem integracji z hurtowniami i producentami, który umożliwia obsługę sprzedaży w dropshippingu we własnym sklepie internetowym, na Allegro i w innych kanałach z poziomu jednego panelu.

Klienci Sky-Shop mają w nim do dyspozycji gotowe integracje z ponad 165 firmami oferującymi współpracę w oparciu o dropshipping lub możliwość bezpłatnej integracji z dowolną hurtownią spoza listy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://sky-shop.pl/cennik-modul-integracji-z-hurtowniami/

Full dropshipping dostępny jest w wybranych hurtowniach zintegrowanych ze Sky-Shop. Pierwszą, która umożliwia prowadzenie zautomatyzowanego sklepu internetowego w dropshippingu na platformie, jest Ikonka. W niedługim czasie dołączą do niej inne.

Podsumowanie

Automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni pozwoli Ci na prowadzenie wygodnego sklepu internetowego w dropshippingu. Dzięki automatyzacji dropshippingu zaoszczędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy, które będziesz mógł poświęcić na rozwój biznesu.

Zautomatyzowany sklep internetowy w dropshippingu możesz poprowadzić wraz z platformą Sky-Shop w wygodnym abonamencie. Dostępna dla wybranych hurtowni automatyzacja dropshippingu to jedna z ciekawszych funkcji oprogramowania.

Chcesz wygodnie sprzedawać w oparciu o full dropshipping? Sprawdź możliwości Sky-Shop w tym zakresie! W trakcie darmowego i niezobowiązującego okresu testowego (14 dni) przetestujesz wszystkie funkcje i moduły oprogramowania – również automatyczne wysyłanie zamówień do hurtowni.