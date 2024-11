Automatyzacja procesów podatkowych – priorytety, wyzwania i korzyści dla CFO

Choć wielu dyrektorów finansowych (CFO) rozważa wdrożenie rozwiązań automatyzujących funkcje podatkowe, dla części firm proces ten pozostaje sporym wyzwaniem. Większość firm (67%) nie rozpoczęła jeszcze procesu automatyzacji funkcji podatkowej, podczas gdy 17% jest w trakcie wdrażania odpowiednich rozwiązań, a kolejne 17% zakończyło ich implementację. Wśród głównych celów wskazywanych przez CFO są oszczędność kosztów, optymalizacja operacyjna oraz zwiększenie zgodności z przepisami podatkowymi – wynika z raportu KPMG opracowanego we współpracy z ACCA pt. „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”. Priorytetowe obszary to automatyzacja przygotowania deklaracji podatkowych oraz weryfikacja kontrahentów pod kątem VAT.

Automatyzacja procesów podatkowych w przedsiębiorstwach jest coraz częściej wskazywana przez dyrektorów finansowych jako priorytet, który może przynieść firmom realne korzyści. Jak wynika z raportu, korzyści płynące z automatyzacji są istotne, a wśród nich dominują: redukcja kosztów, oszczędność czasu oraz podniesienie bezpieczeństwa danych. Coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe i wzrost wymagań regulacyjnych powodują, że wiele organizacji decyduje się na wykorzystanie nowoczesnych technologii wspierających procesy finansowe i podatkowe. W raporcie KPMG i ACCA 41% ankietowanych dyrektorów finansowych wskazało na możliwość ograniczenia outsourcingu jako kluczową motywację do wdrażania automatyzacji, a kolejne 38% na rozwój nowych technologii oraz transformację cyfrową biznesu, które pozytywnie wpłynęły na pozostałe obszary działalności firm.

Automatyzacja procesów podatkowych może znacząco zwiększyć dokładność i szybkość działań. Jednak firmy, które korzystają jedynie z pojedynczych narzędzi automatyzacyjnych, mogą napotkać wyzwania związane z integracją systemów. Dlatego kluczowe jest opracowanie kompleksowej strategii automatyzacji, co nie tylko zmniejsza podatność na błędy i optymalizuje koszty w dłuższej perspektywie, ale również ogranicza zależność od zewnętrznych dostawców usług. Dzięki automatyzacji pracownicy mogą skoncentrować się na zadaniach o bardziej strategicznym charakterze. Wdrożenie tych rozwiązań wymaga jednak odpowiednich inwestycji i szkoleń, co stanowi pewne wyzwanie – mówi Małgorzata Gleń, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce

Dla CFO priorytetowe obszary to automatyzacja przygotowania deklaracji podatkowych (45% respondentów) oraz weryfikacja kontrahentów pod kątem VAT (40%). Ponadto 33% CFO uznało automatyzację procesu dochowania należytej staranności podatkowej z perspektywy podatku u źródła za kluczową, co potwierdza wzrastające znaczenie tego procesu dla zgodności z przepisami.

Największe wyzwania w automatyzacji stanowią, według respondentów, integracja nowych narzędzi z istniejącymi systemami (39%) oraz częste zmiany legislacyjne (37%). Mimo to z badania KPMG i ACCA wynika, że firmy dostrzegają potencjał automatyzacji szczególnie w obszarze cen transferowych, który ze względu na swoją powtarzalność i formalność idealnie nadaje się do usprawnienia dzięki technologii. Choć niemal połowa firm nie planuje wdrożenia automatyzacji w tym zakresie, 18% zadeklarowało rozpoczęcie takich działań w najbliższym roku.

W automatyzacji procesów podatkowych główne bariery obejmują nie tylko wysokie koszty początkowe, lecz także wyzwania techniczne i zmienność przepisów. Pomimo to dyrektorzy finansowi jasno identyfikują kluczowe obszary, w których automatyzacja może przynieść najwięcej korzyści – rozumieją, że czasochłonne czynności o wysokim ryzyku błędów to idealny teren do optymalizacji. Skuteczna transformacja cyfrowa wymaga jednak zaangażowania zespołów podatkowych na każdym etapie – od wyboru narzędzi, przez ich testowanie, aż po wdrożenie. Takie zaangażowanie sprzyja nie tylko oswojeniu nowych rozwiązań, ich lepszemu zrozumieniu i dostosowaniu do potrzeb pracowników, ale również buduje kulturę innowacji w firmie – przyznaje Jakub Roszkiewicz, Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce.

Raport wskazuje, że przedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczynają proces automatyzacji podatkowej, często decydują się na kompleksowe podejście, obejmujące również zarządzanie dokumentacją i procesami wewnątrz grup kapitałowych. Firmy te dostrzegają, że długofalowo podejście holistyczne przynosi największe korzyści operacyjne i kosztowe.

O RAPORCIE:

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przez KPMG w Polsce w sierpniu 2024 roku metodą wywiadu telefonicznego CATI. Wzięło w nim udział 150 respondentów pełniących funkcję strategiczną w procesach finansowych w swojej firmie, którzy reprezentowali przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach: budownictwo i nieruchomości, energetyka, wydobywanie i usługi komunalne, farmacja, chemia i urządzenia medyczne, finanse, motoryzacja, rynek dóbr konsumpcyjnych, technologie informacyjne, media i komunikacja, transport, spedycja i logistyka. Jedna czwarta badanych firm to podmioty duże, zatrudniające powyżej 250 osób, kolejnych 23% stanowiły podmioty średnie z liczbą pracowników oscylującą w przedziale od 50 do 249 osób. Nieco ponad połowę respondentów stanowili CFO firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Zadeklarowana w badaniu wysokość rocznych przychodów wynosi do 50 mln zł dla 57% badanych podmiotów, a w przedziale 50-100 mln zł roczne przychody odnotowuje kolejnych 29% firm.