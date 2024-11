EY: 86% kontrolerów finansowych oczekuje znaczących zmian w swojej roli do 2029 roku

Aż 86% respondentów w badaniu EY – DNA Kontrolera Finansowego – przewiduje, że ich rola ulegnie znaczącej zmianie na przestrzeni następnych 5 lat. Kluczową rolę – zdaniem 40% ankietowanych – będzie odgrywało tworzenie dla ich firm wartości dodanej. Ważną rolę w tym procesie odegra technologia, z którą kontrolerzy finansowi są bardzo dobrze zaznajomieni – już 64% używa sztucznej inteligencji w swoich codziennych obowiązkach. Niemniej jedynie 10% posiada członków zespołu posiadających odpowiednie kompetencje, a 20% otrzymało dodatkowy budżet.

Wyniki badania EY – DNA Kontrolera Finansowego – jasno wskazują, że przedstawiciele tego zawodu mają głębokie przeświadczenie o nadchodzących zmianach. Aż 86% respondentów uważa, że na przestrzeni 5 najbliższych lat będą one miały znaczący charakter. Chociaż zdaniem części przedstawicieli branży (26%) zestaw niezbędnych umiejętności będzie znacząco inny od obecnego to w opinii 40% kontrolerów finansowych kluczową rolę odegra umiejętność tworzenia wartości dodanej dla ich organizacji. Przede wszystkim jest ona definiowana przez tworzenie perspektyw na wzrost firmy (73%), zarządzanie ryzykami biznesowymi (50%) oraz kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa (35%).

– Kontroler finansowy przyszłości stanie się kluczowym partnerem dla CFO w całym procesie transformacji organizacji. Wymagać to jednak będzie łączenia umiejętności analitycznych z kompetencjami „miękkimi” w zakresie komunikacji, innowacyjności oraz zarządzania zespołami. Na znaczeniu będzie zyskiwać wielozadaniowość oraz wskazywanie rozwiązań niosących korzyść dla całej firmy. W tym procesie kontrolerzy finansowi będą dysponować najcenniejszym atutem – danymi. To one będą kluczowe dla zarządów w procesie podejmowania strategicznych decyzji – mówi Karolina Gizicka, Partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego, EY Polska.

Technologia już teraz nie stanowi tajemnicy dla większości kontrolerów finansowych, gdyż 67% wspiera się sztuczną inteligencją w realizacji codziennych zadań. Jeszcze większy odsetek (88%) wskazuje, że wykorzystuje wnioski wynikające z analizy danych do przygotowania strategicznych rekomendacji. Niemniej kontrolerzy finansowi do innowacji podchodzą w sposób narzędziowy. Jedynie 21% ankietowych wskazało wypracowywanie działań związanych z wykorzystywaniem technologii jako jeden z trzech głównych priorytetów w budowaniu wartości dla organizacji. Znacznie wyższy odsetek (30%) wskazało na wprowadzanie rozwiązań wynikających z analizy danych. Co jednak szczególnie ciekawe mniej niż połowa ankietowanych (43%) przewiduje, że na przestrzeni następnych 5 lat będzie często włączana w dyskusje dotyczące planowania działalności firmy wokół tematów związanych z ESG.

Chociaż bez wątpienia rozwój funkcji kontrolera finansowego będzie napędzany przez innowacje, to kluczowi pozostaną w nim ludzie. A w tym obszarze firmy mają jeszcze bardzo wiele do nadrobienia. Jedynie 10% respondentów wskazuje, że posiada zespół posiadających odpowiednie kompetencje, zwłaszcza w zakresie innowacyjności. Co więcej jedynie 20% badanych otrzymało dodatkowy budżet na sfinansowanie niezbędnych zmian. Jednakże, wyniki badania EY wskazują że sami kontrolerzy powinni położyć większy nacisk na budowanie i zarządzanie swoimi zespołami. Aktualnie jedynie 34% poświęca często czas na ten obszar.

– Praca kontrolerów finansowych zawsze opierała się na danych. Automatyzacja sprawi, że proces analityczny będzie znacznie szybszy, a jednocześnie precyzyjniejszy poprzez odejście od prób na rzecz analizy całej populacji. Technologiczna biegłość uwolni zaś przestrzeń czasową na realizację innych zadań. Jednym z nich powinno zarządzanie zespołami. Sztuczna inteligencja nie zastąpi bowiem człowieka, ale niewątpliwie będzie stanowiła narzędzie usprawniające jego pracę – dodaje Aleksandra Sewerynek, Partnerka w Dziale Doradztwa Podatkowego, EY Polska.

Różne role i różne priorytety

Wyniki badania EY wskazują, że 18% dyrektorów finansowych wcześniej zajmowało stanowisko kontrolera finansowego. Równocześnie ponad połowa (51%) przedstawicieli działów controllingu ma w planach rozwój zawodowy do roli CFO.

Tego rodzaju osoby znacznie wyżej cenią umiejętności związane z raportowaniem finansowym. Różnica, w porównaniu z pracownikami planującymi kontynuację swojej ścieżki kariery jako kontrolerzy finansowi, wynosi aż 18% punktów procentowych (86% vs. 68%). Warto zwrócić uwagę, że osoby nie pragnące zmiany roli z kontrolera finansowego na CFO znacznie wyżej cenią aspekty związane z komunikacją (różnica 30 pkt. proc.), innowacyjnością (22 pkt. proc.) oraz technologią (13 pkt. proc.). Wskazuje to jednoznacznie na konieczność rozwijania przez kontrolerów finansowych bardzo różnorodnych umiejętności, również miękkich.

O badaniu

Badanie EY – DNA Kontrolera Finansowego – zostało przeprowadzone w okresie maj – czerwiec 2024 r. na grupie 1000 kontrolerów finansowych. Pochodzili oni z 28 krajów (53% z obszaru obu Ameryk, 31% z regionu EMEIA, a 16% – Azji i Pacyfiku), reprezentując 19 sektorów gospodarki. Warunkiem uczestnictwa w badaniu była praca w organizacji, której roczne dochody przekraczają 1 miliard dolarów.