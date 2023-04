Badanie SAS: Co drugi biznes nie jest gotowy na kryzys

Aż 53 proc. menedżerów twierdzi, że odporność ich firm na niekorzystne czynniki musi zostać wzmocniona. Firma SAS, jeden z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji, przeprowadziła badanie Resiliency Rules, które sprawdziło obecny stan gotowości przedsiębiorstw na kryzysy. W opracowaniu zostały również zaprezentowane najskuteczniejsze sposoby walki z trudnościami oraz kroki, które podejmują firmy, aby przystosować się do obecnych warunków i wykorzystać nadarzające się możliwości.

Firma SAS udostępniła również Resilience Assessment Tool – bezpłatne narzędzie, które umożliwia menedżerom dokonanie oceny odporności ich firm w oparciu o pięć podstawowych czynników: szybkość działania, innowacyjność, równość i odpowiedzialność, kulturę i edukację w zakresie odpowiedniego zastosowania danych, a także dociekliwość.

Najważniejsze wyniki badania:

Prawie wszyscy menedżerowie (97 proc.) zgadzają się co do tego, że odporność jest ważna, jednak mniej niż połowa (47 proc.) uważa, że ich firma jest przygotowana na zakłócenia.

46 proc. respondentów przyznaje, że nie jest w pełni przygotowana do poradzenia sobie z kryzysami i zmaga się z takimi wyzwaniami, jak bezpieczeństwo danych (48 proc.), produktywność (47 proc.) czy wprowadzanie innowacji technologicznych (46 proc.).

Ponad 90 proc. badanych postrzega dane i analitykę jako kluczowe elementy strategii gotowości na kryzysy.

Między teorią a praktyką

Mimo iż 70 proc. menedżerów nie ma obaw związanych z przyszłością gospodarki swojego kraju, to aż 80 proc. planuje zainwestować w strategię odporności do końca 2024 roku – wskazują wyniki badania SAS, które zostało przeprowadzone wśród 2 414 liderów biznesu w firmach zatrudniających ponad 100 pracowników. Ankieta ukazała znaczącą lukę między tym, jak dużą wagę menedżerowie przykładają do gotowości na kryzysy zarządzanych przez nich biznesów, a faktycznym przygotowaniem na wyzwania.

– Chcemy pomóc liderom z różnych branż zwiększać konkurencyjność biznesu poprzez wykorzystanie danych i analityki do zbudowania trwałej strategii odporności – powiedział Jay Upchurch, wiceprezes i dyrektor ds. informatyki w SAS. – Wykorzystując Resiliency Index organizacje będą mogły lepiej określić mocne strony biznesu i obszary, które należy usprawnić. Ta wiedza pomoże im zlikwidować luki i usprawnić narzędzia i systemy, które poprawiają zwinność organizacji w obliczu wyzwań i zakłóceń.

O metodologii badania

SAS przeprowadził badanie wśród 2 414 menedżerów pracujących w pełnym wymiarze godzin w sektorze usług finansowych, handlu detalicznego/dóbr konsumpcyjnych, produkcji, opieki zdrowotnej oraz instytucjach rządowych w dniach 16 grudnia 2022 r. – 4 stycznia 2023 r.