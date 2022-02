Bain&Co.: Wyceny spółek technologicznych i ochrony zdrowia na rekordowym poziomie

Wyceny większości przejmowanych firm na świecie mocno wzrosły w ubiegłym roku pomimo dekoniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Inwestorzy najwięcej płacili za firmy technologiczne i z sektora ochrony zdrowia.

Z wyliczeń analityków Bain & Company wynika, że średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła rekordową wartość odpowiadającą 25-krotności jej zysku EBITDA. Rok wcześniej inwestorzy płacili średnio 20-krotność zysku. W sektorze ochrony zdrowia wyceny spółek również ustanowiły najwyższe w historii poziomy i wyniosły średnio 20 razy zysk EBITDA wobec 16 razy rok wcześniej.

Inwestorzy gotowi są płacić coraz więcej za spółki z tych sektorów, ponieważ spodziewają się, że będą one największymi beneficjentami zmian zachodzących w gospodarce. Powodem wzrostu wycen jest również wysoka podaż kapitału, w tym wysokie środki zgromadzone przez fundusze private equity.

– Od wielu lat obserwujemy wzrost zainteresowania spółkami technologicznymi, za które inwestorzy są gotowi sporo płacić. Pandemia dodatkowo rozbudziła oczekiwania związane z potencjałem wzrostu tego sektora i stąd nienotowane wcześniej ceny. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku firm z sektora ochrony zdrowia – powiedział Paweł Szreder, Młodszy Partner Bain & Company Poland/CEE.

Ubiegły rok okazał się najlepszym w historii rynku fuzji i przejęć. Łączna wartość transakcji na świecie wzrosła o niemal 60% do rekordowego poziomu 5,9 biliona dolarów. To wartość o ponad bilion dolarów wyższa od dotychczas rekordowych lat 2007 i 2015. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Bain & Company wśród uczestników rynku, zdecydowana większość spodziewa się, że w tym roku aktywność inwestorów utrzyma się na podobnym poziomie lub nawet się zwiększy.

– Na rynku dominuje spory optymizm i coraz więcej inwestorów branżowych upatruje w przejęciach sposobu na utrzymanie wzrostu. Pojawia się jednak pytanie, jaki wpływ na wyceny będzie mieć obecna sytuacja makroekonomiczna. W obliczu wysokiej inflacji i zacieśniania polityki monetarnej, a co za tym idzie bardziej kosztownego dostępu do finansowania, można by się spodziewać zatrzymania wzrostu cen. Z drugiej strony, należy pamiętać o ogromnej podaży kapitału, zwłaszcza zgromadzonego przez fundusze private equity, co może powodować, że wyceny albo zatrzymają się na obecnych poziomach albo będą jeszcze rosnąć – powiedział Paweł Szreder.

W Polsce, motorem wzrostu rynku fuzji i przejęć w 2022 roku pozostanie branża technologiczna, twierdzą eksperci Bain & Company. Uwaga inwestorów będzie się koncentrować nie tylko na spółkach, które specjalizują się w segmencie IT, ale także na firmach, które wykorzystują technologię do usprawniania działalności i rewolucjonizują swoje branże. Dotyczy to na przykład sektora handlu, medycznego czy finansowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem przejęć w Polsce będą także producenci dóbr konsumpcyjnych i spółki przemysłowe, m.in. ze względu na możliwości rozwijania sprzedaży eksportowej, czemu sprzyjać mogą zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw. W centrum zainteresowania inwestorów pozostaje sektor odnawialnych źródeł energii. Zdaniem ekspertów Bain & Company, branża ta wciąż jest mocno rozdrobniona i jednocześnie wymaga znacznych nakładów finansowych za sprawą przyspieszającej dekarbonizacji.

Uczestnicy rynku biorący udział w badaniu Bain & Company wskazywali, że dwa najważniejsze dla nich wyzwania, które będą przesądzać o sukcesie lub porażce danej transakcji przejęcia, to umiejętność utrzymania utalentowanych pracowników oraz zdolność do wdrażania zasad ESG (Environmental, Social, and Governance), czyli realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.