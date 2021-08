Bayer powołał dyrektora Digital Hubu w Warszawie

Bogusław Tobiasz objął stanowisko dyrektora Digital Hubu firmy Bayer. Będzie odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie nowoutworzoną jednostką w światowej strukturze firmy. Digital Hub, zlokalizowany w warszawskim biurze firmy, to najnowsza inwestycja firmy Bayer w Polsce. Centrum, które rozpoczęło działalność w lipcu, koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do zastosowań globalnych, w pierwszym etapie – dla rolnictwa. Digital Hub stworzy miejsca pracy nawet dla 400 specjalistów IT – strategiczna koordynacja tego procesu to jedno z zadań jej nowego dyrektora. Objął on tę funkcję z początkiem sierpnia.

– Moim celem jest stworzenie świetnego, zróżnicowanego zespołu, który będzie rozwijał najbardziej innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla rolnictwa do zastosowań na całym świecie – mówi Bogusław Tobiasz – Pracownicy w Warszawie będą ściśle współpracowali z zespołami centrów IT firmy Bayer w Niemczech, USA i innych krajach. Wspólnie wprowadzając cyfrowe innowacje, będziemy realizowali wizję Bayer „Health for all, hunger for none”.

Przed objęciem obecnego stanowiska Bogusław Tobiasz pracował w firmie Amazon, pełniąc funkcję Senior Regional IT Head na Europę Środkowo-Wschodnią i zarządzał rozproszonym zespołem pracowników IT. Wcześniej był już związany z firmą Bayer, pracując przez ponad trzy lata na stanowisku Regional IT & Digital Innovation Director na Europę Środkowo-Wschodnią. Był wówczas odpowiedzialny za międzynarodowe projekty zarządzania aplikacjami, infrastrukturą, cyfryzacją i innowacjami. Kierował też Zespołem Innowacji. Ma doświadczenie w metodykach zarządzania projektami (Prince2 i Agile), w budowaniu rozwiązań programistycznych, integracji aplikacji i platform korporacyjnych, definiowaniu i wdrażaniu procesów. W swojej karierze zarządzał wieloma projektami w zakresie rozwoju oprogramowania, transformacji cyfrowej oraz rozwoju biznesu.

Bogusław Tobiasz ma tytuł MBA Oxford Brookes University, gdzie studiował na kierunku IT Systems in Management and Business. Jest ponadto absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Waszawie. Fascynują go obszary e-zdrowia, e-commerce, aplikacji mobilnych.

– Z radością obejmuję nowe stanowisko, bo oznacza to unikalne, bardzo ambitne wyzwania zawodowe – dodaje Bogusław Tobiasz – Kreatywność, odwaga w myśleniu, entuzjazm: to są bliskie nam wartości. Już dziś zapraszam do naszego zespołu programistów, specjalistów na stanowiska Full Stack Engineer, Cyber Security Engineer, Data Engineer, Data Scientist – z doświadczeniem w uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji i badaniach operacyjnych.