Bayer z nowymi szefami dywizji Consumer Health i Crop Science w Europie Środkowo-Wschodniej

Christian Sarto objął funkcję dyrektora dywizji Consumer Health firmy Bayer w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Laércio Bortolini został szefem dywizji Crop Science firmy Bayer dla Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich, utrzymując dotychczasową pozycję szefa w Ukrainie. Obaj menedżerowie zarządzają kilkusetosobowymi zespołami z Warszawy od lipca br.

Dywizja Consumer Health firmy Bayer odpowiada za pozycję rynkową i rozwój tak znanych marek leków dostępnych bez recepty (OTC), jak Aspirin, Bepanthen, Canesten, Claritine, Iberogast i wiele innych. Christian Sarto będzie odpowiedzialny za 16 rynków – Polskę, Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną, Mołdawię, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Węgry.

Z kolei dywizja Crop Science adresuje ofertę do rolnictwa – to środki ochrony roślin, nasiona, zaprawy nasienne, a także rozwiązania cyfrowe dla gospodarstw. Laércio Bortolini odpowiada za działania w Polsce, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Słowacji i Ukrainie.

Poprzednicy nowych menedżerów rozwijają karierę w innych oddziałach firmy. Jens Becker (dotychczasowy szef Consumer Health) odpowiada za projekty strategiczne w centrali w Leverkusen. Natomiast Antoine Bernet objął stanowisko dyrektora zarządzającego Crop Science w Kanadzie.

Christian Sarto

– związany jest z firmą Bayer od 17 lat. Od 2018 roku pełnił fukcję szefa dywizji Consumer Health w Hiszpanii i Portugalii. Wcześniej zajmował stanowiska menedżerskie w oddziałach firmy Bayer i jej spółek w Niemczech i USA.

Jego ambicją jest dalsze wzmacnianie pozycji firmy w regionie.

– Wierzę w siłę i moc naszych marek i naszego zespołu. Praca w Bayer Consumer Health ma realny wpływ na życie ludzi i wspiera ich w dbaniu o zdrowie – zgodnie z naszą wizją „Health for All” i konceptem #ForBetter. To motywuje mnie i zespół do codziennej pracy, a naszą ambicją jest bycie najlepszymi, również pod względem wzrostu i wyników wspieranych przez silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój – mówi Christian Sarto.

Sarto jest Włochem, ma 53 lata. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Bayreuth w Niemczech. Biegle porozumiewa się w języku niemieckim, angielskim i włoskim.

Laércio Bortolini

– związany jest z firmą Bayer od 4 lat. Dotychczas pełnił fukcję szefa dywizji Crop Science w Ukrainie (którą to funkcję utrzymuje). Wcześniej przez 18 lat zajmował stanowiska menedżerskie w Monsanto, przejętym następnie przez firmę Bayer. Karierę zaczynał od zarządzania gospodarstwem rolnym.

– Bayer inwestuje ponad 3 miliardy euro rocznie w badania i rozwój aby zapewnić rolnikom innowacyjne rozwiązania, pozwalające im zwiększyć produkcję w sposób zrównoważony, zgodnie z naszą wizją #Hunger for None i konceptem #ForBetter. Bayer to nie tylko szerokie portfolio i świetne produkty – mamy najlepszy zespół, a praca tu daje duże możliwości rozwoju. Wszystko to ogromnie mnie motywuje – mówi Laércio Bortolini.

Bortolini jest Brazylijczykiem. Ukończył studia z zakresu agronomii na Uniwersytecie Stanowym w Ponta Grossa, a także studia menedżerskie, zdobywając dyplomy MBA oraz EMBA.