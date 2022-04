BETFAN z 354 mln zł obrotów i 3,5 mln zł zysku netto w 2021

BETFAN, polski bukmacher, wypracował w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 354 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 90% r/r. Bukmacher, działający zaledwie od kwietnia 2019 r., rośnie skokowo i za 2021 r. osiągnął zysk netto o wartości 3,5 mln zł. W planach firmy na 2022 r. jest dalszy wzrost przychodów w dwucyfrowym tempie, wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej i desktopowej oraz kolejnych innowacji technologicznych, a także inwestycje w sieć samoobsługowych terminali bukmacherskich.

BETFAN to jeden z najmłodszych rodzimych bukmacherów legalnie działających w Polsce. Firma pierwsze zakłady zaoferowała w kwietniu 2019 r., prowadząc biznes wyłącznie w Internecie. Od tego czasu konsekwentnie rozwija skalę działalności. Jednocześnie, mimo wynikających z pandemii restrykcji w zakresie organizacji rozgrywek sportowych, firma wypracowała rentowność netto w rekordowo krótkim czasie, bo po niecałych trzech latach działalności – nie osiągnął tego dotąd żaden bukmacher na polskim rynku.

Wzrostowi wyników finansowych za 2021 r. towarzyszyło zwiększenie liczby klientów o 85 % r/r oraz znaczny rozwój oferty. W ubiegłym roku gracze mieli w BETFAN niemal 1 mld możliwości obstawienia zakładów, co oznaczało 20-procentowy wzrost rok do roku liczby zakładów przygotowanych przez dział bukmacherski. Rozwijając ofertę, BETFAN kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasad odpowiedzialnej gry

i regularnie szkoli swoich pracowników w tym zakresie.

– Ruszając z działalnością trzy lata temu mieliśmy bardzo ambitne plany i te założenia konsekwentnie realizujemy. Sprzyja nam rosnący rynek zakładów, który w ubiegłym roku zwiększył się o około 50%, a w tym jego dynamika ma wynieść między 15% a 20%. BETFAN rośnie jednak znacznie szybciej niż branża i będziemy dążyć do utrzymania tego trendu także w kolejnych latach. Jednocześnie naszą solidną przewagą jest biznesowa skuteczność i efektywność kosztowa. Nie jest sztuką wlać ogromny strumień pieniędzy w marketing i sponsoring, żeby rozwijać sprzedaż i przy tym ciągle dopłacać do biznesu. A tak właśnie wygląda praktyka na polskim rynku. My mamy zupełnie inną strategię – bardzo uważnie planujemy wydatki i sięgamy wyłącznie po mierzalne narzędzia marketingowe o odpowiedniej stopie zwrotu. Jednocześnie duży nacisk kładziemy na rozwój technologiczny. Nasza strategia od początku koncentruje się na segmencie mobilnym, który ma coraz większe znaczenie i jest głównym motorem napędzającym naszą sprzedaż. Dzięki takiemu podejściu obecnie plasujemy się wśród głównych graczy rynku bukmacherskiego, mimo że konkurujemy z wieloma markami o dłuższym niż my stażu i znacznie większym kapitale – mówi Łukasz Łazarewicz, współwłaściciel i przewodniczący rady nadzorczej BETFAN.

Większe potrzeby kapitałowe BETFAN będzie mieć w 2022 r. Firma inwestuje w nowoczesne technologie – wprowadziła nowy zintegrowany system CRM, całkowicie zmienia swój produkt mobilny i desktopowy, a równolegle buduje naziemną sieć tzw. betting corners. To punkty z samoobsługowymi innowacyjnymi terminalami bukmacherskimi, które umożliwiają oglądanie wydarzeń i obstawianie zakładów. Jednocześnie bukmacher w kilku lokalizacjach testuje nowy koncept pubów bettingowo-sportowych.

– W minionym roku inwestycje w segment detaliczny dociążyły nasz wynik, ale w 2022 r. planujemy urentownienie także tego obszaru działalności. Chcemy stawiać przede wszystkim na terminale bukmacherskie, które są przyszłością kanału stacjonarnego. Mamy już 60 otwartych punktów betting corners i w tym roku planujemy uruchomić dodatkowych 90 – zapowiada Łukasz Łazarewicz.

Na koniec 2021 r., tj. po niespełna trzech latach od startu, BETFAN z blisko 3,5 proc. udziałów w polskim rynku bukmacherskim uplasował się na 6. miejscu wśród 19 firm działających legalnie w branży. Po trzech latach działalności, BETFAN odprowadził do budżetu państwa 86 mln zł w ramach podatku od gier. Firma zamierza nadal rosnąć, korzystając z innowacyjnych narzędzi marketingu internetowego i pozytywnych trendów na rynku bukmacherskim.

– Sytuacja na rynku legalnych zakładów bukmacherskich w Polsce jest niezwykle ciekawa, zwłaszcza to, co dzieje się za plecami dwóch największych firm. Konkurencja staje się coraz bardziej zacięta, a dodatkowo pandemia obnażyła wiele problemów w modelach biznesowych firm. W BETFAN stosujemy różne sposoby, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rosnącego i wciąż zmieniającego się rynku – dodaje Łukasz Łazarewicz.