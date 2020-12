Bezpieczne zakupy w sieci, czyli jak kupować z głową i od sprawdzonych dostawców

Bezpieczny e-sklep to taki, który jest już sprawdzony. To tak, jakby sąsiad powiedział nam, że za rogiem jest nowa piekarnia i kupił tam właśnie pyszne bułki. Opinia sąsiada spowoduje, że chętniej wstąpimy do piekarni i kupimy pieczywo. Podobnie jest z zakupami w sieci – jeśli sąsiad nam nie podpowie, to dobrze jest wyszukać opinii na temat sklepu.

Według danych Ceneo.pl zainteresowanie opiniami o produktach i sklepach w ostatnich latach znacznie wzrosło – każdego dnia użytkownicy serwisu publikują średnio 10 tysięcy opinii o sklepach. Warto więc je czytać oraz sprawdzić ich jakość. Najbardziej wartościowe są oceny potwierdzone zakupem. Mamy wtedy pewność, że wystawiła je osoba, która rzeczywiście kupiła produkt i dzieli się swoją opinią na jego temat. Co jeśli sklep ma negatywne opinie? Jeśli jest ich dużo powinniśmy być bardziej czujni. Natomiast przy niewielkiej liczbie negatywnych opinii możemy zwrócić na ich podstawie uwagę, na jakie trudności możemy się natknąć, jeśli zdecydujemy się na zakup u danego sprzedawcy. Negatywne oceny pomagają nam zatem wyrobić sobie zdanie. Ważne, aby sklep uczestniczył w dyskusji z niezadowolonym klientem, komentował jego wypowiedź. Jeśli sklep odpowiada na negatywne opinie, wiemy, że interesuje go poprawa jakości obsługi i dba o klienta, dlatego możemy liczyć, że zadba również o naszą transakcję.

Obecnie na rynku pojawia się wiele nowych sklepów, na temat których nie odnajdziemy opinii w sieci lub jest ich niewiele, ponieważ biznes dopiero startuje. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić w takiej sytuacji, to spróbować skontaktować się telefonicznie ze sklepem oraz zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze. Nowy sklep, który nie podaje na swojej stronie telefonu kontaktowego lub nie odbiera telefonu oraz nie daje możliwości płatności przy odbiorze, nie może budzić zaufania.

Przed zakupem towaru warto przeczytać zasady zwrotu towarów, a w szczególności sprawdzić adres, na który możemy zwrócić produkty. Zgodnie z polskim prawem możemy bez podania przyczyny odstąpić od umowy i zwrócić towar. Jednak jeśli mamy wysłać kupiony produkt za granicę, to koszt przesyłki może być większy od wartości zamawianego towaru, czyli nie będzie nam się opłacać.

Zawsze też należy uważać na sklep, który oferuje duże przeceny na całym asortymencie. Mechanizm oszustw jest zazwyczaj podobny. Oszuści kuszą obniżkami i oferują potencjalnie drogi asortyment w przystępnej cenie. Nie dajmy się zwieść ofertą, która jest niższa o 30% od cen dostępnych w innych sklepach. Oszuści często oferują darmową dostawę oraz krótki okres na obniżenie ceny: tylko w weekend, tylko dzisiaj obniżka o 50%!

Autor: Anna Raby – Security Department Lead w Ceneo.pl