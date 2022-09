Big Cheese Studio notuje 35 proc. wzrost zysku netto w drugim kwartale 2022 r.

Big Cheese Studio wypracowało w pierwszym półroczu br. 10,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży (+60% r/r) i 7,5 mln zł zysku netto (+37% r/r). W samym drugim kwartale przychody i zysk wyniosły odpowiednio – 5,2 mln zł (+ 88% r/r) oraz 2,9 mln zł (+ 35% r/r). Wpływ na osiągnięte wyniki miała sprzedaż bestsellerowej produkcji – Cooking Simulator. Wolumen sprzedaży gry na platformę Oculus VR wynosi obecnie ok. 72 tys. sztuk.

– Niezmiennie od wielu kwartałów Big Cheese Studio zarabia na swojej flagowej produkcji – Cooking Simulator. Wypracowany wynik to efekt bardzo dobrej sprzedaży Cookinga na Steam oraz debiutów na nowe platformy. Dziś Cooking Simulator dostępny jest w wersjach na PC, PC VR oraz konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One oraz Oculus VR. Dzięki zawartej umowie z Microsoftem tytuł trafił też do popularnej usługi Xbox Game Pass, dzięki czemu skutecznie zwiększamy community gry – mówi Łukasz Dębski, prezes zarządu Big Cheese Studio.

Spółka od drugiego kwartału 2022 płaci także niższą prowizję na Steam (25%), co w ocenie zarządu będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach.

– 27 lipca Cooking Simulator zadebiutował w wersji na Oculus VR. Do 25 września sprzedaż wyniosła ok. 72 tys. Kopii. Przychody z tego tytułu będą widoczne w sprawozdaniu finansowych od trzeciego kwartału. Obecnie przelicznik komentarz/sprzedana kopia przekracza 200. Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni ze sprzedaży wersji na Oculus VR, potencjał tej platformy jest zdecydowanie większy, dlatego będziemy chcieli zwiększać naszą widoczność poprzez dedykowany kontente związanym z sezonowymi eventami. Mamy nadzieję, że przełoży się to na długi ogon sprzedaży – mówi Jakub Rafał, dyrektor finansowy Big Cheese Studio.

Obecnie zespół Big Cheese Studio pracuje m.in. nad produkcją drugiej części Cooking Simulatora, który docelowo trafi na PC i konsole. W realizacji są także inne projekty w tym m.in. Pizza Empire.

Firma aktywnie prowadzi politykę dywidendową. W kwietniu br. zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących wypłaty akcjonariuszom 8 mln zł dywidendy z zysku netto za rok 2021.