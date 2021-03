Billennium otwiera biuro we Frankfurcie

Billennium, polska spółka dostarczająca rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, 1 marca otworzyła biuro we Frankfurcie nad Menem. Za rozwój nowego oddziału odpowiada Nina Nourafrouz, managerka z międzynarodowym doświadczeniem w dostarczaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań programistycznych.

Głównym celem powstania Billennium GmbH jest wzmocnienie pozycji firmy w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein). Billennium od wielu lat dostarcza swoje usługi i rozwiązania organizacjom działającym na tych rynkach, a otwarcie nowego oddziału zwiększy lokalne zaangażowanie firmy w przeprowadzanie klientów przez proces cyfrowej transformacji i wsparcie ich bieżących potrzeb IT. Jest to kontynuacja strategii międzynarodowego rozwoju spółki, która do tej pory posiadała swoje oddziały zagraniczne w Malezji, Indiach i Stanach Zjednoczonych.

Rozwój Billennium GmbH został powierzony Ninie Nourafrouz, która w nowo powstałym oddziale objęła stanowisko Chief Operating Officera regionu DACH. Jej działania będą wspierane przez Emilię Dryżałowską, Senior Operations Managera, odpowiadającą za ekspansję Billennium na rynkach międzynarodowych.

Od jakiegoś czasu możemy zaobserwować rosnące i pilne potrzeby w zakresie IT firm z regionu DACH, zarówno w bieżącej działalności, jak i przeprowadzenia przez proces cyfrowej transformacji czy wejścia do chmury obliczeniowej. Dla organizacji z tych rynków Billennium jest bardzo wartościowym i wiarygodnym partnerem, z dobrymi referencjami i atrakcyjną ofertą. To przede wszystkim szeroki zakres usług naszych dwudziestu trzech Centrów Kompetencyjnych, potrafiących spełnić niemal wszystkie współczesne potrzeby biznesowe w obszarze IT. Posiadamy także duże doświadczenie w prowadzeniu projektów ponad granicami. Model follow-the-sun, w którym działamy dzięki rozproszonym zespołom specjalistów, pozwala nam na bardzo elastyczne podejście do projektów realizowanych w każdym miejscu na świecie. Za rozwój nowego biura odpowiada Nina Nourafrouz, managerka z międzynarodowym doświadczeniem, doskonałą znajomością branży i regionu DACH. Jestem pewien, że dzięki połączeniu silnych stron Billennium z doświadczeniem oraz kompetencjami Niny, odniesiemy sukces na kolejnym rynku – powiedział Michał Halagiera, Chief Growth Officer w Billennium.