Vixa Games S.A. zapowiada kilka premier przed debiutem na NewConnect

Vixa Games, producent i wydawca gier wideo, specjalizujący się w casualowych rozgrywkach z segmentu indie premium, w 2021 roku wprowadzi do sprzedaży kilka projektów ze swojego portfolio. Studio udostępni Love Colors na Nintendo Switch i PC, Dino Galaxy Tennis na komputery stacjonarne oraz konsole Nintendo Switch, Play Station 4, Xbox One oraz The Crackpet Show. Ten ostatni początkowo będzie dostępny w wersji demo na PC. Pełny projekt trafi na platformę Steam do końca br., a następnie na japońską konsolę. Jednym z najważniejszych celów spółki jest debiut na rynku NewConnect, który planowany jest na początku 2022 roku.

– Intensyfikujemy działania skoncentrowane wokół premier naszych projektów. Do połowy br. planujemy udostępnić graczom Love Colors i Dino Galaxy Tennis w wersjach na Nintendo Switch i PC. Ponadto nie wykluczamy udostępnienia Dino Galaxy Tennis na PlayStation 4 i Xbox One. W czerwcu, podczas Festiwalu Gier Steam pokażemy demo The Crackpet Show. Premierę finalnego projektu gry przewidujemy do końca roku. Model biznesowy naszej spółki zakłada wieloplatformowość naszych tytułów, aby mogła w nie zagrać jak największa liczba graczy. – informuje Juliusz Mićko, prezes zarządu Vixa Games.

Dino Galaxy Tennis to rozgrywka, która łączy sportową rywalizację z zabawą. Podczas meczu tenisa gracz wcieli się w rolę dinozaura, którego celem będzie wygranie galaktycznego turnieju. – Dino Galaxy Tennis to casualowagra przeznaczona do tzw. lokalnego trybu wieloosobowego. Osią gry są galaktyczne zawody tenisowe rozgrywane na planetach, z których każda posiada elementy zmieniające rozgrywkę. Gracze wcielają się rolę dinozaurów ze specjalnymi umiejętnościami astro-tenisowymi. W grze dostępne są tryby współpracy dla maksymalnie 4 osób. Gra zawiera również pełny tryb fabularny dla jednego gracza oraz różne tryby wyzwań pobocznych. – dodaje Juliusz Mićko.

Love Colors, z portfolio produkcyjnego Vixa Games, obecnie jest dostępny w wersji na iOS i Android, to dotychczas jeden z najpopularniejszych tytułów Spółki. Kooperacyjna gra, w której użytkownik maluje obrazy, już niebawem zadebiutuje także na japońskiej konsoli, a następnie w wersji na PC.

Ostatnia tegoroczna propozycja Studia – The Crackpet Show – to kreskówkowa gra z gatunku roguelite oferująca rozgrywkę opartą na współpracy pomiędzy graczami. – W grze wcielamy się w zwierzęcych uczestników postapokaliptycznego turnieju, transmitowanego w mediach w formie show. Gracze będą musieli stawić czoła niezliczonym hordom wrogów i eksplorując podziemia, zdobyć popularność i sławę wśród widzów. Celem rozgrywki jest zostanie gwiazdą telewizji, a jest to możliwe tylko poprzez pokonanie przeciwników we wszystkich sezonach show. – dodaje prezes Vixa Games.

W poprzednich latach Studio produkowało i wydawało gry na urządzenia mobilne. Od 2020 roku Spółka specjalizuje się w tworzeniu średniobudżetowych gier indie premium. Model produkcyjny opiera się na tworzeniu co najmniej dwóch tytułów jednocześnie, a okres prac nad każdym pojedynczym tytułem szacowany jest na ok. 12 miesięcy. Budżet produkcyjny jednej nie przekracza 1,5 mln zł.

Najpopularniejszym dotychczas wydanym tytułem Studia jest Jumping Joe & Friends (łącznie około 150 tys. sprzedanych kopii na Nintendo Switch).

W 2022 roku Spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect. W tym celu, w lutym br., Vixa Games została zarejestrowana w formie spółki akcyjnej. – Giełda stanowi dla nas naturalną przestrzeń dla pozyskania środków na rozwój oraz zwiększenie wiarygodności naszej spółki wśród inwestorów oraz partnerów krajowych i zagranicznych. Mamy ambitne plany i jasno sprecyzowane cele, jesteśmy gotowi by stać się spółką publiczną. Liczymy, że debiut nastąpi w perspektywie roku. – komentuje Juliusz Mićko.