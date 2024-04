Bio Planet kontynuuje dobrą passę – marzec z rekordową sprzedażą

Bio Planet kontynuuje dobrą passę i kolejny miesiąc z rzędu przedstawia dobre wyniki sprzedaży. Lider polskiego rynku żywności ekologicznej od kilkunastu miesięcy sukcesywnie zwiększa sprzedaż, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku. W marcu 2024 roku sprzedaż osiągnęła poziom 27,7 mln złotych i jest wyższa o 7 % od sprzedaży w marcu 2023 r., która wynosiła 25,9 mln złotych. Spółka w marcu osiągnęła rekordowy poziom miesięcznej sprzedaży.

„Marcowe wyniki dają nam bardzo duże powody do zadowolenia. Pomimo niewielu dni handlowych – 21 w porównaniu do 23 w roku ubiegłym – nie tylko poprawiliśmy wyniki sprzedaży, ale również osiągnęliśmy rekordowy miesięczny wynik. W stosunku r/r poprawiliśmy sprzedaż o 7% osiągając poziom 27,7 mln złotych. Co istotne inflacja wpływa w coraz mniejszym stopniu na wzrost sprzedaży, co oznacza, że nominalne wzrosty sprzedaży coraz bardziej odpowiadają realnemu wzrostowi sprzedaży. Sprzedaż narastająco po 3 miesiącach wyniosła 77,1 mln złotych i jest wyższa o 12 % w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego, która wyniosła wówczas 69,0 mln zł. Ciągle poprawiające się wyniki potwierdzają trafność naszych wcześniejszych decyzji inwestycyjnych, ale też motywują do kolejnych działań. W kolejnych miesiącach planujemy skupić się na dwóch obszarach: optymalizacji pracy magazynu i udoskonaleniu naszych usług dropshippingowych. Liczymy, że te działania w dłuższej perspektywie przełożą się na kolejne dobre wyniki” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

W ostatnim czasie ważnym wydarzeniem dla Spółki było podpisanie z Santander Bank Polska S.A., umowy o kredyt, który został przeznaczony na wcześniejszą spłatę 3 kredytów inwestycyjnych. Konsolidacja ma na celu optymalizację rat kredytowych i osiągnięcie lepszych parametrów w wynikach finansowych Spółki.