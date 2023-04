Bloober Team zapowiada debiut giełdowy w tym roku bez emisji akcji

Bloober Team zwołuje WZA w sprawie przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW. Techniczny debiut, bez emisji, planowany jest na drugą połowę tego roku. W miniony weekend prezes Piotr Babieno został nagrodzony tytułem CEO 2023 przez prestiżowy magazyn CEO Today.

Bloober Team zwołał WZA na 13 czerwca. Porządek obrad przewiduje podjęcie szeregu uchwał, które mają na celu przeniesienie notowań spółki na główny parkiet GPW. Debiut bez emisji akcji ma nastąpić w drugiej połowie tego roku.

W tym roku mija piętnasty rok istnienia firmy i rozpoczynamy nowy etap naszej działalności. Zgodnie z naszą strategią chcemy przejść na główny parkiet GPW jeszcze w tym roku. Od czasu debiutu na NewConnect znacząco urośliśmy i obecnie jesteśmy jedną z największych spółek na “małej” giełdzie. Nadszedł więc ten czas, kiedy chcemy przenieść nasze akcje na główny rynek GPW – komentuje Piotr Babieno, CEO Bloober Team. – Duża giełda daje większą niezależność, a to jest coś, na czym nam zależy. Od dawna powtarzam, że chcemy by Bloober był firmą na lata, nie na kwartały. Z taką myślą patrzymy w przyszłość. Osobiście czuję się z tą spółką bardzo związany i chcę w niej pozostać jeszcze długie lata, byśmy wspólnie mogli stać się światowym liderem szeroko pojętego horroru – dodaje Babieno.

Prezes Bloober Team drugi rok z rzędu został nagrodzony w prestiżowym konkursie „CEO Today Global Awards”. Jest to coroczna inicjatywa, której zadaniem jest wyróżnienie najbardziej szanowanych liderów i partnerów biznesowych. W zeszłym roku Piotr Babieno został wybrany najlepszym CEO z Polski. W tym roku wraz z czterema innymi osobami zajął pierwsze miejsce na światowym podium liderów.

Obecnie firma pracuje nad dwiema dużymi produkcjami – SILENT HILL 2 wraz z Konami oraz projektem o kodowej nazwie “C” – grze opartej na własnym IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive). Poza dwoma głównymi tytułami Bloober współpracuje też m.in. z Anshar studios w produkcji Layers of Fear, z Draw Distance w projekcie M, z Rouge Games w projekcie F. Niedawno spółka przeniosła główną siedzibę firmy do nowego, nowoczesnego biura, a już niebawem otworzy swoją filię w Warszawie. Ponadto w drugiej połowie roku planowane jest otwarcie nowej placówki w Los Angeles.