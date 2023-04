Volkswagen: I etap budowy farmy fotowoltaicznej w zakładzie we Wrześni zakończony

Zakończyły się prace budowlane przewidziane dla I etapu budowy farmy fotowoltaicznej w zakładzie Volkswagen Poznań we Wrześni

Instalacja o mocy 2 MW znajduje się na terenie fabryki we Wrześni

Zakład przygotowuje się do dalszej rozbudowy systemu fotowoltaicznego

Wszystkie fabryki spółki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną przez zewnętrznych dostawców. By zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, a jednocześnie by zwiększyć udział energii wytwarzanej samodzielnie w bilansie energetycznym spółki, na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstała farma fotowoltaiczna. Prace objęte pierwszym etapem budowy obejmują instalację o mocy 2MW.

Inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni podzielona została na dwa etapy. Prace przewidziane w etapie pierwszym ruszyły w grudniu ubiegłego roku. Objęły one teren o powierzchni ok. 4 ha. To obszar o wielkości ponad 5 boisk piłkarskich. Stąd pozyskiwana będzie energia elektryczna o mocy 2 MW, czyli w ilości wystarczającej dla 525 domów jednorodzinnych przez rok. Prace związane z tym etapem właśnie zakończono i ta część farmy fotowoltaicznej zaczęła już produkować energię elektryczną w trybie rozruchowym.

„Jesteśmy świadomi wyzwań energetycznych i środowiskowych dlatego konsekwentnie inwestujemy w odnawialne źródła energii zwiększając udział energii samodzielnie wytworzonej w bilansie energetycznym spółki. Instalacja, której pierwszą część uruchomiliśmy dziś, to pierwsza część naszej farmy fotowoltaicznej. Teraz uruchamiamy 4 ha paneli, jednocześnie trwają już przygotowania do dalszej rozbudowy farmy. Kompleks docelowo ma zaspokoić ok. 18% zapotrzebowania na energię elektryczną dla naszego zakładu” – mówi Stefanie Hegels, dyrektorka zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

W latach kolejnych firma planuje systematyczne zwiększanie wytwarzania energii pochodzącej z OZE na terenie wszystkich czterech zakładów w Wielkopolsce.