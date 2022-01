Branża AGD w 2022 roku – okiem rodzimego producenta

Ze względu na pandemię, od 2020 roku zwracamy większą uwagę na estetykę naszych kuchni, w których przyszło nam spędzać wiele więcej czasu. Przez to okres ten był dla branży AGD wyjątkowo łaskawy – wielu z nas decydowało się bowiem na zakup nowego sprzętu. A czego w 2022 roku może spodziewać się branża? Na te pytania opowiadają przedstawiciele firmy SOLGAZ, polskiego producenta opatentowanych płyt gazowych bez płomieni.

Pomimo pandemii, poprzedni rok dla branży AGD był owocny. Spędzając większą część czasu w domu na pracy, nauce oraz z racji zamknięcia większości lokali gastronomicznych, konsumenci mieli czas by ustalić nowe priorytety i potrzeby. Większą uwagę poświęcali na wybór rozwiązań, które maksymalnie ułatwiały im codzienne życie oraz świadomiej podchodzili do zakupu wszelkiego rodzaju sprzętów użytku domowego. To z kolei przyczyniło się do wzrostu ich sprzedaży. Czy ta tendencja utrzyma się również w nowym, 2022 roku?

Jak mówi Ireneusz Bartnikowski, Prezes firmy SOLGAZ, jeżeli nadal będziemy pracować i uczyć się hybrydowo lub w formule home office – a co za tym idzie – przygotowywać i spożywać posiłki w domach, to na pewno w dalszym ciągu wpływać to będzie na zwiększone zapotrzebowanie na domowy sprzęt kuchenny:

– W przypadku branży AGD, udało nam się uniknąć kryzysu spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym. Widać to w stabilnym i rosnącym zainteresowaniu klientów naszymi rozwiązaniami, skutkującym 15% wzrostem sprzedaży, w tym 17% płyt „gaz-pod-szkłem”. Jeżeli w 2022 roku konsumenci będą kontynuować codzienne przygotowanie posiłków w domach, a aktywność w lokalach gastronomicznych pozostanie wciąż ograniczona, wzrost ten cały czas będzie odczuwalny.

Więcej oszczędności

Kolejnym czynnikiem, wpływającym w 2022 roku na sprzedaż AGD, będzie galopująca inflacja oraz idące za nią kolejne podwyżki cen. Wymusi to szukanie oszczędności. Z jednej strony, jako że zwyżki kosztów dotykają boleśnie również producentów AGD, skutkując wzrostem cen sprzętu, będziemy przyspieszać decyzje zakupowe, by kupić potrzebne wyposażenie wcześniej i za mniejszą kwotę. Z drugiej – będziemy poszukiwać sposobów na tanie gotowanie, którego synonimem są kuchenki na gaz.

– Mimo drastycznych podwyżek cen paliwa gazowego, gotowanie na gazie nadal pozostaje tańsze, niż na płytach zasilanych prądem. Jest to szczególnie widoczne w przypadku płyt gazowych bez płomieni, które zużywają do 50% mniej tego paliwa. – wyjaśnia Ireneusz Bartnikowski, Prezes firmy SOLGAZ.

Tradycyjne kuchenki gazowe, choć bazują na tańszym paliwie, zużywają go zdecydowanie więcej niż płyty gazowe bez płomieni, które są aktualnie najciekawszym rozwiązaniem pod względem kosztów eksploatacji i nowoczesnego designu. Jest to rodzaj płyty, który łączy w sobie zalety wszystkich dostępnych opcji – ceramiczna płyta, brak wystających rusztów, możliwość regulacji temperatury czy blokada rodzicielska – tworząc niezawodną hybrydę funkcjonalności z zasilaniem gazowym. Zużywa ona do 50% mniej gazu niż jej tradycyjna wersja.

Seria funkcjonalności i designu

Eksperci SOLGAZ wskazują, że w 2022 roku świadomiej podejdziemy także do zakupu wszelkiego rodzaju sprzętów użytku domowego, zwracając uwagę nie tylko na ich cieszący oko design, ale także ekonomiczność i funkcjonalność. Pragnąc stworzyć idealne wnętrze, sprzęt AGD zakupimy seriami – oprócz płyty kuchennej, od razu dobierać będziemy do niej również piekarnik i okap od tego samego producenta:

– Przez ostatnie wydarzenia nabraliśmy pewności, że chcemy mieszkać w ładnych wnętrzach i gotować w równie przyciągających wzrok kuchniach. Innowacyjne rozwiązania o nowoczesnym designie – na przykład takie jak płyty „gaz pod szkłem” Innova – mają przede wszystkim ułatwić nasze codzienne gotowanie i pomóc w efektywnym wykorzystaniu naszego czasu oraz energii. Pamiętajmy jednak, że kupując w 2022 roku płytę grzewczą oraz piekarnik lub okap, warto zdecydować się na zakup u jednego producenta, ponieważ w ten sposób mamy gwarancję stworzenia harmonijnej aranżacji kuchni. Takie są nowoczesne rozwiązania gazowe firmy SOLGAZ, czyli wysokiej jakości urządzenia o atrakcyjnym designie i zaawansowanych funkcjonalnościach. – podpowiada Kamila Prałat z firmy SOLGAZ.

Lokalny patriotyzm

W 2022 roku zwrócimy się również ku polskim rozwiązaniom, wspomagają rodzime biznesy przeżywające kryzys związany z pandemią COVID-19. W związku z tym, produkty całkowicie opracowane i produkowane w Polsce będą nam szczególnie bliskie. Przykładem są rozwiązania polskiej firmy SOLGAZ, której płyty gazowe bez płomieni funkcjonują już w 100 tysięcy polskich domów. Korzystają z nich zwolennicy gotowania na gazie, którzy coraz śmielej zamieniają tradycyjne rozwiązania na nowoczesne płyty w technologii gaz-pod-szkłem.

– Nasze rozwiązania z sukcesem podbijają serca fanów standardowych kuchenek gazowych, jak i gładkich tafli płyt elektrycznych czy indukcyjnych nie tylko w samej Polsce. Płyty „gaz-pod-szkłem” firmy SOLGAZ dostępne są również między innymi w Niemczech, na Ukrainie, Czechach, Słowacji, Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii. – mówi ekspertka firmy SOLGAZ.

W 2022 roku będziemy otaczać się polskimi, wygodnymi i wysokojakościowymi rozwiązaniami – w tym sprzętami AGD, które umożliwią nam łączenie funkcjonalności, innowacyjności i oszczędności. Przykładem są innowacyjne płyty polskiego producenta – firmy SOLGAZ – które spełnią wszystkie oczekiwania, jakie stawia przed nami 2022 rok.