Branża life sciences w obliczu transformacji

Sektory wchodzące w skład branży life sciences, takie jak biotechnologiczny, farmaceutyczny czy medyczny, są obecnie obszarami intensywnych innowacji. Przykładami digitalizacji i unowocześnień są medycyna precyzyjna, cyfrowa opieka zdrowotna i rozwiązania opierające się na generatywnej sztucznej inteligencji. W kontekście tych przełomowych zmian, pojawiają się wyzwania związane z logistyką oraz cyberbezpieczeństwem, które wymagają przemyślanych strategii operacyjnych. Firmy, próbując utrzymać tempo wprowadzania innowacji, muszą jednocześnie skoncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa i transparentności, aby wspierać złożony system opieki nad pacjentem.

Dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnym podejściom, sektor life sciences odnotował znaczące osiągnięcia, które rewolucjonizują dziedzinę opieki zdrowotnej. Rozwój nowoczesnych terapii biotechnologicznych, odkrycia w dziedzinie genetyki oraz zastosowanie precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, pozwalają na spersonalizowane podejście do leczenia i diagnozowania chorób. Indywidualne terapie, dostosowane do unikalnych potrzeb pacjenta, otwierają nowe perspektywy w zwalczaniu schorzeń, na które jeszcze niedawno nie istniały skuteczne metody. Medycyna precyzyjna stała się rzeczywistością, a badawcza gałąź nauk przyrodniczych musi połączyć siły z organizacjami odpowiadającymi za opiekę nad pacjentem. Wartość globalnego rynku medycyny precyzyjnej w 2023 roku jest szacowana na 95 mld dolarów amerykańskich, natomiast dostępne prognozy wskazują, że w 2027 roku jego wartość wyniesie ponad 157 mld dolarów.

Cyfrowa opieka przyciąga pacjentów

Branża life sciences obecnie dynamicznie cyfryzuje obszar opieki zdrowotnej. Prognozy wskazują, że w 2029 roku wartość globalnego rynku cyfrowego zdrowia wyniesie 4,5 biliona dolarów amerykańskich. Dzięki łatwo dostępnym informacjom o swoim stanie zdrowia w aplikacjach, pacjenci mogą aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Rosnące oczekiwania są też widoczne ze strony dostawców usług. Coraz częściej dążą oni do zapewnienia wygodnego dostępu do informacji, analiz oraz narzędzi umożliwiających efektywny kontakt z pacjentem. Firmy z branży life sciences inwestują i nawiązują partnerstwa w obszarze cyfrowego zdrowia dostarczając innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość opieki i zadowolenie klientów. Zapewnienie pozytywnego doświadczenia użytkowników wymaga uwzględnienia potrzeb każdego zainteresowanego podmiotu i dostarczenia odpowiednich produktów, usług i informacji w sposób zrozumiały i zrównoważony.

Zauważamy, że również w Polsce, podobnie jak w innych krajach, branża opieki zdrowotnej i life sciences doświadcza dynamicznych zmian, które są częścią ogólnego trendu digitalizacji. Przykładem jest wzrost popularności konsultacji zdalnych, które umożliwiają pacjentom kontakt z lekarzem bez konieczności fizycznego przybywania do placówki medycznej czy rozwój rozwiązań umożliwiających pacjentom dostęp do swoich historii medycznych, wyników badań i recept online – mówi Sabina Sampławska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora Life Sciences w KPMG w Polsce.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w badaniach nad lekami umożliwia firmom farmaceutycznym efektywne wprowadzanie innowacji

Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu przedsiębiorstwa są w stanie nawiązywać kontakt z potencjalnymi uczestnikami badań klinicznych na całym świecie, redukować koszty, przyspieszać wprowadzanie terapii na rynek i skracać czas zwrotu z inwestycji w nowopowstałe leki. Odpowiednie partnerstwa firm z sektora life sciences z firmami technologicznymi mogą zapewnić organizacjom rolę lidera w swoim sektorze i dotrzeć do nowych pacjentów. Aby w pełni wykorzystać potencjał narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, konieczne jest skuteczne zarządzanie danymi oraz dostosowanie modelu działalności. Transformacja powinna dotyczyć nie tylko algorytmów, ale całości procesów operacyjnych i umiejętności pracowników.

Na czarnym rynku cena za akta medyczne wynosi 250 dolarów

Pandemia COVID-19 ujawniła, jak bardzo branża farmaceutyczna jest podatna na zakłócenia w łańcuchach dostaw. Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego zmniejszyło problemy z dostępnością leków, lecz może to być jedynie pozorne bezpieczeństwo. Wielu producentów leków korzysta z produktów tych samych dostawców, co w przypadku zakłóceń może stanowić wyzwanie przy poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań. Dodatkowo, istnieje wiele trudności z transparentnością łańcuchów dostaw i dokładnym śledzeniem dostawców, co daje możliwości wprowadzania do obrotu podrabianych leków. Niebezpieczeństwo przenosi się również do cyberprzestrzeni. Dane pacjentów stają się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców, którzy mogą je sprzedawać na czarnym rynku. Cena za akta medyczne na czarnym rynku wynosi około 250 dolarów amerykańskich. Postęp technologiczny i cyfryzacja procesów tworzą nowe możliwości ataków ze strony hakerów, szacunki wskazują, że średni wpływ naruszenia bezpieczeństwa na organizacje z branży life sciences wynosi ponad 7 milionów dolarów. Wyzwaniem jest również fakt, że firmy z branży farmaceutycznej regularnie współpracują z mniejszymi, często zagranicznymi dostawcami o różnym stopniu rozwoju cyberbezpieczeństwa. Naruszenie cyberprzestrzeni jednego dostawcy może łatwo przenieść się na firmę docelową tworząc potencjalne ryzyko ataku. Branża farmaceutyczna musi skonfrontować się z tym zagrożeniem, jednocześnie dążąc do podnoszenia standardów bezpieczeństwa w nowej, dynamicznej rzeczywistości.