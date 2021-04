Branża produktów sportowych u progu (R)ewolucji

Ostatni rok spowodował przyspieszenie ekspansji trendu digitalizacji i szukania efektywnych form kontaktu z klientem. Rosnące znaczenie sprzedaży online powoduje, że marki częściej intensywniej zabiegają o podobny „customer experience” w sferze online oraz offline klienta. Jak radzi sobie branża sportowa w obliczu pandemii? W co więc warto zainwestować, aby dotrzeć do konsumenta? Odpowiada nowy Prezes Zarządu Spółki INTERSPORT Polska S.A. Marek Kaczmarek.

Polacy nadal aktywni

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie ­– wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020”. Prognozy na 2021 są jeszcze lepsze. Kraj plasuje się na pierwszym miejscu spośród badanych ośmiu krajów w raporcie „Sports Retail Study 2020”, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną (75 proc.). Drugie miejsce należy do Francji (70 proc.), a kolejne Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.).

Sześć na dziesięć osób uprawiających sport dokonuje swoich zakupów przede wszystkim w sklepach stacjonarnych. Ponad 61 proc. respondentów również zadeklarowało odwiedziny w placówce offline jako ulubionym sposobie nabywania produktów sportowych. Natomiast zakupy sportowe w sklepach online robi aż 38,5 proc. pytanych i jest to jeden z wyższych wyników w badanych krajach.

Pozytywny trend rozwoju danej branży zaburzyła pandemia, która w znaczący sposób ograniczyła możliwości uprawiania poszczególnych dyscyplin oraz dostęp do niezbędnego sprzętu i odzieży.

Branża e-commerce w naszym sektorze – na skutek restrykcji wprowadzanych przez rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 – zaczęła intensywnie się rozwijać. Należy założyć, że wkrótce konsumenci będą w pierwszej kolejności korzystać ze sklepów online – wskazuje Marek Kaczmarek Prezes Zarządu Spółki firmy INTERSPORT Polska S.A. W trakcie lockdownu uświadomiliśmy sobie czego realnie potrzebują nasi klienci i co, w związku z tym, musimy zmienić. Naszym obecnym głównym celem jest m.in. poprawa modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego. Wiąże się to nierozerwalnie z optymalizacją całego środowiska informatycznego m.in. uruchomieniem nowego systemu ERP/POS/WMS/BI w oparciu o nowoczesną i elastyczną platformę technologiczną oraz przejście na innowacyjną i otwartą platformę e-commerce – dodaje. A także remodelingiem wszystkich standardów i procesów wspierających biznes w spółce. Zarekomendowane zmiany i działania zostały już zainicjowane i większość z nich planujemy wdrożyć już w 2021 roku.

Quo vadis INTERSPORT?

Czy w związku z wpływem ewolucji zachowań konsumentów branża produktów sportowych ma się czego obawiać? Wyniki sprzedażowe firmy INTERSPORT Polska S.A. osiągane w obu kanałach od początku 2021 roku w najbardziej popularnych kategoriach produktów dobrze rokują na rozpoczynający się sezon wiosenno/letni. W lutym br. zysk ze sprzedaży w tych kategoriach osiągnął ponad 25 proc. wzrost w stosunku do roku 2019, co było najlepszym wynikiem od 5 lat.

Warto wiedzieć, że branża sportowa już od dawna przechodzi swoją przemianę, wszystko za sprawą osiągnięć technologicznych, przemian społecznych i kulturowych.

Aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów (jednocześnie wprowadzać elementy modelu sprzedaży omnichannelowej) planujemy w krótkim czasie wprowadzić w sieci sklepów usługi video chat dla klientów e-commerce. Jest to częścią remodelingu sieci sklepów do formatu INTERSPORT 2.0. Zostaną one zmodernizowane w oparciu o technologię przyszłości według nowej koncepcji Grupy INTERSPORT – mówi Marek Kaczmarek Prezesa Zarządu Spółki firmy INTERSPORT Polska S.A. Planujemy zbudować największy na polskim rynku „sportowy marketplace” w oparciu o nową platformę i współpracę z największymi producentami sprzętu, odzieży i butów do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych – podsumowuje.