Carbon Studio S.A. zwiększa przychody i zysk EBIT po trzech kwartałach br. odpowiednio o 27 i 25%

Carbon Studio, notowany na NewConnect pionier developmentu gier VR, zwiększył jednostkowe przychody netto ze sprzedaży w okresie od stycznia do września 2023 r. o 27% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, uzyskując niemal 4,5 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach br. spółka odnotowała także wzrost zysku EBIT o 25% r/r, osiągając blisko 1,1 mln zł (vs. 0,8 mln zł). Za uzyskane przychody ze sprzedaży odpowiada niesłabnące zainteresowanie autorskimi grami Studia z serii The Wizards oraz Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall.

– Jesteśmy zadowoleni z uzyskanego wyniku za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku. W tym czasie osiągnęliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o 27% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowaliśmy także 0,9 mln zł zysku netto, co jest satysfakcjonującym wynikiem – mówi Błażej Szaflik, Prezes Zarządu Carbon Studio. – W samym trzecim kwartale nie udało nam się uniknąć straty netto, która była wynikiem przesunięcia kilku kamieni milowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Zakładamy jednak, że sprzedaż gier Crimen – Mercenary Tales i Mindset wkrótce przełoży się polepszenie tego wyniku i kontynuowanie naszego wzrostu. Jestem przekonany, że w kolejnych kwartałach będziemy mogli przekazać naszym Akcjonariuszom pozytywne informacje na temat stabilnych wyników sprzedażowych – dodaje.

W trzecim kwartale 2023 r. Carbon Studio kontynuowało prace nad dodatkiem „Brotherhood”, który umożliwia grę w oczekiwanym przez graczy trybie kooperacji. Spółka udoskonaliła mechanikę rozgrywki wieloosobowej i wprowadziła ulepszenia zwiększające atrakcyjność rozgrywki oraz zapewniające graczom więcej emocjonujących doświadczeń podczas wspólnej zabawy. Premiera aktualizacji do gry The Wizards – Dark Times odbędzie się 28 listopada 2023 r.

W październiku 2023 r. spółka ogłosiła, że jeden z jej tytułów – „Crimen – Mercenery Tales” będzie dostępny na goglach yVR2. W ramach umowy podpisanej z Play For Dream Carbon Studio będzie czerpać zyski związane z debiutem gry na goglach yVR2.

– Liczymy na to, że nasza współpraca będzie długofalowa i owocna oraz obejmie także inne projekty. Podejmowanie wspólnych działań wraz z firmą Play For Dream otwiera przed nami obiecujące perspektywy związane z rozwojem na rynku gier VR. Myślę, że docelowo może ono przynieść wiele korzyści zarówno nam, jak i naszemu partnerowi – twierdzi Błażej Szaflik.

Trzeci kwartał 2023 r. zaowocował także decyzją o połączeniu Carbon Studio z Iron VR w celu stworzenia silnego brandu. Połączenie spółek pozwoli lepiej wykorzystać potencjał zespołu Iron VR, zmniejszy koszty funkcjonowania oraz istotnie uprości strukturę organizacyjną grupy kapitałowej Carbon Studio.

– Jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie czasu ta decyzja przełoży się na zwiększenie dynamiki biznesu i wartości spółki dla naszych Akcjonariuszy. Proces połączenia przebiega zgodnie z harmonogramem, zakładamy, że połączenie obu spółek nastąpi w I połowie 2024 r – podsumowuje Błażej Szaflik, Prezes Carbon Studio.