VR Factory Games: 60% wzrost przychodów w trzecim kwartale

Producent i wydawca gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości – VR Factory Games – w trzecim kwartale br. wypracował prawie 60 proc. wzrost przychodów netto w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. Od lipca do września 2023 przychody wyniosły prawie 0,95 mln zł, w trzecim kwartale 2022 roku przekroczyły 0,59 mln zł. Narastająco przychody netto ze sprzedaży osiągnęły prawie 2,3 mln zł, w okresie porównawczym rok wcześniej – ponad 1,3 mln zł. Na koniec września br. VR Factory Games posiadała 0,8 mln zł środków pieniężnych.

– Miniony kwartał VR Factory Games należał do udanych, zarówno pod kątem operacyjnym, jak również w zakresie sprzedaży gier. Przychodowo był to rekordowy okres w całej historii działalności Spółki w obszarze VR. Tylko od lipca do września br. wypracowaliśmy prawie 1 mln zł przychodów, a od początku roku łącznie 2,3 mln zł. Ten mocny trend wzrostowy jest potwierdzeniem, że realizowana strategia naszej spółki jest słuszna – mówi Sławomir Matul, prezes zarządu VR Factory Games.

Narastająco r/r spółka zwiększyła przychody netto ze sprzedaży o 69 proc. Wpływ na wyniki finansowe w ostatnich miesiącach związany jest m.in. z premierami w głównym sklepie Meta Quest gier: Horror Bar VR (maj 2023) i Bartender VR Simulator (czerwiec 2023). Ta ostatnia przez wiele tygodni utrzymywała się na liście Meta Quest Top Selling Games, co zaowocowało podjęciem szerszej współpracy spółki z Metą i w konsekwencji promowaniem tytułu w strategicznych promocjach dla graczy w głównym sklepie Meta Quest.

– Bartender VR Simulator uzyskuje bardzo dobre recenzje graczy, 77 proc. ocenia nasz tytuł na pięć i cztery gwiazdki. W trzy tygodnie po premierze przychody ze sprzedaży tego tytułu w głównym sklepie Meta Quest pokryły koszty jej produkcji w wersji dedykowanej na urządzenia Oculus Quest. Widząc duży potencjał tego projektu, zespół na bieżąco pracuje nad rozwojem objętości gry, dodając co trzy tygodnie kolejne update’y – dodaje Sławomir Matul.

W analizowanym okresie Spółka wykazała stratę z działalności operacyjnej oraz stratę netto. To efekt ponoszonego przez VR Factory Games kosztu amortyzacyjnego, który jest konsekwencją zrealizowanego procesu połączenia z Surfland Systemy Komputerowe, które miało miejsce w 2021 roku.

– Warto podkreślić, że po wyłączeniu wspomnianego kosztu amortyzacyjnego, który jest kosztem i nie ma związku z bieżącą działalnością operacyjną, VR Factory Games osiąga zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto w wartościach zbliżonych do 0,39 mln zł – informuje Sławomir Matul.

W minionym kwartale Spółka powiększyła dział wydawniczo-reklamowy o trzy osoby, podpisując umowę z amerykańską agencją reklamową specjalizującą się w promocji gier VR. Agencja, poza bezpośrednią obsługą wielu tytułów dla Meta, odpowiedzialna jest m.in. za sukces gry Walkabout Mini Golf.

Obecnie zespół pracuje nad grą Workshop Simulator VR. Spółka zakończyła prace nad wersją przeznaczoną do Beta testów, które trwają od sierpnia br. Na bieżąco prowadzone są rozmowy z wydawcami oraz bezpośrednio z platformami takimi jak Meta, Pico i Vive, na temat wydania Workshop Simulator VR na tych platformach.

Celem VR Factory Games jest wprowadzenie swoich gier do dystrybucji na kolejne uznane platformy dystrybucyjne VR. W toku są działania zmierzające do wprowadzenia Bartender VR Simulator i Horror Bar VR na platformę PlayStation VR2. Obie gry trafiły już do certyfikacji na PlayStation VR2, a ich premiera powinna odbyć się do końca 2023 roku.

Spółka aktywnie poszukuje kolejnych tytułów gier do przeniesienia z ekranów płaskich do technologii VR.

– Trzeci kwartał był czasem oczekiwania przez całą branżę na premierę nowej wersji okularów Quest, modelu Quest 3. Premiera, która się odbyła 10 października br. została bardzo dobrze przyjęta. Branża otrzymała dwa razy mocniejszy zestaw VR z niesamowitą optyką i nową technologią Mixed Reality (rzeczywistości mieszanej), dając zupełnie nowe możliwości polegające na mieszaniu kontentu VR z realnym otoczeniem. To bardzo dobry sygnał dla rozwoju naszego biznesu – mówi Sławomir Matul.

VR Factory Games prowadzi obecnie testy okularów Quest 3, aby zbadać potencjał wdrożenia tej technologii w dotychczas wydanych autorskich grach.