Carbon Studio z ponad dwukrotnym wzrostem przychodów w 2Q 2021

Carbon Studio, notowany na NewConnect specjalista w dziedzinie developmentu technologii Virtual Reality szacuje, że w 2Q 2021 r. przekroczył 1,7 mln zł przychodów netto, oznacza to wzrost o około 108% w porównaniu do II kwartału 2020 r., kiedy to spółka zanotowała 0,8 mln zł. Na wyniki finansowe znaczny wpływ miała działalność marketingowa, dynamiczny rozwój rynku i rozszerzenie partnerstwa z firmami zewnętrznymi.

Carbon Studio zanotowało dwukrotny wzrost przychodów w 2Q 2021 r., spółka wypracowała 1,7 mln zł przychodów netto.

Na wyniki firmy miały wpływ premiery, wzmocnione kampanie marketingowe i rozszerzenie współpracy ze strategicznymi partnerami – HTC i Oculus.

– Widzimy, jak duży potencjał tkwi w rynku VR. Dynamikę rynku pokazują także nasze wyniki. Szacujemy, że w drugim kwartale 2021 r. wypracowaliśmy około 1,7 mln zł przychodów, czyli dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Jest to spore osiągnięcie. Kolejne kwartały zapowiadają się naprawdę dobrze. W ostatnim czasie wzmocniliśmy działalność marketingową, wydaliśmy też drugi tytuł na Oculus Quest – po pierwszym The Wizards (w 2019 r.), oddaliśmy graczom także The Wizards – Dark Times. Rozwinęliśmy też partnerstwa z firmami zewnętrznymi – Oculus i HTC. Kolejne kwartały mogą nas pozytywnie zaskoczyć. Szczególnie, że nasza kampania marketingowa nabrała rozpędu, docieramy z naszymi grami do influencerów, nasze tytuły promowane są też na kanałach HTC i Oculusa – mówi Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

W drugim kwartale Carbon Studio wydało grę The Wizards: Dark Times na gogle Oculus Quest i Oculus Quest 2. Koszty produkcji zwróciły się w niespełna 48 godzin. Koszt przygotowania wersji gry na Oculus Quest i Oculus Quest 2 wyniósł 150 tys. zł (dane szacunkowe). Produkcja dostępna jest również w wersji na PC VR, w tym na Oculus Rift, Valve Index oraz HTC Viveport w usłudze Infinity.

Do tej pory sprzedaż wszystkich gier z popularnej serii The Wizards wyniosła ponad 200 tys. egzemplarzy. Spółka jest już w ostatnim etapie prac nad swoją największą produkcją Warhammer: Age of Sigmar – Tempestfall.

– Gra jest już gotowa w 95 proc. Współpraca z tak prestiżowym partnerem jak Games Workshop powoduje, że to my musimy dostosowywać się do ich cyklu wydawniczego. Nad tytułem pracujemy od 2020 r., przy takich projektach pośpiech nie jest właściwym doradcą. Chcemy mieć pewność, że nie zawiedziemy oczekiwań fanów Warhammera i inwestorów, którzy tak jak my, liczą na sukces tego projektu. Po zakończeniu weryfikacji gry przez Games Workshop udostępnimy grę graczom. Przewidujemy, że stanie się to w czwartym kwartale 2021 r. – dodaje Błażej Szaflik.

Budżet gry wynosi ok. 2,1 mln zł. Carbon Studio w projekcie pełni rolę producenta i wydawcy. Gra będzie dostępna w kilku wersjach językowych. Do końca 2021 r. Carbon Studio planuje przeniesienie notowań akcji spółki z rynku NewConnect na główny parkiet GPW w Warszawie.