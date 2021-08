Render Cube z sukcesem zakończył ofertę publiczną akcji serii C. Pozyskał około 3,9 mln zł na dalszy rozwój studia i projektów

Render Cube S.A., autor hitu Medieval Dynasty, z sukcesem uplasowała wszystkie oferowane akcje w ramach II transzy emisji akcji serii C, prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl. Oferta publiczna akcji Render Cube obejmowała sumarycznie 25 900 szt. akcji oferowanych w dwóch równych transzach, po cenie emisyjnej 150,00 zł. Spółka pozyskała łącznie około 3,9 mln zł na dalszy rozwój studia oraz flagowego tytułu Medieval Dynasty.

Decyzja o przeprowadzeniu oferty skierowanej do inwestorów detalicznych wynikała z chęci zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcjonariuszy i płynności w kontekście planowanego przez Spółkę debiutu akcji na rynku NewConnect. Środki pozyskane z zakończonej oferty publicznej akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę Medieval Dynasty.

– Ogromnie cieszy mnie zaufanie ze strony inwestorów, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego akcjonariatu. Render Cube założyłem w 2012 roku i jestem wdzięczny każdej osobie, która przyczyniła się do rozwoju firmy i jej obecnej silnej pozycji rynkowej. Posiadamy w portfolio globalny sukces komercyjny w postaci tytułu Medieval Dynasty, który będziemy rozbudowywać przez najbliższe lata, co w mojej ocenie przyczyni się do dalszego wzrostu wartości spółki i jej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube S.A.

Krótko po zakończeniu z sukcesem pierwszej oferty publicznej akcji, skierowanej do inwestorów, którzy obejmowali akcje o łącznej wartości nie niższej niż 100 tys. EUR, w dniu 19 lipca br. Spółka udostępniła publicznie Dokument Ofertowy, z którego treścią można zapoznać się na platformie CrowdConnect.pl oraz na stronie Spółki. Co warto podkreślić, cena emisyjna akcji serii C została ustalona na takim samym poziomie jak w ofercie publicznej akcji serii A i B i wyniosła 150,00 zł. Łącznie, z emisji nowych akcji w ramach serii B i C, Spółka pozyskała około 9,7 mln zł, a wartość obu ofert publicznych, razem z serią A, wyniosła około 16,8 mln zł. Do akcjonariatu w pierwszej ofercie publicznej dołączyły głównie polskie fundusze inwestycyjne, a w drugiej ofercie prezentowanej na CrowdConnect.pl, inwestorzy indywidualni. W obu ofertach publicznych Render Cube, firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A. Spółka deklaruje intencję zadebiutowania na rynku NewConnect jeszcze w 2021 r.

– Oferta publiczna akcji Render Cube cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych, jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu oraz współpracy ze Spółką. Firma dysponuje bardzo mocnym tytułem, który wie jak skutecznie monetyzować w nadchodzących latach, a plany rozbudowy studia i zespołu przyspieszą wydawanie kolejnych, wierzymy, że równie udanych produkcji. Render Cube jest dobrym przykładem innowacyjnej spółki, operującej w branży nowoczesnych technologii, które Grupa INC wspiera w skutecznym pozyskiwaniu kapitału, a także w procesach związanych z debiutem na rynku NewConnect – komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

Medieval Dynasty to największa gra łódzkiego studia. Zadebiutowała w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku. Tytuł przez pierwszy tydzień sprzedaży znajdował się w TOP10 na globalnej platformie Steam, a zebrana dotąd ilość ocen wynosi ponad 17 tys., dając łączny rezultat na poziomie 92% pozytywnych komentarzy. W szczytowym momencie w tytuł na platformie Steam grało jednocześnie 18,7 tys. osób. Do tej pory gra sprzedała się w liczbie ponad 600 tys. egzemplarzy, a okresowe promocje na platformie Steam nie przekroczyły ani razu poziomu 20%. 17 czerwca 2021 r. gra Medieval Dynasty została udostępniona w ramach usługi Microsoft Xbox Game Pass For PC. Ogłoszenie nastąpiło podczas wydarzenia Xbox Games Showcase, gdzie materiał wideo z gry został zaprezentowany na jednym nagraniu obok takich tytułów jak Among Us, Hades czy S.T.A.L.K.E.R.

Spółka przewiduje, że 23 września 2021 roku nastąpi premiera pełnej wersji gry Medieval Dynasty, której towarzyszyć będzie największa z dotychczasowych aktualizacji, wprowadzająca m.in. opcjonalny tryb dodania do rozgrywki bandytów. Obecnie gra jest dostępna w trybie early access w 17 wersjach językowych i można ją nabyć na około 10 różnych platformach sprzedażowych. Wishlista produkcji przekracza 850 tys. zapisów.

Spółka planuje niedługo rozpocząć pracę nad edycją konsolową gry, a sam tytuł od początku produkcji był projektowany pod obsługę pada, co przyspieszy cały proces. W przygotowaniu jest już wersja na gogle VR w ramach umowy ze Spectral Games S.A., spółką zależną Incuvo S.A., studiem, które pracuje nad wersją VR gry Green Hell.

Render Cube S.A. w 2020 r. osiągnęła 7,5 mln przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. Największy wpływ na wyniki miała premiera gry Medieval Dynasty w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku.