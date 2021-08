CIMA dzieli się z polskim rządem rekomendacjami w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce

Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad­czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technolo­gii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przed­się­biorstw w ich dąże­niach do zrównoważonego rozwoju.

Wparcie dla sektora MŚP w zakresie cyfryzacji i wdrażania nowych technologii

Z badania „Smart Industry in Poland 2020” wynika, że wśród polskich przedsiębiorców z sektora MŚP wzrosła świadomość korzyści wynikających z cyfryzacji, szczególnie w świetle pandemii. Co więcej, raport Europejskiego Funduszu Leasingowego (European Leasing Fund) wskazuje, że wy­ko­rzystanie technologii przez polskich przedsiębiorców z sektora MŚP wzrosło o 65%, przy czym 69% spośród nich planuje utrzymać ten kierunek rozwoju technologicznego w przyszłości.

Andrew Harding FCMA, CGMA, Chief Executive – Management Accounting, Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) komentuje:

– Według relacji wielu naszych członków, podczas pandemii najlepiej poradziły sobie te podmioty, które wykorzystywały lub były w stanie w krótkim czasie wdrożyć platformy wykorzystujące nowe technologie.

– Wobec rosnącej liczby konsumentów i podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowe technologie, dla zachowania konkurencyjności sektora MŚP niezbędne jest ich wdrażanie. Wierzymy, że polski rząd może podjąć dodatkowe działania wspierające sektor MŚP w procesach cyfryzacji, co wywarłoby pozytywny wpływ na ogólną poprawę sytuacji gospo­darczej w Polsce.

Wsparcie w podnoszeniu oraz zdobywaniu nowych kwalifikacji

Według raportu przygotowanego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, połowa firm, które wzięły udział w badaniu Work Service w trzecim kwartale 2018 r. wskazywała na trudności w obsadzaniu stanowisk pracy. Także badanie przeprowadzone przez Manpower Group w trzecim kwartale 2021 r. wskazuje, iż 81% polskich pracodawców doświadcza trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk z po­wo­du niedoboru odpowiednich kwalifikacji. Tymczasem jak wynika z raportu Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (German Economic Institute) dotyczącym Polski, zaledwie 21.2% osób zatrudnionych w wie­ku 55-64 lat uczestniczyło w szkoleniach w miejscu pracy.

Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) komentuje:

– W Polsce potrzebne jest wsparcie zarówno dla osób dopiero wcho­dzą­cych na rynek pracy, jak i pracowników o dłuższym stażu.

– Wierzymy, iż istnieją dwa rozwiązania, które polski rząd mógłby wykorzystać, aby wesprzeć podnoszenie kwalifikacji zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników – program stażowy, który stanowiłby atrakcyjną propozycję i dla nowych pracowników, i dla pracodawców oraz programu dla pracowników o dłuższym stażu pracy, umożliwiającego im zdobywanie nowych kwalifikacji, które zwiększą ich znaczenie dla orga­nizacji i gospodarki.

Wspieranie przedsiębiorstw w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) oraz jej transpozycja do polskiego prawa w 2017 r. spowodowała zwiększenie świadomości przed­siębiorców. Wraz z upowszechnieniem inicjatyw ESG (częściowo na skutek zmieniających się oczekiwań udziałowców, zmiany podejścia wśród podmiotów zapewniających finansowanie, nowych regulacji, debat społecznych i ryzyk reputacyjnych, ale również na skutek nowych szans biznesowych), zapotrzebowanie na informacje dotyczące ESG oraz weryfikację tych informacji będzie rosło.

Andrew Harding FCMA, CGMA komentuje: – W Polsce, która znajduje się nadal na początku zmian w zakresie ESG, stwarza to istotne szanse dla podmiotów gospodarczych.

– Association of International Certified Professional Accountants wzięło udział w konsultacjach publicznych dotyczących projektu nowej unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Zasugerowaliśmy, że zasadnicze znaczenie ma współpraca wszystkich uczestników rynku w ce­lu wypracowania kompleksowego globalnego podejścia do sprawozdawczości, zapew­niającego przejrzystość w kwestii sposobów wykorzystywania przez przedsiębiorstwa dostępnych zasobów do budowania długotrwałej wartości. Podkreśliliśmy również zasadniczą rolę, jaką odgrywają posiadacze tytułu CGMA.

– Wyrażamy gotowość do zaangażowania się i aktywnego udziału w dyskusji na temat tego niezwykle ważnego zagadnienia na poziomie krajowym.

Sugestie i rekomendacje AICPA & CIMA dotyczą: