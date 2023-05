CAWI – badania, który powinien wykonać każdy przedsiębiorca

Na czym polega metoda badawcza CAWI i co wnosi do biznesu? Sprawdź, gdzie możesz zlecić ankiety marketingowe.

Czym są badania CAWI?

Computer Assisted Web Interview to inaczej system ankiet internetowych, które pomagają poznać potrzeby, oczekiwania i opinie konsumenckie, ale również pozyskać istotne dane do celów naukowych. Dzięki cyfryzacji nie ma już potrzeby przygotowywania papierowych kwestionariuszy, zatrudniania ankieterów i czekania na to, jak znajdą osoby z określonej grupy docelowej oraz zbiorą ich odpowiedzi. Dziś system sam wyszukuje na podstawie danych, czyje opinie będą miały dla Ciebie największą wartość. Wybrani zostają zaproszeni do wypełnienia ankiet w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Mogą zrobić to z dowolnego urządzenia, komputera, tabletu, telefonu, niezależnie od posiadanego rodzaju oprogramowania. Wystarczy dostęp do internetu.

Panel badawczy Ariadna

Chcesz wykonać badania CAWI? Skorzystaj z panelu Ariadna, z którym od dawna współpracują liczne przedsiębiorstwa, a także instytuty naukowe, ośrodki nauk społecznych oraz znamienite uczelnie. Wszystkie profile osób ankietowanych są tu poddawane weryfikacji, co uniemożliwia wypełnianie kwestionariuszy przez roboty. Co ważne, panel Ariadna przechodzi regularne audyty, które sprawdzają jego bezpieczeństwo. Do konkretnych badań zapraszani są ci, którzy spełniają określone wymagania, należą do sprecyzowanej grupy społecznej, mieszkają w określonych regionach, mają odpowiedni status rodzinny, wiek itp. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wyniki ankiet będą rzetelne i godne zaufania.

Panel Ariadna należy do niezwykle przyjaznych dla użytkowników. Jest intuicyjny, co ułatwia korzystanie z niego osobom w każdym wieku, a ponadto wszyscy mają zapewnioną pełną anonimowość, dzięki czemu możesz liczyć wyłącznie na szczere odpowiedzi. W zamian za wypełnienie kwestionariusza użytkownicy otrzymują punkty, które potem mogą wymienić na wybrane nagrody. Duża ilość ich kategorii sprawia, że każdy ma szansę znaleźć tu coś idealnego dla siebie. Skorzystaj z badań za pośrednictwem Ariadny, by rozwijać swoją firmę i zaspokoić potrzeby swoich klientów.