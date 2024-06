Interesuje Cię prawo europejskie i międzynarodowa polityka? Oto Twój idealny wybór profilu nauczania

Profil nauczania w liceum ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia późniejszego studiowania oraz kariery zawodowej. Powinien odpowiadać pasjom i zainteresowaniom. Sprawdźmy, co oferuje liceum CosinusYoung osobom interesującym się prawem europejskim i międzynarodową polityką.

Polska już od dwóch dekad należy do Unii Europejskiej. Sprawia to, że coraz bardziej potrzebni na rynku pracy są specjaliści z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, nauk społecznych, geografii, turystyki i rekreacji, a także licznych kierunków humanistycznych czy pedagogicznych. Osoby planujące zdobycie wykształcenia wyższego w tych dziedzinach powinny dokonać odpowiedniego wyboru profilu w liceum, który otworzy im drogę na studia. Sprawdźmy, co pod tym względem oferuje liceum ogólnokształcące CosinusYoung.

Klasa Europejska w liceum CosinusYoung – pasja i rozwój

W liceum ogólnokształcącym CosinusYoung uczniowie, równolegle z realizacją podstawy programowej, wezmą udział w nadobowiązkowych, certyfikowanych zajęciach dodatkowych, które znakomicie pomogą rozwinąć zainteresowania oraz pogłębić wiedzę. Ich tematyka zgodna jest oczywiście z wybranym profilem klasy. Dzięki nim uczniowie będą mogli świadomie podejmować decyzje o wyborze studiów i dalszym rozwoju zawodowym. Do wyboru są profile: medyczny, kosmetyczny, vlogerski, uniwersytecki, europejski, politechniczny i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Profil europejski w liceum CosinusYoung to wspaniała propozycja dla osób pasjonujących się prawem europejskim, polityką międzynarodową, integracją europejską, geografią i im podobnymi zagadnieniami. Uczniowie klasy europejskiej w liceum CosinusYoung doświadczą niezwykłej podróży edukacyjnej, zdobywając gruntowną wiedzę, i to w nader interesujący sposób – poprzez zgłębianie tajników krajoznawstwa, odkrywanie niezwykłej różnorodności krajobrazów zabytków i walorów turystycznych różnych regionów. Ale to nie wszystko! Zajęcia w Klasie Europejskiej pomogą też zrozumieć znaczenie stosunków międzynarodowych oraz poznać tajniki współpracy między państwami. Oprócz tego uczniowie zgłębią mechanizmy komunikacji medialnej i nauczą się wykorzystywać media w celu efektywnego przekazywania informacji oraz promowania różnorodnych kultur. Profil ten oferuje zatem bardzo szerokie spektrum wiedzy oraz wyboru dróg dalszego kształcenia.

Klasa Europejska w liceum ogólnokształcących CosinusYoung jest idealnym wyborem dla osób, które:

1) planują studiowanie na kierunkach humanistycznych;

2) są ciekawe świata, lubią podróżować i poznawać nowe miejsca;

3) pasjonują się kulturą różnych krajów;

4) lubią uczyć się języków;

5) interesują się polityką.

Przedmioty rozszerzone to: język angielski i geografia.

Liceum CosinusYoung w Łodzi – dlaczego warto?

Wybierając szkołę średnią, zdecydowanie warto skierować uwagę na liceum ogólnokształcące CosinusYoung w Łodzi. Dlaczego? Przede wszystkim z tej przyczyny, iż jest to nowoczesna placówka, która stanowi bramę do uzyskania świadectwa dojrzałości. Główny nacisk w procesie kształcenia położony jest na przygotowanie uczniów do matury – oczywiście zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Co bardzo istotne, liceum zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w skład której wchodzą wybitni nauczyciele, którzy, odnosząc liczne sukcesy, pracowali w innych renomowanych szkołach na terenie Łodzi. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu, będącemu kluczowym elementem w kształceniu uczniów, młodzi ludzie mogą nie tylko przyswajać wiedzę, lecz przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w dalszej edukacji, a także życiowe pasje i zainteresowania.

Do wyboru są następujące profile klas: bezpieczeństwo wewnętrzne, europejski, kosmetyczny, medyczny, politechniczny, uniwersytecki i vlogerski.