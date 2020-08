Centralny Port Komunikacyjny – ruszają inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż planowanej linii dużych prędkości Warszawa – Łódź

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała pierwszą umowę na inwentaryzacje przyrodnicze: dla obszaru prawie 26 tys. ha terenu wzdłuż planowanej linii dużych prędkości Warszawa – Łódź. Do końca września analogicznymi badaniami ma zostać objętych w sumie 115 tys. hektarów wzdłuż 530 km przyszłych tras kolejowych.

Inwentaryzacje przyrodnicze to badania, które pozwalają na identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Jednocześnie jest to jeden z elementów procedury środowiskowej, która poprzedza uzyskanie oceny oddziaływania na środowisko, decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę.

– Działamy zgodnie z planem, naszym celem jest dotrzymanie zadeklarowanych harmonogramów. Ruszające właśnie inwentaryzacje przyrodnicze oznaczają dla CPK rozpoczęcie procedury inwestycyjnej. To ważny etap, który pozwoli spółce CPK pozyskać dane na potrzeby postępowania środowiskowego – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– Inwentaryzacje przyrodnicze polegają na obserwacji i katalogowaniu istotnych elementów fauny i flory. Oczywiście, są to badania nieinwazyjne, które nie będą generować uciążliwości dla mieszkańców. To w ich interesie przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze. Naszym celem jest, żeby nowe linie kolejowe były jak najmniej uciążliwe zarówno dla mieszkańców, jak też dla przyrody – podkreśla prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Zlecenie dotyczące odcinka Warszawa – Łódź to pierwsza z dziewięciu umów inwentaryzacyjnych, które CPK planuje podpisać w ciągu najbliższych tygodni. Dzięki nim do końca 2021 r. zostaną przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż pierwszych 530 km planowanych linii kolejowych.

Poniżej znajduje się lista inwestycji, na których będą prowadzone inwentaryzacje przyrodnicze:

Warszawa – Łódź (bez węzła CPK) Sieradz Północny – Kępno Kępno – Czernica Wrocławska Łódź – Sieradz Północny Żarów – granica państwa (PL/CZ) Czernica Wrocławska – Wrocław Łętownia – Rzeszów Trawniki – Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamość Ostrołęka – Łomża

Harmonogram CPK zakłada, że te inwestycje będą realizowane w pierwszej kolejności, tak żeby móc rozpocząć przygotowawcze prace budowlane przed końcem 2023 r.

Powyższe inwestycje są planowane do realizacji przed końcem 2027 r. i pozwolą na znaczące skrócenie czasów przejazdu, np. z Warszawy:

do Łodzi ( do 45 min) , Sieradza ( 1 godz. 15 min ) i Wrocławia ( 1 godz. 55 min ) ; w ramach szprychy nr 9 w relacji: Warszaw – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami.

( , ( ) i ( ) w ramach relacji: Warszaw – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami. do Zamościa (do 2 godz. 15 min); w ramach szprychy nr 5 w relacji CPK – Warszawa – Lublin – Zamość – granica z Ukrainą.

Ponadto zostanie utworzone nowe połączenie z Warszawy do Łomży (z czasem przejazdu 1 godz. 20 min); w ramach szprychy nr 3 w relacji CPK – Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko.

Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych do inwentaryzacji na potrzeby budowy linii kolejowych w ramach tego etapu to 114 tys. ha na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Szacowana wartość umów tych umów to 7,5 mln zł netto.

Całość prac inwentaryzacyjnych powinna zostać wykonana w ciągu 16 miesięcy. Pierwsze dwa miesiące zajmie aktualizacja danych i analiza dokumentów pozyskanych z archiwów, z opracowań naukowych i od samorządów, a dotyczących obszaru przyszłej inwentaryzacji.

Następnie planowane jest wejście ekip badawczych w teren w celu identyfikacji chronionych, rzadkich, zagrożonych gatunków. Te prace na każdym odcinku potrwają 12 miesięcy, ponieważ badania muszą objąć wszystkie pory roku. Kolejne dwa miesiące przeznaczone są na zamknięcie raportu i odbiór usługi.

Powyższe kontrakty są częścią umowy ramowej, którą spółka CPK podpisała z sześcioma wykonawcami w grudniu ub. roku Szacowana łączna wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. W postępowaniu komisja przetargowa wskazała firmy: Multiconsult, WYG, Daniel Maranda, Asanga, Idom, FFP Enviro, Mosty Gdańsk i BBF.

Umowa została zawarta na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy każdorazowo biorą teraz udział w organizowanych przez CPK zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK decyduje zaproponowana przez firmę cena.

Na przełomie września i października br. spółka CPK planuje podpisać umowę na inwentaryzacje przyrodnicze dla węzła CPK, czyli terenów przewidzianych pod budowę nowego lotniska przesiadkowego wraz z dworcem kolejowym i zbiegających się tutaj nowych linii kolejowych.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Połączą one CPK i Warszawę z większością regionów Polski, zapewniając czas przejazdu do 2,5 godz. Łącznie 179 powiatów zostanie skomunikowanych szybkimi połączeniami kolejowymi, a 24 mln ludzi znajdzie się w bezpośrednim zasięgu nowej sieci kolejowej. Jak zakłada najnowszy harmonogram, wszystkie roboty zostaną zrealizowane w latach 2023-2034.