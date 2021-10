Ford zainwestuje 230 mln funtów w pierwszą wytwórnię komponentów do pojazdów elektrycznych w Europie

Fabryka skrzyń biegów Forda w Halewood w Merseyside zostanie przekształcona w zakład produkujący elektryczne jednostki napędowe dla przyszłych w pełni elektrycznych pojazdów osobowych i użytkowych Forda, sprzedawanych w Europie.

Halewood – pierwszy europejski zakład montażu komponentów do pojazdów elektrycznych Forda rozpocznie produkcję w 2024 r.

Inwestycja w przekształcenie zakładu o wartości 230 milionów funtów zabezpieczy miejsca pracy w zakładach Forda w Halewood.

Restrukturyzacja Hellwood jest krokiem w kierunku realizacji zobowiązania Forda, zgodnie z którym do 2030 r. pełna gama samochodów osobowych Forda w Europie będzie korzystać z napędów w pełni elektrycznych, a dwie trzecie sprzedawanych pojazdów użytkowych będzie mogło poruszać się z zerową emisją spalin, jako pojazdy w pełni elektryczne lub hybrydowe typu plug-in.

Ford ogłosił, przypominając zaangażowanie firmy w proces elektryfikacji transportu w Europie, że zamierza zainwestować nawet 230 milionów funtów w zakład montażu skrzyń biegów w Halewood, który zostanie przekształcony w fabrykę elektrycznych jednostek napędowych dla przyszłych modeli Forda.

Produkcja elektrycznych jednostek napędowych w Halewood ma się rozpocząć w połowie 2024 roku. Zdolność produkcyjna ma wynosić około 250 000 komponentów rocznie. Inwestycja, która jest uwarunkowana wsparciem rządu brytyjskiego w ramach funduszu Automotive Transformation Fund, pomoże utrzymać miejsca pracy Forda w Halewood.

– To ważny krok, oznaczający pierwszą własną inwestycję marki Ford w produkcję komponentów do pojazdów elektrycznych w Europie. Wzmacnia to naszą szansę na realizację planu, zgodnie z którym do 2030 r. pełna gama samochodów osobowych Forda w Europie będzie korzystać z napędów w pełni elektrycznych, a dwie trzecie sprzedawanych pojazdów użytkowych będzie mogło poruszać się z zerową emisją spalin, jako pojazdy w pełni elektryczne lub hybrydowe typu plug-in – powiedział Stuart Rowley prezes Ford of Europe.

– Chcemy również podziękować rządowi Wielkiej Brytanii za wsparcie naszej ważnej inwestycji w Halewood, która potwierdza nieustanne zaangażowanie biznesowe Forda w Wielkiej Brytanii oraz naszą pozycję – jednej z najważniejszych firm, inwestujących w przemysł samochodowy i bazę technologiczną tego kraju – dodał Stuart Rowley.

Sekretarz rządu brytyjskiego ds. przemysłu, członek Parlamentu, Pan Kwasi Kwarteng, powiedział: – Decyzja Forda o otworzeniu pierwszej montowni komponentów do pojazdów elektrycznych w Europie, w zakładzie w Halewood, jest kolejnym dowodem na to, że Wielka Brytania pozostaje jedną z najlepszych lokalizacji na świecie dla firm dążących do wysokiej jakości produkcji motoryzacyjnej. W konkurencyjnym, globalnym wyścigu o zapewnienie produkcji pojazdów elektrycznych, naszym priorytetem jest zadbanie o to, by mogła z niej czerpać korzyści Wielka Brytania.

– Dzisiejsza zapowiedź, poparta finansowaniem rządu, jest wyrazem wiary w przyszłą kondycję ekonomiczną Wielkiej Brytanii i łączenie jej z planami zwiększenia produkcji pojazdów elektrycznych. Zabezpieczy ona w przyszłości chlubne dziedzictwo przemysłowe Halewood i zapewni wysoko wykwalifikowane, dobrze płatne miejsca pracy w całym regionie North West na długie lata – dodał Kwasi Kwarteng.

Napęd przyszłości Halewood

Jednostka napędowa jest kompletnym zespołem elektrycznym, który zastępuje silnik i skrzynię biegów, stosowane w konwencjonalnym pojeździe z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym.

O wyborze wytwarzającego skrzynie biegów zakładu Forda w Halewood jako dostawcy elektrycznych jednostek napędowych zadecydowały doskonałe wyniki w zakresie jakości, konkurencyjności oraz wielkie zasoby umiejętności i zaangażowania pracowników.

– Jesteśmy szczęśliwi, że firma zdecydowała się na tę ważną inwestycję, która pomoże utrzymać w przyszłości miejsca pracy w zakładach Forda w Halewood. Decyzja jest dowodem uznania dla doświadczenia, zaangażowania i konkurencyjności naszych doskonałych pracowników i powodem do dumy dla wszystkich zatrudnionych w Halewood Transmission Plant oraz dla całej lokalnej społeczności – powiedział Kevin Pearson, przewodniczący związków zawodowych zakładu w Halewood.

Halewood wytwarza obecnie skrzynie biegów do wielu modeli osobowych i użytkowych Forda, z przeznaczeniem całej produkcji na eksport. Przed całkowitym przejęciem przez Forda na początku tego roku, Halewood było przez ponad 20 lat częścią Getrag Ford Transmissions, zajmującej się produkcją przekładni spółki joint venture, należącej do Forda i Magna.

Ford jest jednym z największych eksporterów w Wielkiej Brytanii. Silniki i skrzynie biegów produkowane są na eksport do ponad 15 krajów na sześciu kontynentach, a sprzedaż zagraniczna Forda generuje około 2,5 miliarda funtów rocznie.

Ford stawia na elektryfikację w Europie

Dzisiejsza wiadomość jest następstwem szeregu ważnych zapowiedzi dotyczących elektryfikacji w Europie, które Ford ogłosił w tym roku.

Głównym impulsem dla Forda w kierunku całkowicie elektrycznej przyszłości jest nowa inwestycja o wartości 1 miliarda dolarów, mająca na celu modernizację montowni pojazdów w Kolonii w Niemczech, jednego z największych ośrodków produkcyjnych w Europie i siedziby Ford of Europe.

Inwestycja ta przekształca istniejące zakłady montażu pojazdów w Centrum Elektryfikacji Ford Cologne Electrification Center, ukierunkowane na produkcję pojazdów elektrycznych. Będzie to pierwszy taki zakład Forda w Europie. Pierwszy europejski, seryjny, w pełni elektryczny samochód osobowy Forda zjedzie z linii produkcyjnej zakładu w Kolonii w 2023 roku

Ford ogłosił również na początku tego roku, że następnym krokiem po rozpoczęciu w roku 2022 produkcji elektrycznego modelu E-Transit, będzie start produkcji w pełni elektrycznej wersji Transita Custom nowej generacji, którego w tureckim zakładzie w Kocaeli podejmie się od roku 2023 spółka joint venture Ford Otosan w Turcji. Nowy lekki samochód dostawczy, budowany przez zakłady montażowe Forda w Craiova w Rumunii, również od 2024 roku będzie miał w gamie wersję z napędem w pełni elektrycznym.