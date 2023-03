Chiny: rozważny cel ekonomiczny i ostrzejsza retoryka w sprawie geopolityki

Chińskie władze potwierdziły wyższy docelowy wzrost PKB na poziomie +5% na 2023 r., mający na celu osiągnięcie właściwej równowagi między wsparciem politycznym a reformami strukturalnymi. Ostrzejsza retoryka nie oznacza jednak żadnej ulgi dla napiętych stosunków chińsko-amerykańskich.

Allianz Trade podziela konserwatywne perspektywy chińskich władz na rok 2023. Na dorocznych „Dwóch Sesjach” Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia, rząd opublikował swoją gospodarczą mapę drogową na rok 2023. Cel wzrostu PKB ustalono na poziomie „około 5%”, w porównaniu z „około 5,5%” w zeszłym roku i poniżej oczekiwań rynkowych. Cel jest zgodny z Allianz Trade (poniżej konsensusu) prognozą wzrostu PKB na poziomie +5%. Pomimo pewnego ryzyka wzrostu, decydenci wydają się być ostrożni w odniesieniu do 2023 r. ze względu na słabe otoczenie zewnętrzne (mające wpływ na chiński eksport) oraz niepewność co do długości i intensywności odbicia konsumentów po pandemii[1]. Oczekiwania rynku pracy podkreślają ostrożne stanowisko, z docelową stopą bezrobocia ustaloną na poziomie „około 5,5%”, co oznacza spadek z zeszłorocznego „nie więcej niż 5,5%”. Łatwiejsze do osiągnięcia cele gospodarcze wywierają mniejszą presję na wspieranie polityki, pozostawiając jednocześnie więcej miejsca na rozwiązywanie problemów strukturalnych.

Władze chińskie dążą do znalezienia właściwej równowagi między wsparciem politycznym a rozwiązywaniem problemów strukturalnych. Pomimo zwrotu w kierunku polityki bardziej zorientowanej na wzrost od końca ubiegłego roku, zrewidowane cele i priorytety gospodarcze na Dwóch Sesjach nieco osłabiają oczekiwania co do znacznie dalszego łagodzenia polityki w tym roku. Jeśli chodzi o politykę fiskalną, cel nowej emisji specjalnych obligacji samorządowych ustalono na poziomie 3,8 bln RMB – nieco poniżej naszych oczekiwań na poziomie 4 bln RMB (które pozostałyby niezmienione w stosunku do ubiegłego roku). Sugeruje to prawdopodobnie wolniejsze tempo inwestycji infrastrukturalnych, ponieważ rząd prawdopodobnie dąży do zmniejszenia deficytu budżetowego. Jeśli chodzi o politykę pieniężną, Ludowy Bank Chin prawdopodobnie utrzyma łagodne nastawienie. Zeszłoroczne wytyczne sugerujące obniżki stóp procentowych również zostały wycofane i nie spodziewamy się już żadnych zmian stóp procentowych w tym roku. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że chińskie władze będą próbowały wykorzystać ożywienie pocovidowe, aby przyspieszyć reformy strukturalne. Mówiąc dokładniej, wzmianki o rynku nieruchomości potwierdzają oczekiwania Allianz Trade na brak silnego odwrócenia trendu w tym roku (zwłaszcza w przypadku rozpoczętych budów) i prawdopodobną konsolidację wśród deweloperów. Osobno w nadchodzących miesiącach powinien zostać ogłoszony dokładny plan projektów infrastrukturalnych, skupiający się na technologii i zielonej transformacji.

Dwie Sesje zatwierdzają również zmiany na stanowiskach rządowych. Nowo mianowany minister spraw zagranicznych, Qin Gang, obejmuje stanowisko po tym, jak był ambasadorem Chin w USA w latach 2021-2023. Znany jest z tego, że wypowiada się publicznie w ostry i bezpośredni sposób, co może generować nagłówki mediów na temat stanowiska dyplomatycznego Chin. Głos i pozycja Chin będą się nadal umacniać w skali globalnej – podobnie jak w ostatnich latach (mniej więcej od czasu administracji prezydenta Trumpa czy drugiej kadencji prezydenta Xi). Oznacza to, że Chiny będą dążyć do pozycjonowania się jako rzecznik rynków wschodzących. Chociaż nadal Allianz Trade uważa, że prawdopodobieństwo bezpośredniego lub pośredniego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami jest niskie w najbliższej przyszłości, napięcia i środki gospodarcze związane z wyścigiem technologicznym i rywalizacją między tymi dwoma krajami prawdopodobnie utrzymają się.