Chmura Krajowa laureatem Google Cloud Customer Award za projekt e-Rejestracji dla CeZ

Chmura Krajowa została laureatem globalnego konkursu Google Cloud Customer Award w kategorii opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze za system e-Rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 opracowany dla Centrum e-Zdrowia.

Jury konkursu doceniło inżynierów Chmury Krajowej za innowacyjne podejście, techniczną doskonałość i umiejętne wykorzystanie zasobów Google Cloud do realizacji złożonego i wymagającego projektu jakim było stworzenie od podstaw kompletnego systemu e-Rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 w ścisłej współpracy z Centrum e-Zdrowia.

System e-Rejestracji składa się z trzech aplikacji, które umożliwiają zarówno samodzielne zapisanie się pacjenta na szczepienie przez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) oraz aplikację mobilną mojeIKP, obsługę zgłoszeń telefonicznych przez pracowników infolinii Narodowego Programu Szczepień, jak i zarządzanie kalendarzem wizyt szczepiennych, ich umawianie i realizację bezpośrednio przez pracowników punktów szczepień. Pozwala wszystkim uprawnionym do szczepień wybrać m.in. termin i lokalizację wizyty (z wykorzystaniem usługi geolokalizacji) oraz producenta szczepionki. Wszystkie trzy aplikacje są połączone centralną bazą danych. System funkcjonuje od połowy stycznia 2021 roku i jest konsekwentnie rozwijany o kolejne funkcje wraz z ewolucją polskiego Narodowego Programu Szczepień w tym wytycznych Rady Medycznej przy Premierze.

Projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie, kilku tygodni, co było kluczowe w sytuacji pandemii. Dostępna w chmurze publicznej nieograniczona moc obliczeniowa pozwoliła na obsługę skalowalnego, elastycznego i w pełni wydajnego systemu, który jest dostępny 24/7 i umożliwił dotąd umówienie ponad 32 mln wizyt na szczepienia. W dniach szczytowej popularności systemu zarejestrowano z jego pomocą 880 tys. wizyt na dobę i 122 tys. w ciągu zaledwie jednej godziny, a użytkownicy dokonali 350 000 wyszukiwań wolnych terminów w ciągu godziny i 950 wyszukiwań na sekundę. Rozwiązanie zostało zintegrowane z wieloma istniejącymi publicznymi systemami informatycznymi (m.in. z Systemem

e-Zdrowie (P1) i Systemem Dystrybucji Szczepionek (SDS)) oraz zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jego łatwą integrację z innymi systemami ochrony zdrowia w przyszłości.

Dzięki zastosowaniu architektury cloud native i narzędzi automatyzujących zarządzanie platformą aplikacyjną, system e-Rejestracji automatycznie skalował się do zmiennego zapotrzebowania na moc obliczeniową, które w szczycie wymagało obsługi ponad kilku tysięcy transakcji na sekundę. Jednocześnie czas poświęcany na zadania administracyjne został skrócony do minimum, a zespół mógł skoncentrować się na najbardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów platformy. System e-Rejestracji od początku tworzony był w architekturze umożliwiającej ciągłe dostarczanie nowych funkcji, bez przerw w dostępności aplikacji dla użytkowników. Praktycznie każdego dnia zespół uruchamiał kolejne moduły lub modyfikacje dostosowując platformę do nowych wymagań lub uzupełniając o elementy istotne dla komfortu i efektywności użytkowania. Bez zastosowania właściwych rozwiązań dostępnych w chmurze byłoby to dużo trudniejsze, szczególnie w sytuacji, w której na opracowanie i uruchomienie systemu mieliśmy tylko kilka tygodni – powiedział Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej.